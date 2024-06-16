Сунак заявил о необходимости установить мир на приемлемых для Украины условиях

Tекст: Антон Антонов

Сунак сказал, что решение должно базироваться «на принципах территориальной целостности и Уставе ООН». По его словам, в конференции в швейцарском Бюргенштоке участвует много государств, что свидетельствует о решимости международного сообщества положить конец конфликту на Украине.

Глава британского кабмина призвал «вернуть мир на европейский континент», отметив, что конфликт по-разному повлиял «на жизнь людей, в том числе приведя к росту счетов за электричество» в Великобритании, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.

Напомним, Сунак заявил, что Украина свободна в выборе способов применения поставляемого ей западного вооружения. При этом Сунак исключил отправку войск НАТО на Украину.