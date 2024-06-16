Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.20 комментариев
Сунак заявил о необходимости установить мир на приемлемых для Украины условиях
Необходимо добиться долгосрочного мирного урегулирования конфликта на Украине на приемлемых для Киева условиях, заявил глава британского правительства Риши Сунак.
Сунак сказал, что решение должно базироваться «на принципах территориальной целостности и Уставе ООН». По его словам, в конференции в швейцарском Бюргенштоке участвует много государств, что свидетельствует о решимости международного сообщества положить конец конфликту на Украине.
Глава британского кабмина призвал «вернуть мир на европейский континент», отметив, что конфликт по-разному повлиял «на жизнь людей, в том числе приведя к росту счетов за электричество» в Великобритании, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Напомним, Сунак заявил, что Украина свободна в выборе способов применения поставляемого ей западного вооружения. При этом Сунак исключил отправку войск НАТО на Украину.