  • Новость часаПутин назвал приоритет России на весь XXI век
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    За что Байден готовит свержение премьера Израиля
    Рар предупредил о риске тандема воинствующих женщин во главе Европы
    Москвич рассказал, как пережил проверку на ботулизм после массового отравления
    На автомобилях замминистра Иванова стояли номера за миллионы рублей
    Путин одобрил проект договора о стратегическом партнерстве с КНДР
    На Дальнем Востоке создадут центры по развитию беспилотной авиации
    МИД Китая назвал НАТО «рудиментом»
    NI: Запад рискует вступить в прямой конфликт с Россией
    Онищенко оценил версию диверсии в связи с массовым заражением ботулизмом
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У грузинской и казахстанской мечты оказалось много общего

    Соседи России идут на ощупь в современном мире, находясь в поиске компромисса между соблазнами, которые предлагает внешний мир, и хладнокровным осознанием своего истинного положения на политической карте.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Полет Чкалова через Северный полюс стал лучшей PR-акцией СССР до Гагарина

    18 июня 1937 года стартовал знаменитый перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Валерием Чкаловым, находился в воздухе более 60 часов. И значение этого успеха было далеко за рамками авиации.

    5 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Женский фронт спасает жизни и души

    Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.

    7 комментариев
    18 июня 2024, 12:52 • Новости дня

    Корвет «Проворный» спустили на воду в присутствии главкома ВМФ

    Корвет «Проворный» спустили на воду в присутствии главкома ВМФ
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Церемония спуска на воду многоцелевого корвета «Проворный» – второго корабля в серии проекта 20385 – прошла в Петербурге в присутствии главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) Героя России адмирала Александра Моисеева на «Северной верфи» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК).

    Как сказал Моисеев, во вторник состоялось значимое событие для Военно-морского флота – на воду спущен первый серийный корабль нового поколения – корвет «Проворный» проекта 20385, передает ТАСС. Он добавил, что головной корабль, который чуть ранее был принят в состав ВМС, корвет «Гремящий», также был построен на предприятии.

    По словам главкома ВМФ, «Гремящий» достойно несет службу на Тихоокеанском флоте и заслужил репутацию надежного, современного, способного решать весь спектр задач, свойственных данному кораблю.

    Моисеев добавил, что корвет «Проворный» в ближайшее время войдет в состав ВМФ и значительно повысит потенциал группировки ТОФ, поскольку наличие современного мощного оружия позволяет говорить именно об этом.

    Напомним, в декабре 2020 года вооруженный «Калибром» корвет «Гремящий» был принят в состав ВМФ.

    15 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе

    Журналист CNN: Жители Кубы смогли свободно провести съемку на борту «Адмирала Горшкова»

    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе
    @ Arial Ley/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Кубы получили уникальную возможность подняться на борт фрегата «Адмирал Горшков» и провести там съемку, которая поощрялась, заявил американский корреспондент Патрик Оппманн в репортаже для CNN.

    По его словам, за его 12 лет жизни на Кубе, на острове не видели такого большого конвоя. Он также удивился, что сотни кубинцев спокойно могли подняться на борт российского фрегата, и им разрешили вести съемки при помощи телефона, передает РИА «Новости».

    Оппманн считает сигналом для США прибытие кораблей ВМФ России на Кубу. По его словам, нахождение российского флота в порту Гаваны говорит о том, что Россия может ответить Западу на размещение оружия на российской границе.

    Ранее жители Гаваны собрались перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы посмотреть на российские корабли.

    Напомним, ранее в порт кубинской столицы зашел российский фрегат «Адмирал Горшков». До него в Гавану прибыл спасательный буксир «Николай Чикер». Также остров посетила современная атомная подлодка «Казань». В Минобороны России пояснили, что отряд кораблей Северного флота перед отправкой завершил учения по применению высокоточного оружия.

    Коментарии (16)
    17 июня 2024, 09:11 • Новости дня
    Войска получили партию бомбардировщиков Су-34
    Войска получили партию бомбардировщиков Су-34
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны очередную партию бомбардировщиков Су-34, сообщили в пресс-службе Ростеха.

