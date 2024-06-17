СМИ назвали сроки постановки США на вооружение гиперзвуковых ракет

Bloomberg: США поставят на вооружение гиперзвуковое оружие не раньше октября

Tекст: Валерия Городецкая

По данным Bloomberg, США столкнулись с проблемами интеграции и неудачными испытаниями, что отодвигает срок развертывания ракет, уже размещенных Китаем и Россией.

Первоначально армия планировала развернуть первую батарею гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) к 2023 финансовому году, но из-за проблем с интеграцией проект был перенесен.

Теперь, если испытания пройдут успешно до конца 2024 года, первая партия из восьми ракет может быть поставлена в 2025 финансовом году, который начнется 1 октября.

В армии заявили, что предпринимают «необходимые корректирующие действия» после прошлых неудачных испытаний. Однако GAO предупреждает, что «если армия обнаружит проблемы с характеристиками ракет в ходе летных испытаний, поставки ракет и размещение первой боевой системы могут быть еще больше отложены».

Ранее эксперт Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил отставание Запада от России в сфере разработок гиперзвукового оружия.