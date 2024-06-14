Сунак: Украина сама решит как использовать западное оружие

Британский премьер-министр заявил, что Украина сама решит как использовать западное оружие

Tекст: Денис Тельманов

По словам Сунака, Британия предоставляет Украине оружие и средства для обороны, но не вмешивается в решение о том, как именно они будут использованы.

«Как Украина использует вооружения, которые мы ей предоставляем, решает она сама. Наша работа заключается в том, чтобы дать им такие возможности, которые мы можем и в которых она нуждается», – сказал он в ходе пресс-конференции на саммите «Большой семерки» в итальянской Апулии, передает РИА «Новости».



Ранее США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставили в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.

Германия также разрешила Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области, заверив, что не станет стороной конфликта.

Франция предоставила Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам. Великобритания, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, изначально передавала Киеву оружие «без всяких ограничений».

Россия ранее направила странам НАТО ноту с протестом против поставок вооружений Украине, заявив, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что поставки оружия не способствуют успеху переговоров и будут иметь негативный эффект.Он также заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».