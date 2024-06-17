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    Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Швейцарский саммит забыли еще до его начала

    Вместо того, чтобы лететь в Швейцарию, Байден устроил мегатусовку с актерами Голливуда – Джордж Клуни и Джулия Робертс призывают выступить единым фронтом против Трампа. Дедушка рыдает от умиления. Какая Украина, какой саммит? Где это, вообще?

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    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Что стоит за самым крупным скандалом в истории ОДКБ

    Отношения Армении с США повышены до уровня стратегического партнерства – вот где зарыта главная «собака» поведения Пашиняна. Все идет к тому, чтобы окончательно выбить Армению из общего постсоветского ряда, сделать ее бастионом евроценностей на Кавказе, перманентным источником проблем.

    11 комментариев
    17 июня 2024, 22:02 • Новости дня

    Эксперт: Назначение Цивилевой сделает Минобороны человекоориентированным

    Политолог Малькевич объяснил новые назначения в Минобороны

    Эксперт: Назначение Цивилевой сделает Минобороны человекоориентированным
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новые замглавы Минобороны показали себя с лучшей стороны при купировании важнейших для России вызовов – санкций, пандемии, СВО. У них достаточно компетенций для того, чтобы решить все социальные и экономические вопросы в Минобороны, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП РФ Александр Малькевич. Ранее Владимир Путин назначил на руководящие должности в Минобороны Леонида Горнина, Анну Цивилеву, Олега Савельева и Павла Фрадкова.

    «Кадровую политику президента всегда отличал дифференцированный и продуманный подход. Главной целью главы государства было привести на руководящие посты людей из нового поколения управленцев – профессионалов, которые уже доказали свою эффективность на деле. Именно это мы видим в назначении новых заместителей министра обороны», – пояснил Александр Малькевич, сопредседатель координационного совета Общественной палаты по интеграции новых субъектов РФ.

    «Леонид Горнин, Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков показали себя грамотными руководителями в сложнейшие периоды для страны: это и пандемия коронавируса, и беспрецедентные санкции, и специальная военная операция. Они доказали свою эффективность и результативность», – детализировал собеседник.

    «Нужно напомнить, что президент РФ Владимир Путин поставил перед Андреем Белоусовым задачу интегрировать экономику Вооруженных сил в общую экономику страны. Поэтому укрепление министерства новыми кадрами, в частности, бывшим первым замглавы Минфина Леонидом Горниным, который будет курировать весь комплекс вопросов финансового обеспечения ВС РФ – это продолжение курса президента», – продолжил он.

    «Еще одна важная задача, поставленная президентом РФ перед Министерством обороны, – социальное и жилищное обеспечение военных. Для того чтобы вывести это на новый качественный уровень, нужны новые перспективные кадры, которые максимально вовлечены в этот процесс», – указал спикер.

    «В этой связи нужно сказать об Анне Цивилевой, назначенной замминистра обороны. Она являлась руководителем фонда «Защитники Отечества» и как никто другой в курсе реальных потребностей солдат и офицеров, ведь в ее работу входило ежедневное общение с военными и участниками СВО, а также их семьями. Это назначение – показатель внимания государства к нуждам участников и ветеранов СВО», – добавил эксперт.

    Малькевич рассказал, что он сам участвовал в открытии отделений фонда в Запорожской и Херсонской областях:  «Знаю не понаслышке, какой огромный объем работы им проводится. Поэтому назначение Цивилевой – это шаг к тому, чтобы сделать Минобороны человекоориентированным. Ведомство должно не только защищать, но и заботиться о защитниках».

    «Также мы видим, что сейчас проводится очень серьезная программа наведения порядка в армейской экономике. Я сам, давая этот комментарий, нахожусь среди бойцов СВО. Я обсуждаю с ними новые назначения, и они возлагают большие надежды на решение всех социальных вопросов. Это будет максимально весомый вклад в приближение нашей победы на поле боя», – резюмировал Малькевич.

    В понедельник Леонид Горнин был назначен на должность первого заместителя министра обороны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Также новыми замглавы Минобороны стали Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков.

    До назначения на пост замглавы Минобороны Горнин занимал должность первого замглавы Минфина, он отвечал за бюджетную политику в сфере государственной военной и правоохранительной службы и гособоронзаказа.

