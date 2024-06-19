  • Новость часаКим Чен Ын заявил о новом расцвете отношений России и Северной Кореи
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Идеология ЕС возмутила венгров

    Евросоюз навязывает всем своим членам определенную идеологическую повестку, которая ведет к вымиранию коренного населения Европы и замещению его людьми совершенно других обычаев и культуры. Венгры, однако, не хотят ни вымирать, ни замещаться другими народами – отсюда и их сопротивление давлению ЕС.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У грузинской и казахстанской мечты оказалось много общего

    Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.

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    19 июня 2024, 08:45 • Новости дня

    Авиация России уничтожила блиндаж с отделением солдат ВСУ около Серебрянки

    Авиация России уничтожила укрепленный блиндаж с отделением солдат ВСУ районе Серебрянки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы России нанесли авиаудар по укрепленному блиндажу ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка (Бахмутский район), уничтожив одним ударом до отделения противника, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в ходе авиаудара ВС России по защищенной позиции ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка унитожен блиндаж ВСУ, в котором укрывалось до отделения противника, передает ТАСС.

    По его словам, характер конструкций укрытия свидетельствует о том, что при строительстве блиндажа использовались металлические капсулы компании ООО «Метинвест холдинг», «поставляемые бывшим украинским олигархом Ринатом Ахметовым и считавшимися надежным укрытием».

    Ранее Марочко рассказал, что российские войска продвинулись на ряде участков на Купянском направлении.

    17 июня 2024, 11:51 • Новости дня
    Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина

    Директор СВР Нарышкин: Следующие предложения Путина по Украине будут жестче

    Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    При отказе от инициативы президента России Владимира Путина условия заключения мира для Киева будут более сложными и жесткими, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    По его словам, при отказе от мирного предложения Украине, следующие условия для Киева будут сложнее, передает ТАСС.

    Нарышкин также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон услышал предупреждения России по поводу отправки войск на Украину. Кроме того, внутри западных стран была и продолжается дискуссия на эту тему. По словам Нарышкина, тех, кто против отправки западных войск на Украину, больше.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется динамично.

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    16 июня 2024, 11:15 • Новости дня
    Пушилин рассказал подробности гибели в ДНР корреспондента Никиты Цицаги

    Пушилин: Журналист News.ru погиб при работе в окрестностях Никольского монастыря в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Фотожурналист издания News.ru Никита Цицаги погиб в результате удара ВСУ во время работы в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин.

    По его словам, при исполнении профессионального долга погиб корреспондент Никита Цицаги, сотрудничавший с рядом российских СМИ, он погиб в результате обстрела со стороны ВСУ в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе, передает ТАСС.

    Ранее в воскресенье сообщалось, что корреспондент Никита Цицаги погиб в селе Никольское в ДНР в результате атаки ВСУ.

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    18 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира

    Медведев: Россия продолжит наступать в зоне СВО, если Киев не захочет принять предложения Путина

    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Наступательные действия России в зоне специальной военной операции продолжатся, если Киев не попытается установить мир, дальше будет только хуже для киевских властей, потому что граница санитарного пояса может установиться не в их пользу, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, у Киева еще есть время для принятия предложения президента России Владимира Путина, но если они этого не сделают, что, скорее всего, события будут развиваться не в пользу киевского режима, где закончится санитарная зона, пока сказать трудно, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в Верховной раде нет «здравомыслящих сил», которые способны поддержать предложения России, потому что «там все развивается по утвержденному Вашингтоном сценарию», передает ТАСС.

    Ранее Медведев предрек катастрофическое развитие событий для киевского режима.

    Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций, а также с сохранением статуса ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

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    16 июня 2024, 13:52 • Новости дня
    Российские войска освободили Загорное в Запорожской области
    Российские войска освободили Загорное в Запорожской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные освободили населенный пункт Загорное в Запорожской области и заняли более выгодные рубежи, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю, поразили личный состав 71-й пехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны (уничтожены до 265 человек, два танка, три автомобиля, гаубицы М198 и Д-30, станция РЭБ «Буковель-AD», три склада боеприпасов).

    Как указали в пресс-службе, подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и поразили личный состав 14-й, 63-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ, 12-й бригады спецназначения «Азов», 40-го и 50-го полков нацгвардии (до 500 человек, два ББМ, девять автомобилей, гаубица Д-30, три станции РЭБ «Нота»).

    В Минобороны пояснили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, поразили боевиков 22-й, 54-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ. Отмечается, что ВСУ потеряли до 380 человек, танк Leopard, два ББМ «Козак», 15 автомобилей, гаубицы Д-20, 2А65 «Мста-Б», два орудия М119.