    Как говорится в сообщении, ОАК поставила Минобороны очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения ГОЗ, передает ТАСС. Там добавили, что после проведения комплекса заводских испытаний авиационная техника отправлена в войска.

    Как заявил первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков, эта машина сегодня очень востребована в ходе СВО и позволяет летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий.

    По словам гендиректора ОАК Юрия Слюсаря, корпорация наращивает выпуск самолетов, для чего совершенствуются технологические и бизнес-процессы, находятся дополнительные резервы для увеличения объемов производства, привлекаются на заводы новые сотрудники. В Новосибирске с начала года на работу принято более 600 новых работников.

    Напомним, 5 апреля новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова передал Минобороны первую с начала года партию бомбардировщиков Су-34.

    Коментарии (16)
    18 июня 2024, 05:12 • Новости дня
    Тихоокеанский флот начал масштабные учения с участием 40 кораблей
    Тихоокеанский флот начал масштабные учения с участием 40 кораблей
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В маневрах, которые продлятся до 28 июня, задействовано около 40 кораблей и судов обеспечения, а также порядка 20 самолетов и вертолетов морской авиации, сообщили в пресс-службе флота.

    Учения пройдут в акваториях Тихого океана, Японского и Охотского морей. В этом году они впервые пройдут в двустороннем формате – между Приморской флотилией разнородных сил и объединенным командованием Войск и сил на Северо-Востоке России, передает сообщение ТАСС.

    Отмечается, что в ходе учений военные отработают противолодочные действия, организацию обороны отрядов кораблей, нанесение ракетных ударов по условным целям, а также отражение атак беспилотников.

    Ранее сообщалось, что морские пехотинцы Тихоокеанского флота начали применять новые тактические приемы, освоенные в зоне спецоперации.

    Коментарии (13)
    17 июня 2024, 14:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил планы НАТО по приведению ядерного оружия в состояние боеготовности

    Эксперт Анпилогов: НАТО не может угрожать России конвенциональным оружием, поэтому пугает Москву ядерными силами

    Эксперт объяснил планы НАТО по приведению ядерного оружия в состояние боеготовности
    @ Xander Heinl/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Если НАТО примет решение по приведению ядерных сил альянса в боеготовность, это станет тревожным сигналом для Москвы. Запад больше не может угрожать России конвенциональным вооружением, поэтому перешел к ядерным вооружениям, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в НАТО начали консультации по приведению ядерного оружия в боеготовность.

    «Только незначительная часть носителей ядерного оружия находится на постоянном дежурстве. В первую очередь это стратегические силы. В российской доктрине они должны обеспечить ответно-встречный удар. У стран НАТО, таких как США, Великобритания и Франция, целью боеголовок является превентивная атака», – сказал Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Соответственно приведение в боевую готовность ядерного оружия стран НАТО будет означать, что, во-первых, расширится арсенал стратегических сил, стоящих на дежурстве. Во-вторых, это приведет к снятию с консервации тактических боеприпасов, например, американских авиационных бомб В61-12. В Европе они хранятся на территории Германии, Бельгии, Нидерландов. Имеются они и на территории Турции. По разным данным, общее количество оценивается в 300-600 единиц», – отметил он.

    «На практике авиабомбы перенесут с мест хранения на базы самолетов-носителей. Офицерам, скорее всего, выдадут коды для использования таких боеголовок. В последствии страны НАТО могут начать учебные пуски и тренировочные полеты с тактическим ядерным оружием на борту», – подчеркнул собеседник.

    «Такое решение альянса и сопутствующее ему заявление Столтенберга может быть обусловлено российскими учениями нестратегических ядерных сил, а также посещением нашими кораблями Кубы. Западу надо поиграть мускулами, но силами конвенционального оружия сделать это уже сложно. Кроме того, таким образом блок может проверить готовность собственных стратегических и тактических ядерных сил», – акцентирует эксперт.

    «Для России подобное решение альянса станет тревожным событием. Во-первых, сам объем ядерного оружия НАТО, приведенный в боеготовность, может быть весьма значительным. Во-вторых, самолеты, которые являются носителями таких боеголовок на радаре не отличаются от обычных. Это ставит вопрос о необходимости уничтожения любой такой машины при обнаружении», – поясняет он.

