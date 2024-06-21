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Захарова назвала слова Кулебы о втором саммите по Украине планами «для нового позора»
Захарова посоветовала Кулебе поработать над причинами провала саммита по Украине в Швейцарии
Прежде чем планировать очередной повод для нового позора, украинскому министру иностранных дел надо было бы поработать над прежними, сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД Мария Захарова. Ранее Дмитрий Кулеба допустил, что Россия сможет участвовать во втором саммите по Украине по формату Черноморской зерновой инициативы.
«Надо обладать большим талантом, чтобы при таких ресурсах и возможностях провалить конференцию, которую сами же и инициировали. И это, по сути, при неограниченном кредите со стороны Запада», – отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Прежде чем планировать очередной повод для нового позора, Кулебе надо было бы поработать над прежними», – подчеркнула дипломат.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба рассказал, в каком формате Россия сможет участвовать в новом саммите по Украине. Он предложил обратиться к опыту переговоров по Черноморской зерновой инициативе. «Тогда Украина вела переговоры с Турцией и с ООН, затем Турция и ООН вели переговоры с Россией. Соглашение выглядело как документ, подписанный между Турцией, ООН и Украиной, а также Турцией, ООН и Россией», – уточнил Кулеба.
По его словам, Киев настроен на проведение следующего саммита в одной из стран Глобального Юга. «Рассматривается не только Саудовская Аравия. […] И здесь есть несколько игроков, которые проявляют интерес к его проведению», – добавил глава украинского МИД.
Напомним, в минувшие выходные проходила конференция в швейцарском Бюргенштоке, которая, как писала газета ВЗГЛЯД, завершилась для ее организаторов провалом. Россию на саммит не пригласили. Изначально итоговый документ конференции поддержали 80 из 91 страны-участницы, однако позже стало известно, что Ирак и Иордания были добавлены в список по ошибке из-за «проблемы координации», а Руанда и вовсе отозвала свою подпись. Политолог Владимир Скачко объяснил причины такого решения.
Владимир Путин накануне заявил, что не имеет значения, где состоятся мирные переговоры России и Украины, но в любом случае российские предложения известны. « Мы-то за и никогда от этого не отказывались. Но не на основе каких-то эфемерных форм, а на основе тех договоренностей – я еще раз хочу это повторить, – которые были достигнуты в ходе непростых переговоров, почти полуторамесячных переговоров в Стамбуле и Минске. Вот на этой базе мы готовы продолжать наш диалог с украинской стороной. А где они состоятся, это не имеет значения», – цитирует президента сайт Кремля.
По его словам, это может произойти «хоть завтра». Условия России по урегулированию конфликта будут меняться в зависимости от ситуации на фронте, предупредил российский лидер. «Если ведение переговоров связывается с выводом наших войск, о чем мечтает киевский режим, то, судя по всему, это никогда и не случится», – сказал президент.