Британский политик отказался извиняться за поддержку позиции Путина по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как заявил Фарадж в статье The Telegraph, когда он озвучивает свою позицию публично, его обвиняют в поддержке позиции президента России Владимира Путина. Извиняться за это он отказался, добавив, что просто пытается рассказать правду об истинных причинах конфликта на Украине и о просчетах в этом Запада.

Как подчеркнул Фарадж, в конфликте на Украине нет простого решения, при этом началом должно стать признание правды о причинах и последствиях, поэтому он уже десять лет пытается рассказать все как есть.

«Те клеветники, которые утверждают, что если я говорю правду, то это делает меня «рупором Путина», лишь обнажают слабость своих доводов», – отметил он.

В субботу Фарадж заявил, что постоянным расширением на восток НАТО и Евросоюз спровоцировали конфликт на Украине. В интервью британскому телевидению он рассказал, что предупреждал об угрозе конфликта на Украине еще в 2014 году, после чего на него обрушилась критика со стороны британских политиков. Министр обороны в теневом кабинете Джон Хили назвал лидера Reform UK «непригодным» для каких-либо политических должностей, а британский премьер-министр Риши Сунак счел заявления о конфликте на Украине, сделанные Фараджем, «опасными» для безопасности Британии и ее союзников.

Ранее лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж посоветовал Владимиру Зеленскому пойти на переговоры с Россией.