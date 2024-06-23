На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?6 комментариев
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до инаугурации
Трамп пообещал урегулировать конфликт на Украине до инаугурации в случае избрания президентом
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что добьется мирного урегулирования конфликта на Украине, если победит на предстоящих президентских выборах. Об этом он сказал на митинге своих сторонников.
«Еще до того, как я войду в Овальный кабинет, вскоре после того как мы выиграем президентские выборы,.. я урегулирую ужасный конфликт между Россией и Украиной», – передает слова Трампа ТАСС.
Ранее Трамп уже заявлял, что у него есть план по урегулированию украинского конфликта. Однако детали этого плана он раскрывать отказался.