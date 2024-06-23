В Севастополе объявили 24 июня днем траура после атаки ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Развожаев в своем Telegram-канале, в связи с трагедией, произошедшей сегодня в Севастополе, 24 июня объявлен день траура. Он пояснил, что в Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия, а на телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы.

По его словам, в знак траура на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены государственные флаги.

Ранее в Минобороны сообщили, что США несут прямую ответственность за ракетный удар по жилым кварталам Севастополя, в результате которого погибли и пострадали мирные жители.

В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. В результате украинского обстрела Севастополя погибли три человека, а ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека. Замгубернатора Александр Кулагин сообщил, что ранения при атаке ВСУ на Севастополь получили люди, находившиеся на пляже на Учкуевке и прилегающих территориях.