    «Кроме того, возможным ответом на действия НАТО может стать боевое дежурство российской стратегической авиации, например, в Северном море. Такая практика уже была реализована в СССР. Это заставляло Запад дважды подумать перед тем, как угрожать нам своим арсеналом», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса проводят консультации по вопросу о необходимости приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности. Однако он не стал раскрывать «оперативные подробности о том, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии и как их хранить».

    Как заверил генсек, блок стремится к тому, чтобы «в мире не было ядерного оружия». Однако до тех пор, пока оно существует, НАТО будет «ядерным альянсом». Столтенберг счел «опасным» мир, в котором «Россия, Китай и Северная Корея обладают ядерным оружием, а НАТО – нет».

    Кроме того, он подчеркнул, что сейчас «США модернизируют свои гравитационные бомбы для ядерных боеголовок, которые они разместили в Европе, а региональные союзники модернизируют самолеты, предназначенные для ядерной миссии НАТО».

    Напомним, ранее администрация Байдена объявила о пересмотре стратегии по ядерному оружию, делая акцент на соперничестве с Китаем и Россией. Вашингтон считает, что Пекин и Москва отказались от переговоров по контролю над вооружениями без предварительных условий, что вынуждает США избрать более ориентированный на конкуренцию подход.

    Позднее президент Штатов Джо Байден подписал обновленные указания по условиям использования данного вида вооружений, которые «учитывают реалии новой ядерной эры». По словам представителей Белого дома, в документах подчеркивается необходимость учитывать «рост и разнообразие арсенала КНР, а также необходимость сдерживания России, Китая и Северной Кореи одновременно».

    В конце мая президент России Владимир Путин отметил, что Москва не видит стремления стран, входящих в состав НАТО, договариваться насчет ограничения стратегических ядерных вооружений. «Разговоры на этот счет есть, а большого желания мы как бы не видим», – заметил глава государства.

    Кроме того, первый замдиректора и руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов сообщил, что НАТО увеличивает количество мероприятий по оперативно-боевой подготовке военных в случае боевой конфронтации с Москвой, включая ядерные удары.

    В России, в свою очередь, объявлен второй этап учений нестратегических ядерных сил. Во время их проведения будут отрабатываться вопросы совместной подготовки частей ВС России и Белоруссии к возможности боевого применения этого типа оружия.

    Коментарии (3)
    17 июня 2024, 23:43 • Новости дня
    В Белом доме заявили об отсутствии разрешения на удары по России своим оружием

    В Белом доме заявили об отсутствии разрешения на удары по России американским оружием

    В Белом доме заявили об отсутствии разрешения на удары по России своим оружием
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США не давала разрешения на применение американского оружия большой дальности для нанесения ударов по территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

    Представитель Белого дома отметил, что политика президента США Джо Байдена «не изменилась, когда речь заходит о применении американского оружия большой дальности по самой России», передает ТАСС.

    «Это гипотетический вариант, о котором мне не стоит беспокоиться», – сказал Кирби.

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае реализации угроз Лондона об ударах Киева британским оружием по территории России Москва имеет право на удар по британским объектам на Украине и за ее пределами.

    «Это чем-то абсолютно безумным», – прокомментировала она слова главы британского МИД Дэвида Кэмерона о том, что Лондон считает легитимным использование британского вооружения киевским режимом для нанесения ударов по российской территории.

    Коментарии (9)
    16 июня 2024, 12:37 • Новости дня
    Кубинцы под дождем пришли на экскурсию на фрегат «Адмирал Горшков»

    Около тысячи кубинцев под дождем решили воспользоваться последним шансом посетить российский фрегат

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Около тысячи кубинцев с зонтами и в плащах выстроились под дождем в длинную очередь, чтобы воспользоваться последней возможностью подняться на борт российского фрегата «Адмирал Горшков», посетившего Гавану с другими кораблями Северного флота РФ, передает источник с места событий.

    Как заявил один из гаванцев, представившийся как Хуан Веласкес, который отдал воинское приветствие держа в руках зонт, если Москва слезам не верит, то и Гавана не верит дождю, и он пришел, чтобы посетить российский корабль, который прибыл на Кубу, чтобы подтвердить, что у мировых морей нет единого хозяина, передает РИА «Новости».

