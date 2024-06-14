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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

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    Чемпионат Европы по футболу выиграет, скорее всего, Франция, Португалия или Англия (в пользу последней высказался и суперкомпьютер статистической компании Opta). Все остальные сборные, которые принято считать фаворитами, имеют огромные проблемы.

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    14 июня 2024, 23:34 • Новости дня

    Сунак: Украина сама решит как использовать западное оружие

    Британский премьер-министр заявил, что Украина сама решит как использовать западное оружие

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что Украина свободна в выборе способов применения поставляемого ей западного вооружения, в том числе для нанесения ударов по объектам на территории России.

    По словам Сунака, Британия предоставляет Украине оружие и средства для обороны, но не вмешивается в решение о том, как именно они будут использованы.

    «Как Украина использует вооружения, которые мы ей предоставляем, решает она сама. Наша работа заключается в том, чтобы дать им такие возможности, которые мы можем и в которых она нуждается», – сказал он в ходе пресс-конференции на саммите «Большой семерки» в итальянской Апулии, передает РИА «Новости»

    Ранее США разрешили Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на территории России, угрожающими району Харькова, но оставили в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения.

    Германия также разрешила Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области, заверив, что не станет стороной конфликта.

    Франция предоставила Украине разрешение на использование своих дальнобойных ракет Storm Shadows/Scalps для нанесения ударов по российским регионам. Великобритания, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, изначально передавала Киеву оружие «без всяких ограничений».

    Россия ранее направила странам НАТО ноту с протестом против поставок вооружений Украине, заявив, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью.

    Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что поставки оружия не способствуют успеху переговоров и будут иметь негативный эффект.Он также заявил, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, «в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран».

    14 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    Путин сделал «реальное мирное предложение» Западу и Киеву
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    «Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение [Киеву]», – цитирует Путина ТАСС.

    Россия предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение.

    «Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня, как этого хочет Запад, чтобы восстановить потери, перевооружить киевский режим, подготовить его к новому наступлению. Повторю, речь не о заморозке конфликта, а об его окончательном завершении», – заявил он.

    Москве необходима не приостановка огня на Украине, а полное разрешение конфликта, добавил он. Необходим нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, подчеркнул он.

    Инициатива предполагает, что статус Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как российских регионов должен быть закреплен в международных договорах.

    «Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии, статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые, принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей», – сказал Путин.

    Киевскому режиму для начала переговоров предстоит полностью вывести из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей свои войска.

    «Причем обращаю внимание: именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину», – сказал он.

    Когда Украина заявит, что готова к такому решению, и начнет реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомит об отказе от планов вступления в НАТО, то Россия незамедлительно отдаст приказ прекратить огонь и начать переговоры.

    «Повторю, мы это сделаем незамедлительно», – акцентировал Путин.

    Также невозможно полное возвращение к предложениям по безопасности 2021-2022 годов, но базовые принципы остаются неизменными.

    Базовые соглашения по мирному урегулированию украинского кризиса должны быть зафиксированы, также предлагается отмена антироссийских санкций.

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    14 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин объяснил цель украинской провокации в Буче

    Путин: Буча была нужна Киеву, чтобы объяснить отказ от договоренностей с Россией

    Путин объяснил цель украинской провокации в Буче
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    История с якобы убийством мирных жителей в городе Буче в Киевской области российскими военными была нужна киевскому режиму, заявил президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    В конце марта 2022 года Россия отвела войска от Киева, поскольку ее заверили в необходимости создания условий завершения политического переговорного процесса. Западные коллеги заявляли, что нельзя подписывать такие соглашения «с пистолетом у виска», сказал Путин, передает ТАСС.

    «Согласились и на это. Однако сразу же, на следующий день после отвода российских войск от Киева, руководство Украины приостановило свое участие в переговорном процессе, устроив известную провокацию в Буче. И отказалось от подготовленного варианта договоренностей. Думаю, сегодня понятно, для чего нужна была эта грязная провокация – чтобы как-то объяснить отказ от тех результатов, которые были достигнуты в ходе переговоров. Путь к миру опять был отвергнут», – добавил он.

