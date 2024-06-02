В финал конкурса «Это у нас семейное» вышли 78 семей из ПФО

В ходе полуфинала конкурса президентской платформы «Россия – страна возможностей» участники сообща выполняли интеллектуальные, спортивные, творческие задания.

На торжественной церемонии награждения к семейным командам обратилась заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.

«Стали известны имена победителей полуфинала, это 78 команд, летом они отправятся в Москву. Но хочу сказать главное – сегодня подведены итоги заключительного окружного полуфинала конкурса «Это у нас семейное». За три месяца мы познакомились с семьями из разных регионов нашей большой страны, все они – замечательные, талантливые, дружные и творческие. За это время мы убедились, что семьи становятся сильнее, когда работают единой командой, а в общем деле участвуют все поколения семьи. Было приятно видеть, как задания одинаково увлекают и внуков, и прабабушек. У нас есть 85-летняя бабушка из Белоруссии – она преодолела две тысячи километров, чтобы присоединиться к своим родным, которые живут в Вольске Саратовской области. 1577 семей из разных регионов встретились на площадке конкурса, и все они – победители», – отметила Ачкасова.

Всего в финал вышли семьи из 14 регионов ПФО: 10 команд из Удмуртии, по восемь из Нижегородской и Пензенской областей, а также Пермского края, по семь команд из Башкортостана и Самарской области, по шесть – из Татарстана и Оренбургской области, пять – из Ульяновской области, четыре – из Кировской области, по три – из Марий Эл и Чувашии, два – из Саратовской области, одна – из Мордовии. В их числе пять команд, которые соревновались в Москве, поскольку даты полуфинала в ПФО совпали со временем проведения школьных экзаменов.

Среди победителей полуфинала для семей ПФО 425 человек, среди них: 151 ребенок, 152 родителя, 95 представителей поколения бабушек и дедушек, одна прабабушка. Самым юным участникам полуфинала шесть лет, а самому взрослому – 82 года. Средний возраст детей – 13 лет, родителей – 40 лет, представителей поколения бабушек и дедушек – 63 года, прабабушке – 82. В очных полуфиналах участвовали семейные команды, представляющие три поколения семьи в количестве от четырех до шести человек.

В заключительный день участников ждала образовательная и развлекательная программа. Организаторы подготовили для семей сюрприз – встречу с актрисой, стендап-комиком, телеведущей Еленой Борщевой.