    В течение четырех часов жители Кубы могли осмотреть фрегат и пообщаться с моряками, которые рассказали подробности об этом современном корабле.

    Как заявил вышедший на пенсию рабочий Луис Домингес, Куба и Россия – братские страны, поэтому Куба принимает россиян с распростертыми объятиями.

    Ранее сообщалось, что отряд кораблей ВМФ России с 12 по 17 июня будет находиться в порту Гаваны с официальным визитом.

    В его составе фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», нефтяной танкер «Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

    Коментарии (2)
    18 июня 2024, 04:51 • Новости дня
    В Ростовской области после атаки БПЛА загорелись резервуары с нефтепродуктами

    Tекст: Денис Тельманов

    В городе Азове Ростовской области из-за атаки беспилотника загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    «Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня», – написал Голубев в своем Telegram-канале, уточнив, что по данным на этот момент, жертв нет.

    На место инцидента выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС.

    Ранее сообщалось, что российская система ПВО сбила три украинских беспилотника в Ростовской области.

    Коментарии (0)
    18 июня 2024, 04:42 • Новости дня
    Российская армия получила партию комплексов управления артиллерией «Планшет-А»

    Минобороны сообщило о получении партии комплексов управления артиллерией «Планшет-А»

    Tекст: Денис Тельманов

    Холдинг «Высокоточные комплексы» досрочно поставил военным машины управления из состава комплекса «Планшет-А» на колесном шасси, сообщили в Ростехе.

    «Первые машины управления из состава комплекса «Планшет-А» на колесном шасси прошли приемку и отправлены в войска. Комплекс автоматизирует управление расчетами РСЗО, артиллерийскими и минометными подразделениями», – приводит ТАСС сообщение Ростеха.

    Отмечается, что «Планшет-А» может управлять стрельбой практически всех состоящих на вооружении артиллерийских систем и всей номенклатуры боеприпасов.

    «Среди преимуществ комплекса – высокая мобильность, быстрое развертывание, повышенная автономность работы», – подчеркнули в Ростехе.

    Ранее Ростех объявил о создании первого наземного FPV-дрона-камикадзе, который управляется с помощью джойстика и FPV-шлема.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» создал многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» (гусеничный) и «Багги» (колесный).

    «Депеша» управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема, «Багги» – джойстика и планшета.

    Коментарии (0)
    17 июня 2024, 08:42 • Новости дня
    Ростех поставил бронежилеты с увеличенной защитой для разминирования

    Ростех поставил бронежилеты с увеличенной защитой для разминирования на новых территориях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тульский завода «Октава» (входит в Ростех) поставил группе гуманитарного разминирования в новых регионах бронежилеты «Оберег-С» с увеличенной площадью защиты, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Как говорится в сообщении, завод «Октава» поставил первую партию саперных бронежилетов «Оберег-С» группе гуманитарного разминирования для работы в новых регионах России, который, в отличие от аналогов, мобилен, легок и имеет большую площадь защиты от осколков, передает ТАСС.

    Как подчеркнули в Ростехе, у «Оберега-С» специальная конструкция с увеличенной площадью защиты от осколков, керамические бронеплиты в нем заменены на баллистические пакеты специального класса защиты С2 и Бр1+, которые выдерживают попадание пистолетных пуль и осколков, а также защищают от основных типов современных противопехотных мин.

    «Оберег-С» оснащен воротом с регулировкой, также бронежилет защищает пах и внутреннюю сторону бедер. При этом сапер может работать с одного колена.

    Напомним, в марте тульский завод «Октава», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил модификацию бронежилета «Оберег» для саперов гуманитарного разминирования «Оберег-С».

    Коментарии (0)
    17 июня 2024, 11:32 • Новости дня
    «Алмаз-Антей» решил показать «Калибры» на военно-морском салоне «Флот-2024»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн ВКО «Алмаз-Антей» покажет модели крылатых ракет из состава ракетной системы «Калибр», а также представит информацию о зенитных ракетных комплексах (ЗРК) «Ресурс» и «Штиль-1» в рамках участия в Международном военно-морском салоне (МВМС) «Флот-2024».