    В апреле 2022 года в СМИ и соцсетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Буче в Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.

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    14 июня 2024, 14:49 • Новости дня
    Лавров: Предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции
    Лавров: Предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жанр выступления президента России Владимира Путина не предполагает издания официального документа с предложениями по урегулированию на Украине, тезисы главы государства по этому вопросу не являются ультиматумом по капитуляции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Лавров подчеркнул, что Путин специально обратил внимание перед тем, как завершил речь, что еще раз хочет воспроизвести всю картину, когда был поддержан документ о границах 1991 года Украины. По его словам, Европа в тот день гарантировала выполнение договоренности между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, а Путин гарантировал Бараку Обаме поддержать эту договоренность, но на утро произошел госпереворот, передает ТАСС.

    По словам Лаврова, нет необходимости в том, чтобы послать в ООН предложения Путина по Украине, выступление президента не предполагает издание этого документа как официальной инициативы.

    Он отметил, что Запад должен понимать реальное положение дел, а доверяет он России или нет, безразлично.

    Ранее Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.

    По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.

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    14 июня 2024, 10:48 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы
    В Киеве прогремели взрывы
    @ Sergei Chuzavkov /SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Взрывы раздались в Киеве, сообщило издание «Общественное. Новости».

    Подробности пока не приводятся, передает ТАСС.

    В настоящий момент почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сирены начали звучать в Харьковской области в 10.03.

    Спустя 17 минут в красную зону попала вся страна.

    Ранее российские военкоры сообщили, что на Украине в Киевской области горит аэропорт, склады с горючим на его территории не могут потушить больше суток.

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    14 июня 2024, 13:42 • Новости дня
    Путин: Отказ Украины от мирного предложения поменяет дальнейшие условия
    Путин: Отказ Украины от мирного предложения поменяет дальнейшие условия
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В случае отказа киевского режима и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются, заявил российский президент Владимир Путин в ходе выступления в МИД.

    «Если в Киеве и западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то, в конце концов, это их дело, их политическая и моральная ответственность за продолжение кровопролития. Очевидно, реалии на земле, на линии боевого соприкосновения будут и далее меняться не в пользу киевского режима и условия для начала переговоров будут другими», – цитирует Путина ТАСС.

    Ранее глава государства заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, предполагающий внеблоковый и безъядерный статус украинской стороны и отмену антироссийских санкций.

    Коментарии (19)
    14 июня 2024, 15:59 • Новости дня
    Медведев: Недалек тот день, когда от Украины может остаться лишь узкая полоска
    Медведев: Недалек тот день, когда от Украины может остаться лишь узкая полоска
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    События развиваются по катастрофическому для киевского режима сценарию. Дальше будет только хуже, предупредил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    «Пространство же для компромиссов уменьшается, как шагреневая кожа, вместе с уменьшением территории умирающей страны. И недалек тот день, когда может остаться лишь ее узкая полоска», – заявил Медведев во «ВКонтакте».

    По его словам, в санитарную зону, о которой говорил Владимир Путин, может попасть «вся б. Украина вплоть до границ с Польшей, ибо именно оттуда исходит непрерывная угроза». Медведев указал, что затем такие территории при желании людей, живущих там, могут стать частью России.

    Зампред Совбеза также назвал начинающуюся в Швейцарии конференцию по Украине «саммитом обреченных», который закончится полным фиаско. «Бессмысленные «переговоры» в отсутствие России по мертворожденной формуле киевского клоуна – лишь вербовка новых статистов для участия в дурацкой пьеске по легализации киевского паяца в качестве полноценного главы государства. Но всем, даже нашим оппонентам, понятно, что он лишь жалкий узурпатор, трясущийся от страха и наркотической абстиненции. Систематическое толкование конституции Украины, которое дал Владимир Путин, приводит к очень простому выводу: продлить полномочия президента по ней нельзя, они переходят к главе парламента», – подчеркнул Медведев.