    В сообщении говорится, что подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, ликвидировав личный состав 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной, 24-й, 47-й механизированных бригад ВСУ. Кроме того, Украина потеряла до 375 человек, две БМП, две ББМ Humvee и MaxxPro, два автомобиля, гаубицы М777, 2А65 «Мста-Б», пять гаубиц Д-30, орудие М119.

    В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Восток» освободили Загорное Запорожской области и заняли более выгодные рубежи, а также поразили личный состав 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 15-й бригады нацгвардии (до 135 человек, ББМ, четыре автомобиля, САУ AS-90 Braveheart, гаубица FH-70, две станции РЭБ «Буковель-AD»).

    В Минобороны заявили, что подразделения группировки войск «Днепр» поразили личный состав 23-й бригады нацгвардии, 103-й и 121-й бригад теробороны (до 90 человек, два автомобиля, САУ Krab, орудие Д-20, две гаубицы Д-30, пушка Д-44).

    В пресс-службе уточнили, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией поражены скопления живой силы и техники ВСУ в 115 районах, а также сбито 10 БПЛА ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения группировок войск «Север» и «Запад» в ходе наступления на Харьковском направлении продвинулись вглубь обороны ВСУ и нанесли поражение украинским войскам.

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    16 июня 2024, 15:16 • Новости дня
    Скачко назвал причины провала «мирной конференции» по Украине

    Политолог Скачко: Конференция в Швейцарии нужна для создания иллюзии легитимности Зеленского

    Скачко назвал причины провала «мирной конференции» по Украине
    @ ALESSANDRO DELLA VALLE/REUTERS

    Tекст: Олег Исайченко

    Конференция в Швейцарии изначально задумывалась как демонстрационное политическое мероприятие. Участники встречи ставили перед собой несколько целей, среди которых – очередная попытка надавить на Россию и обвинить Москву в нежелании говорить о мире, но Путин пресек это, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко.

    «Конференция «мира» в Швейцарии превратилась в то, во что и должна была превратиться без участия всех сторон конфликта. Как известно, для танго нужны двое, но Зеленский четко дал понять истинные цели встречи. Она была необходима для того, чтобы вновь попытаться надавить на Россию», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.  

    Кроме того, по словам спикера, план заключался в том, чтобы показать – Украину поддерживает огромное число стран. «Но ничего не вышло. И что важно, Владимир Путин своим предложением по урегулированию конфликта выбил главный козырь из рук Запада – возможность обвинить Москву в нежелании говорить о мире», – пояснил аналитик. Последняя же цель мероприятия, по мнению собеседника, это создание иллюзии легитимности Зеленского.

    Саму конференцию политолог назвал «дутым симулятором». «Из всей «формулы мира» Зеленского остались только три пункта: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными. Но и тут они не оставляют возможности надавить на Россию», – убежден эксперт.

    «Путин четко сказал, что четыре новых региона, вернувшиеся в Россию, останутся частью страны, это не обсуждается. А на Западе и в Киеве не хотят этого слышать, поэтому они и выдумывают в вопросах ядерной безопасности, что контроль над Запорожской АЭС должен осуществляться Украиной», – считает спикер.

    И это касается всех пунктов, добавляет Скачко. «Даже в части продовольственной безопасности не Россия создает нестабильность на просторах Черного моря. В части обмена пленными Киев не заинтересован менять всех на всех, им нужны только «избранные», – указывает политолог.

    «Это было исключительно демонстрационное политическое мероприятие с несколькими целями. Поэтому в ход пустили все, включая кривляния и лозунги канадского премьера Трюдо. Выдавать желаемое за действительное, конечно, можно, но это все равно будет обманом», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский на конференции в Швейцарии заявил, что принятый по итогам встречи «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».

    Зеленский отметил, что сейчас Россия не участвует в конференции. По его мнению, участникам саммита необходимо вместе определить, что «означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом».

    По его словам, «основой» является Устав ООН, и когда удастся согласовать «прозрачный для народов» план действий, его «прокоммуницируют представителям России», чтобы «на втором саммите мира могли зафиксировать реальный конец» конфликта.

    Между тем агентство Reuters утверждает, что в итоговом коммюнике, датированном 13 июня, отмечается важность «свободного, полного и безопасного» коммерческого судоходства в Черном и Азовском морях, а также доступа к морским портам. Атаки против торговых судов в портах и портовой инфраструктуры названы неприемлемыми.

    В документе также содержится призыв освободить «всех военнопленных». Кроме того, отмечается, что «все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину».

    Подчеркивается и недопустимость угроз применения ядерного оружия. Участники саммита призывают не допускать «угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости» любой страны, в том числе Украины. При этом Запорожская АЭС якобы должна работать «под полным суверенным контролем Украины».

    Кроме того, в документе указано, что собравшиеся на конференцию намерены добиваться «более активного участия представителей всех сторон» в сферах, которые обсуждались на саммите. На полях встречи, по данным Reuters, состоялся «плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен мнениями», касающимися вопроса о путях достижения «принципов всеобъемлющего, честного и долгосрочного мира» на Украине.