    Как сообщили в пресс-службе концерна, «Алмаз-Антей» покажет модели крылатых ракет «Калибр», представит информацию о зенитных ракетных комплексах «Ресурс» и «Штиль-1», ЗРК самообороны кораблей малого водоизмещения «Ресурс», предназначенный для защиты надводных кораблей от атак пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на ближнем рубеже, передает ТАСС. Там добавили, что ЗРК «Штиль-1» предназначен для коллективной обороны соединений кораблей и конвоев судов и для индивидуальной защиты кораблей от атак самолетов, противокорабельных ракет, вертолетов, кораблей и катеров. Комплекс оснащается зенитной управляемой ракетой 9М317МЭ.

    В пресс-службе рассказали также, что на стенде концерна можно будет увидеть макеты турельной установки «Комар» 3М47-01Э и ее модернизированной версии 3М47-03Э. Там уточнили, что модернизированная версия «Комара», помимо ракет 9М342 типа «Игла-С», оснащена ракетами 9М120-1 типа «Атака», а также дополнена системой гиростабилизации. Кроме того, в ходе салона будут представлены модели автоматизированного зенитного артиллерийского комплекса «Пальма» (комплектуется зенитными управляемыми ракетами «Сосна-Р»), предназначенного для защиты от управляемых авиабомб и противокорабельных ракет, борьбы с авиацией противника, поражения малотоннажных надводных и малоразмерных береговых целей.

    Ранее гендиректор НПО «Алмаз» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Геннадий Бендерский доложил, что на предприятии созданы новые средства борьбы с БПЛА, которые сейчас проходят заводские испытания.

    Коментарии (0)
    18 июня 2024, 06:39 • Новости дня
    Украинского полковника заочно арестовали по делу о теракте

    Украинского полковника заочно арестовали по делу о теракте за сбитый российский самолет

    Tекст: Денис Тельманов

    Хамовнический районный суд Москвы заочно арестовал командира 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николая Дзямана. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

    По данным следствия, 23 февраля Дзяман отдал приказ об уничтожении российского самолета ВКС, который патрулировал воздушное пространство России, в результате погибли десять членов экипажа, передает РИА «Новости».

    Полковника обвиняют в совершении террористического акта, повлекшего гибель людей.

    По данным газеты «Коммерсант», речь идет о самолете дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который был сбит 23 февраля 2024 года.

    Коментарии (0)
    18 июня 2024, 04:02 • Новости дня
    ВСУ 15 раз за сутки обстреляли ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские военные выпустили по территории ДНТ 33 боеприпаса, ранены четверо мирных жителей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

    Все 15 обстрелов были зафиксированы на донецком направлении, передает ТАСС.

    Отмечается, что в результате атак повреждено одно жилое домостроение и два объекта гражданской инфраструктуры.

    Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности российской группировки войск «Центр» 335 человек.

    При этом группировка поразила формирования 47-й механизированной, 68-й егерской, 144-й пехотной бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны у Воздвиженки, Камышевки, Новой Полтавки в ДНР.

    Также группировка отразила четыре контратаки украинских штурмовиков 23-й, 47-й механизированных и 68-й егерской бригад.

    Коментарии (0)
    18 июня 2024, 08:39 • Новости дня
    РОЭ решило показать в Минске автоматы Калашникова и антидроновые системы

    РОЭ покажет на выставке в Минске автоматы Калашникова, прицелы и антидроновые системы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Рособоронэкспорт» покажет на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2024» в Минске широкую линейку автоматов Калашникова, «разгрузку», различные прицелы, средства связи, электрошокеры и противодроновые системы, сообщили в пресс-службе спецэкспортера.

    Как говорится в сообщении, АО «Рособоронэкспорт» представит новейшие российские решения по обеспечению общественной и государственной безопасности на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2024», которая пройдет с 19 по 21 июня в Минске и проведет презентации широкого спектра оружия и экипировки, передает РИА «Новости».

