На Западе есть силы, которые хотят повернуть историю вспять и вернуться в условные 90-е, когда Запад безраздельно доминировал в геополитике, а в его ценности пытались заставить верить весь мир. Выходит, что большая война неизбежна?0 комментариев
Сунак осудил главу партии Reform UK за слова о вине Запада в конфликте на Украине
Сунак раскритиковал главу партии Reform UK за слова о вине Запада в конфликте на Украине
Британский премьер-министр Риши Сунак на канале Sky News подверг критике слова лидера правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража, считающего, что Запад сам спровоцировал конфликт на Украине.
По его словам, своими словами политик создает угрозу для королевства и его союзников, передает ТАСС.
Сунак добавил, что сказанное «совершенно неправильно» и «играет на руку президенту Владимиру Путину».
Кроме того, британский премьер отметил, что подобные действия угрожают безопасности Великобритании и ее союзников.
Ранее Сунак заявил о необходимости установить мир на приемлемых для Украины условиях.