Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.14 комментариев
В Британии призвали Зеленского пойти на переговоры с Россией
Британский политик Фарадж призвал Зеленского пойти на переговоры с Россией
Лидер британской партии Reform UK Найджел Фарадж посоветовал Владимиру Зеленскому пойти на переговоры с Россией, пишет Daily Mirror.
По данным издания, Запад до сих пор поддерживает Зеленского и будет поддерживать, однако процент молодежи, которую Украина теряет, очень велик, передает РИА «Новости».
«Не пора ли нам хотя бы попытаться провести переговоры? Он не смог бы отказать», – подчеркнул Фарадж.
По мнению политика, Киеву следует провести переговоры с российским руководством, даже если это будет означать потерю территории.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что НАТО отказался от условий мирных переговоров президента Владимира Путина, так как хочет войну с Россией.