    По его словам, «теперь Зеленский – никто и звать его никак». «За ним нет власти и его приказы не должны никем исполняться. А все назначенные им после истечения полномочий лица вообще не вправе принимать решений. Эти лица нелегитимны, а их решения – противоправны», – написал Медведев.

    В пятницу Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций, а также с сохранением статуса ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

    В случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.

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    14 июня 2024, 15:35 • Новости дня
    Алаудинов назвал «тяжелым для Запада» предложение Путина по Украине

    Алаудинов: После слов Путина Западу будет тяжело говорить о нежелании Россией переговоров

    Алаудинов назвал «тяжелым для Запада» предложение Путина по Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Западным странам после заявления президента России Владимира Путина будет очень тяжело говорить, что Москва не хочет мирных переговоров, глава государства озвучил условия и заявил о готовности к ним, заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, предложения Путина связаны с тем, чтобы западные лидеры, которые собираются на «шабаш» в Швейцарии, знали, на что они могут рассчитывать, и разговоры вне условий, которые озвучил президент России, невозможны, передает ТАСС.

    Алаудинов обратил внимание, что Путин четко дал понять лидерам Запада, что Россия готова идти до конца до тех пор, пока не будут выполнены все задачи и цели, которые были поставлены в ходе СВО.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что предложения Путина по урегулированию на Украине не являются ультиматумом по капитуляции.

    Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций. По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения, со стороны России условия поменяются.

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    14 июня 2024, 14:17 • Новости дня
    Медведев уточнил имя упомянутого Путиным иностранного руководителя
    Медведев уточнил имя упомянутого Путиным иностранного руководителя
    @ Ilia Yefimovich/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Упомянутый президентом России Владимиром Путиным иностранный руководитель, посетивший в марте 2022 года Москву, это бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннет, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    Медведев написал ВКонтакте, что Беннет ездил после Москвы в Киев и предлагал компромиссный мир с определением судьбы тогда еще спорных территорий.

    Политик предупредил, что для бандеровского режима события развиваются по катастрофическому сценарию, а пространство для компромиссов уменьшается. По его словам, Путин прямо сказал, что пространство для компромиссов уменьшается. Медведев напомнил идею Путина о санитарной зоне, которая, как предполагает зампред Совбеза, может простираться  до границ с Польшей.

    Он также отметил, что любой украинский военнослужащий совершает уголовное преступление, когда выполняет указания незаконных властей, потому что «Зеленский – никто и звать его никак. За ним нет власти, и его приказы не должны никем исполняться».

    Ранее Путин рассказал, что 5 марта 2022 года с Россией вел переговоры высокопоставленный посредник. Президент не назвал его имени, но сообщил, что тот заручился поддержкой лидеров Германии и Франции.

    Коментарии (2)
    14 июня 2024, 16:05 • Новости дня
    В Киеве отказались от мирного предложения Путина

    Советник главы офиса Зеленского не увидел «мирного предложения» в заявлении Путина

    В Киеве отказались от мирного предложения Путина
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Новая инициатива президента России Владимира Путина об урегулировании конфликта не содержит «реального мирного предложения», ничего нового там нет, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк также считает, что принятие Украиной внеблокового статуса «оставит страну беззащитной» и отверг и другие составляющие мирной инициативы, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории, с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций.

    По его словам, в случае отказа Киева и Запада от нового мирного предложения со стороны России условия поменяются.

    Коментарии (35)
    14 июня 2024, 21:24 • Новости дня
    Песков: Путину доложили о реакции Киева и Запада на его инициативу

    Песков назвал предсказуемой реакцию НАТО и Зеленского на мирные инициативы Путина

    Tекст: Кристина Цыцура

    Президент Владимир Путин уже получил несколько докладов о реакции на его мирные инициативы по решению конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Он заявил, что реакции генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины Владимира Зеленского были предсказуемыми, передает ТАСС.

