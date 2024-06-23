Для нынешних иноагентов судьба Блюменталь-Тамарина должна бы стать уроком, но даже саму эту фамилию мало кто слышал, ее давно забыли. Это, кстати, обязательный итог жизни любого предателя.0 комментариев
Британский политик призвал Запад признать свои ошибки на Украине
Британский политик отказался извиняться за поддержку позиции Путина по Украине
Для урегулирования конфликта на Украине Западу нужно признать свои ошибки, заявил в статье The Telegraph британский политик Найджел Фарадж.
Как заявил Фарадж в статье The Telegraph, когда он озвучивает свою позицию публично, его обвиняют в поддержке позиции президента России Владимира Путина. Извиняться за это он отказался, добавив, что просто пытается рассказать правду об истинных причинах конфликта на Украине и о просчетах в этом Запада.
Как подчеркнул Фарадж, в конфликте на Украине нет простого решения, при этом началом должно стать признание правды о причинах и последствиях, поэтому он уже десять лет пытается рассказать все как есть.
«Те клеветники, которые утверждают, что если я говорю правду, то это делает меня «рупором Путина», лишь обнажают слабость своих доводов», – отметил он.
В субботу Фарадж заявил, что постоянным расширением на восток НАТО и Евросоюз спровоцировали конфликт на Украине. В интервью британскому телевидению он рассказал, что предупреждал об угрозе конфликта на Украине еще в 2014 году, после чего на него обрушилась критика со стороны британских политиков. Министр обороны в теневом кабинете Джон Хили назвал лидера Reform UK «непригодным» для каких-либо политических должностей, а британский премьер-министр Риши Сунак счел заявления о конфликте на Украине, сделанные Фараджем, «опасными» для безопасности Британии и ее союзников.
Ранее лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж посоветовал Владимиру Зеленскому пойти на переговоры с Россией.