Вооруженный «Калибром» корвет «Гремящий» принят в состав ВМФ

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России, на «Северной верфи» в Петербурге на корабле прошла церемония подъема Андреевского флага. Корабли проекта 20385 в перспективе планируется оснастить ракетами «Циркон».

«Сегодня для ВМФ знаменательное событие. В преддверии Нового года (передан) новый совершенно уникальный по своим техническим характеристикам корабль. В ближайшее время корвет будет передислоцирован в место постоянной своей службы на Тихоокеанский флот», – сказал на церемонии главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов, передает ТАСС.

Он добавил, что еще шесть корветов проекта будут построены для Тихоокеанского флота, в перспективе их планируется оснастить ракетами «Циркон».

«Гремящий» – головной корвет с управляемым ракетным оружием проекта 20385, заложенный на предприятии «Северная верфь» 1 февраля 2012 года и спущенный на воду в июне 2017 года.

Корвет предназначен для выполнения эскортных и ударных задач в морской зоне, патрулирования прибрежных вод, дозорной службы, в частности, ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками и артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. На «Гремящем» размещены артиллерийский, противоракетный, противолодочный, гидроакустический и радиолокационный комплексы, ангар для вертолета Ка-27, передает «Интерфакс».

10 декабря 2020 года корабль в ходе госиспытаний поразил крылатую ракету в Балтийском море.

Ранее экипаж корабля выполнил стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс» по береговой и морской целям в Белом море. В Баренцевом море он провел артиллерийские и торпедные стрельбы.

«Гремящий» – головной корабль проекта 20385. Это усовершенствованный вариант корветов предыдущего проекта 20380. От предшественников новый корвет отличают усиленные ударные возможности, а также система противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что корвет получил универсальный ракетный комплекс «Калибр» (восемь ракет) вместо противокорабельных ракет «Уран». С 12 до 16 возросло число пусковых установок зенитного комплекса «Редут». Также он вооружен 100-мм артиллерийской установкой, двумя 30-мм зенитными арткомплексами АК-630М и противолодочным комплексом «Пакет». На корабле предусмотрено базирование вертолета Ка-27ПЛ в палубном ангаре.

Водоизмещение «Гремящего» – 2200 тонн, длина – 104 м, ширина – 13 м. Скорость – до 27 узлов, дальность плавания – 3,5 тыс. морских миль. Экипаж – 107 человек.

Стоимость по контракту – 22,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что корвет «Гремящий» передадут ВМФ России 25 декабря.

Корвет «Гремящий» станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте.