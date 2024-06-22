Депутат Рады рассказала о прорыве ВС России к Торецку

Украинский депутат обвинила в прорыве ВС России к Торецку руководство ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярев

Руководитель украинского Восточного фронта генерал Юрий Содоль несет ответственность за это, заявила Безуглая, передает «Страна.ua».

Она отметила, что эти позиции удерживались ВСУ с 2014 года, но теперь бои идут в населенном пункте Шумы под Торецком. По словам парламентария, российские военные близки к выходу на трассу, которая ведет в Торецк.

В этом регионе не подготовили фортификаций, хотя разведка предупреждала о возможном прорыве ВС России. За сутки до этого Содоль снял с места бригаду и завел туда подразделение, понесшее потери, продолжила Безуглая.

Она задала гипотетический вопрос о том, контролирует ли ситуацию главком ВСУ Александр Сырский или же он «сообщник».

Ранее Безуглая также критиковала и самого Сырского, а до этого – его предшественника Валерия Залужного.