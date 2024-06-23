Минобороны: США несут ответственность за ракетный удар по Севастополю

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства говорится, что все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США, поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, который передал оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен.

В Минобороны пообещали не оставить данные действия безответными.

Кроме того, замгубернатора Александр Кулагин сообщил, что ранения при атаке ВСУ на Севастополь получили люди, находившиеся на пляже над Учкуевкой и прилегающих территориях. При этом он добавил, что пострадавшие получили осколочные ранения, удары и другие травмы, передает ТАСС.



Ранее помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что ранения и травмы различной степени тяжести в результате украинского обстрела Севастополя получили 124 человека.

В воскресенье в Минобороны заявили, что российская система ПВО сбила ракеты ATACMS над Севастополем. Губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что погибли три человека.