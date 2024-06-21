И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Песков: Путин говорил о целях СВО, когда спросил, «не лучше ли идти до конца»
Президент России Владимир Путин, говоря в Ханое об эскалации ситуации Западом и необходимости для России «идти до конца», имел в виду достижение целей спецоперации на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Как объяснил представитель Кремля, в проведении СВО, в достижении наших целей, передает ТАСС.
На пресс-конференции в Ханое 20 июня Путин, говоря о том, что коллективный Запад все время повышает уровень эскалации в надежде, что Россия испугается и потерпит стратегическое поражение на поле боя, задал риторический вопрос: зачем бояться и не лучше ли в таком случае идти до конца?