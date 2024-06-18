Путин прибыл с рабочей поездкой в Якутию

Tекст: Вера Басилая

Путин посещал Якутию в сентябре 2014 года, отсюда вечером президент России отправится с государственным визитом в КНДР, а на следующий день – во Вьетнам, передает ТАСС.

В Якутии Путину расскажут о достижении региона в ИТ-сфере и оборонной промышленности, он также встретится с работающими на Дальнем Востоке специалистами. Также в планах – встреча с главой Якутии Айсеном Николаевым.

Напомним, Владимир Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

Эксперты поделились ожиданиями от визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.