    Песков передал слова российского лидера, который сказал, что «даже в киевском режиме найдутся люди, которые задумаются, стоит ли ждать, когда условия еще более ухудшатся».

    Ранее Путин назвал ключевые условия для начала мирных переговоров с Киевом.


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    14 июня 2024, 12:18 • Новости дня
    Подполье сообщило о российском ударе по военному объекту в Киеве

    Подполье: ВС России ударили по военному объекту в районе аэропорта Жуляны

    Подполье сообщило о российском ударе по военному объекту в Киеве
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия нанесла удар по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны в Киеве, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на соратников.

    По его словам, в Киеве удар был нанесен по военному объекту в стороне аэродрома Жуляны, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что проезд в сторону аэродрома закрыт для мирных жителей, поступают сообщения о том, что через блокпост проезжают дорогие машины с правительственными и военными номерами в сопровождении охраны.

    Ранее сообщило издание «Общественное. Новости» сообщило, что взрывы раздались в Киеве.

    Коментарии (16)
    14 июня 2024, 10:20 • Новости дня
    Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16

    Defense News: Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16

    Вашингтон признал проблемы с подготовкой украинских пилотов на F-16
    @ U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Качество подготовки украинских летчиков для управления F-16 оставляет желать лучшего, а число проходящих обучение невелико, пишет Defense News.

    По данным американских чиновников, система подготовки на F-16 достаточно скудна, только небольшое число украинских летчиков годятся для обучения пилотированию F-16, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что для подготовки необходимо знание серьезного технического английского языка. Кроме того, для грамотного использования истребителей необходимы также команды техников.

    Другой источник добавил, что в настоящее время только около десятка летчиков проходят подготовку.

    Ранее ВСУ усилили давление на систему ПВО в ДНР из-за анонсированных поставок F-16.

    Напомним, президент Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».


    Коментарии (10)
    14 июня 2024, 14:31 • Новости дня
    Лавров: Путин перечислил все жесты доброй воли России по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин перечислил все те жесты доброй воли, в известной степени даже с элементами уступок, которые Москва предпринимала с момента «Майдана» и госпереворота в Киеве в феврале 2014 года, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Глава МИД России подчеркнул, что все многочисленные шаги России и желание сохранить украинское государство, обеспечив дружественный по отношению к Москве характер, были последовательно, жестко, категорично отвергнуты, передает ТАСС.

    Президент в очередной раз призвал прислушаться к позиции и предложению России, к такой ситуации пришли.

    Ранее Путин предложил Западу и Киеву еще один мирный вариант урегулирования конфликта на украинской территории.

    Коментарии (14)
    14 июня 2024, 07:30 • Новости дня
    Система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ за ночь над российской территорией

    Минобороны: Система ПВО сбила 87 беспилотников ВСУ за ночь над российской территорией

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразила атаку 87 украинских беспилотников на территории России, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что были перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской области, два дрона над территорией Волгоградской области, шесть – над территорией Воронежской области, шесть беспилотников над территорией Курской области, семьдесят – над территорией Ростовской области, а также один БПЛА над территорией Республики Крым.

    Ранее украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области.

    Коментарии (19)
    14 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Зеленский назвал ультиматумом мирное предложение Путина
    Зеленский назвал ультиматумом мирное предложение Путина
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев считает новое мирное предложение Москвы ультиматумом, от Украины требуют уступки территорий, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

    По словам Зеленского, в заявлениях президента России Владимира Путина нет ничего, кроме ультиматумов. Он считает, что предложение ведет к замораживанию конфликта, но так не будет, передает ТАСС.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что российская сторона предлагает Западу и киевскому режиму еще один мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым статусом Украины.

    Путин также указал, что президентский срок Зеленского истек вместе с его легитимностью, которую невозможно восстановить.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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