    Что же касается требования к России относительно вывода войск, его не будет, утверждают японские СМИ. Отсутствие пунктов, на которых настаивает Киев, объясняется позицией ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока, которые придают большое значение отношениям с Россией.

    Между тем зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла. По его словам, швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм, Кафка с Оруэллом «нервно курят в сторонке». Медведев добавил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает.

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    17 июня 2024, 06:24 • Новости дня
    В результатах конференции по Украине в Швейцарии обвинили Ермака

    France 24 назвал Ермака ответственным за саммит по Украине в Швейцарии

    В результатах конференции по Украине в Швейцарии обвинили Ермака
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинским властям не удалось убедить в успехе конференции по Украине в Швейцарии даже самих украинцев, заявил журналист Гулливер Крегг.

    Корреспондент France 24 заявил, что на Украине, по его мнению, многие «критично относятся» как к лидеру страны Владимиру Зеленскому, так и к главе его офиса Андрею Ермаку, «который на самом деле и является тем человеком, который стоит за идеей этого саммита», передает РИА «Новости».

    Крегг заявил, что вместо «мирного саммита» конференция выглядела как саммит по поддержке Украины. При этом не удалось получить поддержку Китая и стран Глобального Юга. По словам журналиста, «в этом смысле это неуспех».

    Он подчеркнул, что «на Украине есть люди, которые очень критически относятся к подходу» Ермака. Указывается, что глава офиса Зеленского «взял на себя роль министра иностранных дел» вместо того, чтобы «оставить это профессиональным дипломатам».

    Напомним, в Швейцарии завершилась «мирная конференция» по Украине. Эксперты считают, что Запад проиграл в пиаре Украины и обрек ее на дальнейшие территориальные потери.

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    18 июня 2024, 07:38 • Новости дня
    Подполье сообщило о прибытии в порт Одессы 60 французских наемников

    Tекст: Александра Юдина

    В порт Одессы на трех катерах прибыли около 60 вооруженных наемников, говорящих на французском языке, сообщили в российском подполье.

    Отмечается, что прибывшие вооружены, экипированы, они общались между собой на французском языке, передает РИА «Новости».

    Известно, что после прибытия наемники рассредоточились по городу, они стремятся не выходить из мест проживания и всячески избегать контактов с местным населением.

    Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил, что французские военнослужащие на Украине в статусе инструкторов или наемников представляют законную цель для Вооруженных сил России.

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    17 июня 2024, 13:32 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За последние сутки группировка «Север» в Харьковской области поразила живую силу и технику 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны, сообщило Минобороны.

    Украинские подразделения поражены у Волчанска, Глубокого, Синельниково и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила контратаку украинских штурмовиков 36-й бригады морской пехоты. ВСУ в зоне ее ответственности за сутки потеряли до 300 человек, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30, машину РСЗО БМ-21 «Град».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 43-й, 44-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ у Шийковки, Синьковки, Песков-Радьковских, Дружелюбовки (Харьковская область) и Невского (ЛНР).

    В зоне ее ответственности украинские военные потеряли до 405 человек, три боевые бронированные машины, две САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 93-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Катериновки, Александро-Шультино и Горняка в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 535 человек, два БТРа, две американские гаубицы М777, две гаубицы Д-20 и орудие Д-30.

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    16 июня 2024, 23:32 • Новости дня
    Кулеба заявил, что новый саммит по Украине должен стать завершением конфликта

    Глава МИД Украины Кулеба признал необходимость переговоров с Россией для завершения конфликта

    Кулеба заявил, что новый саммит по Украине должен стать завершением конфликта
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Следующая международная конференция по Украине должна стать завершением конфликта, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, признав необходимость переговоров с Россией.

    По словам министра, «идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением» конфликта. Он признал, что для этого «за столом переговоров нужна и другая сторона». Как заявил Кулеба, Украина «прекрасно понимает, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Кулеба подтвердил, что точки зрения Запада и Глобального Юга на завершение конфликта не совпадают. Министр рассказал, что на конференции в Швейцарии страны Глобального Юга говорили о необходимости для Киева пойти на «сложные компромиссы». «Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров», – сказал Кулеба.

    Напомним, в Швейцарии завершилась «мирная конференция» по Украине. Итоговый документ конференции отказались поддержать Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ, Ирак и Иордания. Еще до конференции президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.

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    17 июня 2024, 09:59 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области

    Подполье: ВС России ударили по расположению ВСУ и технике в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары нанесены в воскресенье по месту расположения ВСУ и техники в районах населенных пунктов Марганец и Покровское Днепропетровской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, вечером в воскресенье ВС России уничтожили дом, в котором без разрешения поселились военные ВСУ в пригороде Марганца, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что еще один удар был нанесен по населенному пункту Покровское Днепропетровской области, в котором все дома занимают ВСУ и хранят там технику. Подпольщик рассказал, что удар пришелся в гараж, где стоял военный пикап с крупнокалиберным пулеметом.

