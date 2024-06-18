Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.4 комментария
Путин анонсировал развитие туризма между Россией и КНДР
Президент России Владимир Путин анонсировал развитие туризма между Россией и КНДР
Москва и Пхеньян будут развивать туристические поездки, а также наращивать культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены. Об этом президент России Владимир Путин написал в статье для главной газеты КНДР «Нодон синмун».
По словам президента, Россия намерена активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами, а также увеличить количество взаимных туристических поездок.
«В планах – активизировать академическую мобильность между российскими и корейскими вузами. Еще больше нарастить взаимные туристические поездки, культурные, образовательные, молодежные и спортивные обмены», – передает слова Путина ТАСС.
Он отметил, что России и КНДР будут развивать «все то, что очеловечивает общение между странами и народами, укрепляет доверие и взаимопонимание».
Ранее сообщалось, что Россия и КНДР провели переговоры по вопросу запуска прямых авиарейсов между странами. Об этом журналистам сообщил глава Минприроды России Александр Козлов. По его словам, рассматривался вариант с рейсами по маршруту Новосибирск – Москва – Пхеньян.