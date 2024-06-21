Бойцы «Востока» начали использовать станины для дистанционной стрельбы из пулемета

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, аппарат сделали из ПКТ, после чего его решили спарить, основой для пульта стали электроприводы с БТР, передает ТАСС.

Роман добавил, что оборудование предусматривает наличие конструкции для сброса гильз, а все запчасти берутся из вышедшей из строя техники. Боец рассказал также, что планируется оборудовать станины оптикой. Он подчеркнул, что подвижные станины можно использовать для борьбы с беспилотниками, конструкция позволяет пулеметному расчету находиться в безопасном месте и управлять огнем дистанционно.

Ранее радиозавод «Сигнал» доработал платформу для дистанционного управления танковым пулеметом Калашникова (ПКТ) и передал партию новых устройств в войска.