    Цивилева в апреле прошлого года была назначена председателем государственного фонда поддержки участников военной операции «Защитники Отечества». Фрадков с января 2021 года занимал должность первого заместителя управляющего делами президента РФ, а Савельев с 2019 года был аудитором Счетной палаты РФ.

    17 июня 2024, 11:51 • Новости дня
    Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина

    Директор СВР Нарышкин: Следующие предложения Путина по Украине будут жестче

    Нарышкин рассказал о последствиях для Украины в случае отказа от предложений Путина
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    При отказе от инициативы президента России Владимира Путина условия заключения мира для Киева будут более сложными и жесткими, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

    По его словам, при отказе от мирного предложения Украине, следующие условия для Киева будут сложнее, передает ТАСС.

    Нарышкин также отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон услышал предупреждения России по поводу отправки войск на Украину. Кроме того, внутри западных стран была и продолжается дискуссия на эту тему. По словам Нарышкина, тех, кто против отправки западных войск на Украину, больше.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется динамично.

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    17 июня 2024, 06:24 • Новости дня
    В результатах конференции по Украине в Швейцарии обвинили Ермака

    France 24 назвал Ермака ответственным за саммит по Украине в Швейцарии

    В результатах конференции по Украине в Швейцарии обвинили Ермака
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинским властям не удалось убедить в успехе конференции по Украине в Швейцарии даже самих украинцев, заявил журналист Гулливер Крегг.

    Корреспондент France 24 заявил, что на Украине, по его мнению, многие «критично относятся» как к лидеру страны Владимиру Зеленскому, так и к главе его офиса Андрею Ермаку, «который на самом деле и является тем человеком, который стоит за идеей этого саммита», передает РИА «Новости».

    Крегг заявил, что вместо «мирного саммита» конференция выглядела как саммит по поддержке Украины. При этом не удалось получить поддержку Китая и стран Глобального Юга. По словам журналиста, «в этом смысле это неуспех».

    Он подчеркнул, что «на Украине есть люди, которые очень критически относятся к подходу» Ермака. Указывается, что глава офиса Зеленского «взял на себя роль министра иностранных дел» вместо того, чтобы «оставить это профессиональным дипломатам».

    Напомним, в Швейцарии завершилась «мирная конференция» по Украине. Эксперты считают, что Запад проиграл в пиаре Украины и обрек ее на дальнейшие территориальные потери.

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    17 июня 2024, 13:32 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом
    Группировка «Север» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ под Харьковом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За последние сутки группировка «Север» в Харьковской области поразила живую силу и технику 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 105-й и 125-й бригад теробороны, сообщило Минобороны.

    Украинские подразделения поражены у Волчанска, Глубокого, Синельниково и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также группировка отразила контратаку украинских штурмовиков 36-й бригады морской пехоты. ВСУ в зоне ее ответственности за сутки потеряли до 300 человек, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30, машину РСЗО БМ-21 «Град».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 14-й, 43-й, 44-й, 116-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ у Шийковки, Синьковки, Песков-Радьковских, Дружелюбовки (Харьковская область) и Невского (ЛНР).

    В зоне ее ответственности украинские военные потеряли до 405 человек, три боевые бронированные машины, две САУ «Гвоздика», станцию радиоэлектронной борьбы «Нота».

    Южная группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 93-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ у Катериновки, Александро-Шультино и Горняка в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 535 человек, два БТРа, две американские гаубицы М777, две гаубицы Д-20 и орудие Д-30.

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    16 июня 2024, 23:32 • Новости дня
    Кулеба заявил, что новый саммит по Украине должен стать завершением конфликта

    Глава МИД Украины Кулеба признал необходимость переговоров с Россией для завершения конфликта

    Кулеба заявил, что новый саммит по Украине должен стать завершением конфликта
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Следующая международная конференция по Украине должна стать завершением конфликта, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, признав необходимость переговоров с Россией.

    По словам министра, «идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением» конфликта. Он признал, что для этого «за столом переговоров нужна и другая сторона». Как заявил Кулеба, Украина «прекрасно понимает, что придет момент, когда нужно будет говорить с Россией», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Кулеба подтвердил, что точки зрения Запада и Глобального Юга на завершение конфликта не совпадают. Министр рассказал, что на конференции в Швейцарии страны Глобального Юга говорили о необходимости для Киева пойти на «сложные компромиссы». «Это не тот язык, который мы слышим от западных партнеров», – сказал Кулеба.

