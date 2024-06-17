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СМИ назвали сроки постановки США на вооружение гиперзвуковых ракет
Bloomberg: США поставят на вооружение гиперзвуковое оружие не раньше октября
Поставка на вооружение армии США гиперзвукового оружия нового поколения ожидается не раньше 2025 финансового года, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад Счетной палаты США (GAO) о вооружениях Пентагона.
По данным Bloomberg, США столкнулись с проблемами интеграции и неудачными испытаниями, что отодвигает срок развертывания ракет, уже размещенных Китаем и Россией.
Первоначально армия планировала развернуть первую батарею гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) к 2023 финансовому году, но из-за проблем с интеграцией проект был перенесен.
Теперь, если испытания пройдут успешно до конца 2024 года, первая партия из восьми ракет может быть поставлена в 2025 финансовом году, который начнется 1 октября.
В армии заявили, что предпринимают «необходимые корректирующие действия» после прошлых неудачных испытаний. Однако GAO предупреждает, что «если армия обнаружит проблемы с характеристиками ракет в ходе летных испытаний, поставки ракет и размещение первой боевой системы могут быть еще больше отложены».
Ранее эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил отставание Запада от России в сфере разработок гиперзвукового оружия.