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Лидер КНДР подчеркнул оборонительный характер договора о партнерстве с Россией
Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР имеет миролюбивый и оборонительный характер. Он способствует построению многополярного мира и отражает изменившийся статус двух стран на мировой арене, заявил председатель КНДР Ким Чен Ын после подписания документа.
По словам северокорейского лидера, новый договор является подтверждением конструктивных и перспективных намерений обеих стран. Он исключительно миролюбивый и направлен на защиту основных интересов народов.
«Этот договор станет движущей силой в создании нового многополярного мира», – подчеркнул Ким Чен Ын, передает ТАСС.
До этого, президент Владимир Путин заявил, что Россия не исключает возможности развития военно-технического сотрудничества с КНДР в связи с подписанным Соглашением о стратегическом взаимодействии.