    По словам гендиректора компании Александра Михеева, на выставке будет показано стрелковое оружие для бойцов спецподразделений и сухопутных войск, в том числе автоматы Калашникова «двухсотой» серии, АК-12, АК-15, АК-308, 9-миллиметровые пистолеты Лебедева, снайперская винтовка Чукавина и пистолет-пулемет ППК-20. Среди нового обмундирования будут продемонстрированы всесезонный комплект полевой формы ВКПО 3.0 и модульная разгрузочная система «Стрелок». Также в экспозиции разместятся электрошоковые устройства, средства связи, средства противодействия беспилотникам, тепловизионные насадки и прицелы, цифровые решения, обеспечивающие безопасность критической инфраструктуры, а также платформы кибербезопасности национального уровня.

    Напомним, в декабре ООО «Триада-ТКО», которое входит в концерн «Калашников», начало поставлять в российские войска новые комплекты боевого снаряжения «Стрелок».

    Коментарии (0)
    18 июня 2024, 03:50 • Новости дня
    В Белгородской области женщина пострадала при атаке БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинского беспилотника в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа Белгородской области ранение получила женщина, загорелся частный дом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

    «Женщину с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ног доставили в районную ЦРБ», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника частный жилой дом, в котором находилась пострадавшая женщина, загорелся.

    Информация о последствиях уточняется, отметил губернатор.

    Ранее сообщалось, что в Белгородской области средства ПВО уничтожили украинский дрон самолетного типа.

    Коментарии (0)
    18 июня 2024, 13:43 • Новости дня
    Медведев заявил о планах развития производства Ка-52М

    Tекст: Вера Басилая

    Вертолет Ка-52М находит активное применение в зоне СВО, есть планы по развитию его производства, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, на оборонном предприятия в Арсеньево выпускается боевой вертолет Ка-52М, хороший вертолет, который активно используется в зоне СВО, есть планы по развитию его производства, передает ТАСС.

    Он отметил, что поставки по гособоронзаказу осуществляются по плану. Нюансы и шероховатости аккуратно поправляют, с учетом боевых задач вносятся коррективы.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех принципиальных улучшениях вертолетов Ка-52М.

    Коментарии (0)
    Главное
    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира
    Подполье сообщило о прибытии в порт Одессы 60 французских наемников
    Еще одна страна отозвала подпись под коммюнике конференции по Украине
    СМИ: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после «Крокуса»
    После массового отравления в Москве задержан глава «Кухни на районе»
    Сеть «Леруа мерлен» в России решила сменить название
    В массовой аварии с грузовиком в Москве столкнулись 18 машин

    Дания угрожает трети экспорта российской нефти

    Дания вместе с другими странами хочет ввести санкции против теневого флота, перевозящего российскую нефть. По одной из версий, Дания хочет блокировать танкеры, идущие через ее воды. Какие ограничения могут быть приняты и к каким последствиям это приведет не только для России, но и для США и всего мирового рынка нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия наполнит отношения с КНДР и Вьетнамом новым содержанием

    В ближайшие дни президент России посетит сразу две азиатские страны: Северную Корею и Вьетнам. Вместе с ним в Пхеньян и Ханой прибудут делегации, состоящие из ведущих министров и чиновников. О каких именно договоренностях может идти речь и каким будет их значение в условиях поворота России на Восток? Подробности

    Перейти в раздел

    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Мировые СМИ: В Швейцарии не было сделано никакого первого шага

    Зеленский «потерпел неудачу в стремлении расширить международную поддержку». Международные СМИ, подводя итоги «мирной конференции» по Украине, называют достигнутый в Швейцарии результат «скудным». Издания указывают, что саммит уступил по медиазначимости старту чемпионата Европы по футболу, и отмечают эффект «призрака России», которая огласила собственную мирную инициативу в пятницу. Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

    • Генсек НАТО признался в главном

    • Киев и Запад отказались от мира

      МИД Украины и НАТО отвергли предложение президента России Владимира Путина об окончательном урегулировании конфликта на Украине. Правда, логика у этого отказа какая-то странная и откровенно истеричная. Теперь боевые действия продолжатся, хотя у Украины был и третий путь – куда более хитрый и содержащий ловушку для России.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

    • Как растет вовлеченность россиян в занятия спортом

      В России растет не только количество спортивных сооружений, но и число россиян, регулярно занимающихся различными видами спорта. О том, какими именно и как это происходит – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............