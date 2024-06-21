Прежняя система международной безопасности была создана по итогам Второй мировой войны. Возникает вопрос: обязательно ли надо пройти еще одну мировую войну, чтобы выработать новые правила, или еще можно остановиться на подступах к ней?0 комментариев
Бойцы «Востока» начали использовать станины для дистанционной стрельбы из пулемета
Подвижные станины для дистанционной стрельбы из пулемета начали использовать бойцы России на линии боевого соприкосновения на южнодонецком направлении. Как рассказал военнослужащий с позывным Роман, новое оборудование было создано в зоне СВО мастерами ремонтного подразделения бригады морпехов Тихоокеанского флота группировки «Восток».
По его словам, аппарат сделали из ПКТ, после чего его решили спарить, основой для пульта стали электроприводы с БТР, передает ТАСС.
Роман добавил, что оборудование предусматривает наличие конструкции для сброса гильз, а все запчасти берутся из вышедшей из строя техники. Боец рассказал также, что планируется оборудовать станины оптикой. Он подчеркнул, что подвижные станины можно использовать для борьбы с беспилотниками, конструкция позволяет пулеметному расчету находиться в безопасном месте и управлять огнем дистанционно.
Ранее радиозавод «Сигнал» доработал платформу для дистанционного управления танковым пулеметом Калашникова (ПКТ) и передал партию новых устройств в войска.