    Ранее российские военные ударили по ангару ВСУ в Николаевской области.

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    18 июня 2024, 14:08 • Новости дня
    Группировка «Север» отбила две контратаки под Харьковом
    Группировка «Север» отбила две контратаки под Харьковом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Север» в последние сутки в Харьковской области отбили контратаки украинских штурмовиков 71-й егерской бригады и 13-й бригады нацгвардии, сообщило Минобороны.

    Группировка также поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 125-й бригад теробороны у Волчанска, Волоховского, Синельниково и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 130 человек, две бронемашины, включая американский БТР Stryker, американскую САУ М109 Paladin, гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 163-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ у Нововодяного (ЛНР), Песчаного (Харьковская область) и Торского (ДНР). Она отразила четыре контратаки украинских штурмовиков 115-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа.

    Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 455 человек, САУ «Гвоздика» и орудие М119.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 80-й, 93-й механизированных бригад ВСУ у Григоровки, Катериновки, Предтечино и Серебрянки в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 665 человек, две бронемашины, включая американский БТР М113, гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 68-й егерской, 144-й пехотной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Воздвиженки, Камышевки, Новгородского и Торецка в ДНР. Также она отразила четыре контратаки украинских штурмовиков 142-й пехотной, 23-й и 110-й механизированных бригад.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 355 человек, две американские боевые бронированные машины MaxxPro, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, два орудия М119 и пушку «Рапира».

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    17 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-офицер США счел блефом заявления о передаче F-16 Украине

    Экс-офицер США Беннетт счел блефом заявления о передаче F-16 Украине

    Экс-офицер США счел блефом заявления о передаче F-16 Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший офицер армии США Скотт Беннетт назвал блефом возможность получения Украиной истребителей F-16 от Запада, поскольку украинцы не смогут быть их пилотами.

    В комментарии RT Беннетт заявил, что у Украины нет пилотов для F-16, потому что даже «у шимпанзе лучше получается», чем у украинских летчиков справляться с такими самолетами.

    В случае передачи F-16 Украине, что Беннет считает блефом, пилотами будут британцы, немцы, французы или американцы, но это означало бы войну с НАТО.

    Начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах. По его словам, размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    17 июня 2024, 10:22 • Новости дня
    Небензя призвал Украину признать реалии «на земле»

    Небензя заявил, что России нужны гарантии внеблокового статуса Украины

    Небензя призвал Украину признать реалии «на земле»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    России необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий «на земле», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Он подтвердил, в случае, когда и если бывшие партнеры России «дозреют» к переговорам, позиция Москвы о нейтральном статусе Украины останется неизменной. Кроме того, по его словам, Киеву и Западу придется признать реалии «на земле», передает РИА «Новости».

    Ранее Небензя назвал режим Владимира Зеленского недоговороспособным.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. Одно из них – внеблоковый и нейтральный статус Украины.

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    18 июня 2024, 08:18 • Новости дня
    Российские войска продвинулись на ряде участков на Купянском направлении

    Марочко: ВС России продолжили успешное продвижение на Купянском направлении

    Российские войска продвинулись на ряде участков на Купянском направлении
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия продолжает успешное продвижение на Купянском направлении, за истекшие сутки войскам удалось продвинуться на ряде участков, в том числе в районе Синьковки в Харьковской области, и оттеснить украинские войска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, возле Синьковки уничтожена огневая точка противника, которая на протяжении долгого времени не позволяла продвигаться вперед российским войскам. В то же время в районе Песчаного ВСУ пришлось оставить важные позиции и отойти, передает РИА «Новости».

    Также российские войска улучшили свое положение в районе Берестового и после боев заняли более выгодные позиции, а в Стельмаховке полностью уничтожен взводный опорный пункт ВСУ в результате удачного огневого налета и при помощи ВКС России.

    Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что ВСУ перебросили резервы к Волчанску и Липцам в Харьковской области, но безуспешно контратакуют.

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    16 июня 2024, 09:45 • Новости дня
    При атаке ВСУ в ДНР погиб корреспондент Никита Цицаги
    При атаке ВСУ в ДНР погиб корреспондент Никита Цицаги
    @ t.me/nwsru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корреспондент Никита Цицаги погиб в селе Никольское в ДНР в результате атаки ВСУ, сообщили в оперативных службах региона.

    Как сообщил источник ТАСС, Никита Цицаги погиб в Никольском.

    Напомним, военкор Семен Еремин погиб в результате атаки украинского дрона около Приютного. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить всех причастных к гибели журналиста.

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