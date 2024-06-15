Британский премьер Риши Сунак исключил отправку войск НАТО на Украину

Tекст: Денис Тельманов

В интервью газете La Repubblica Сунак ответил отрицательно на вопрос о возможности отправки войск альянса на Украину, передает ТАСС.

Британский премьер также отметил, что решение G7 об использовании прибыли от замороженных российских активов для нужд Украины демонстрирует решимость стран «Большой семерки» использовать все доступные средства.



«Мы должны наращивать наши инвестиции в оборону, потому что мир стал опасным и непредсказуемым, как никогда за последние десятилетия», – подчеркнул Сунак.

Касательно применения западного оружия по целям на территории России британский премьер уклонился от прямого ответа, отметив лишь, что ракеты должны использоваться «при соблюдении международных гуманитарных законов».

Ранее Сунак заявил, что Украина сама решит как использовать западное оружие.

По его словам, Украина свободна в выборе способов применения поставляемого ей западного вооружения, в том числе для нанесения ударов по объектам на территории России.

Он подчеркнул, что Британия предоставляет Украине оружие и средства для обороны, но не вмешивается в решение о том, как именно они будут использованы.