    Напомним, в Швейцарии завершилась «мирная конференция» по Украине. Итоговый документ конференции отказались поддержать Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Индонезия, Ливия, Мексика, Таиланд, ОАЭ, Ирак и Иордания. Еще до конференции президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.

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    17 июня 2024, 09:59 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области

    Подполье: ВС России ударили по расположению ВСУ и технике в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары нанесены в воскресенье по месту расположения ВСУ и техники в районах населенных пунктов Марганец и Покровское Днепропетровской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, вечером в воскресенье ВС России уничтожили дом, в котором без разрешения поселились военные ВСУ в пригороде Марганца, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что еще один удар был нанесен по населенному пункту Покровское Днепропетровской области, в котором все дома занимают ВСУ и хранят там технику. Подпольщик рассказал, что удар пришелся в гараж, где стоял военный пикап с крупнокалиберным пулеметом.

    Ранее российские военные ударили по ангару ВСУ в Николаевской области.

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    17 июня 2024, 10:22 • Новости дня
    Небензя призвал Украину признать реалии «на земле»

    Небензя заявил, что России нужны гарантии внеблокового статуса Украины

    Небензя призвал Украину признать реалии «на земле»
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    России необходимы четкие гарантии внеблокового, нейтрального статуса Украины и признание реалий «на земле», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Он подтвердил, в случае, когда и если бывшие партнеры России «дозреют» к переговорам, позиция Москвы о нейтральном статусе Украины останется неизменной. Кроме того, по его словам, Киеву и Западу придется признать реалии «на земле», передает РИА «Новости».

    Ранее Небензя назвал режим Владимира Зеленского недоговороспособным.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. Одно из них – внеблоковый и нейтральный статус Украины.

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    17 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    Экс-офицер США счел блефом заявления о передаче F-16 Украине

    Экс-офицер США Беннетт счел блефом заявления о передаче F-16 Украине

    Экс-офицер США счел блефом заявления о передаче F-16 Украине
    @ Cody Froggatt/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший офицер армии США Скотт Беннетт назвал блефом возможность получения Украиной истребителей F-16 от Запада, поскольку украинцы не смогут быть их пилотами.

    В комментарии RT Беннетт заявил, что у Украины нет пилотов для F-16, потому что даже «у шимпанзе лучше получается», чем у украинских летчиков справляться с такими самолетами.

    В случае передачи F-16 Украине, что Беннет считает блефом, пилотами будут британцы, немцы, французы или американцы, но это означало бы войну с НАТО.

    Начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах. По его словам, размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    17 июня 2024, 03:25 • Новости дня
    Небензя назвал режим Зеленского недоговороспособным
    Небензя назвал режим Зеленского недоговороспособным
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Учитывая то, как развивались переговоры в Стамбуле, Россия сделала единственный закономерный вывод – режим Владимира Зеленского недоговороспособен, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя подчеркнул, что Россия не раз демонстрировала «готовность к диалогу», в апреле 2022 года «переговорщики парафировали Стамбульские договоренности», на которых была поставлена «подпись и главы украинской делегации», передает РИА «Новости».

    Однако, как отметил постпред, западным «спонсорам» Украины быстрое достижение договоренностей «было явно не нужно». Небензя напомнил об интервью лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии, возглавлявшего делегацию Украины в Стамбуле. Как заявил Небензя, история с «вояжем» Бориса Джонсона, который занимал пост премьера Великобритании, в «Незалежную» хорошо известна.

    Небензя указал, что в октябре 2022 года Зеленский подписал указ, запрещающий вести переговоры с российским руководством. В связи с этим, как подчеркнул постпред, есть риторический вопрос: «Возможно ли договориться без диалога?». Он считает подобную «вопиющую непоследовательность визитной карточкой всей внешней политики Киева».

    Напомним, Арахамия рассказал, что военные действия на Украине могли завершить еще весной 2022 года, но их продолжили после призыва Джонсона ничего не подписывать с Москвой.

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    16 июня 2024, 23:02 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит над Краснодарским краем

    Tекст: Антон Антонов

    Российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что киевский режим пытался провести террористическую атаку около 22.00 мск.

    Напомним, украинские войска за день обстреляли четыре населенных пункта Курской области.

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    17 июня 2024, 14:55 • Новости дня
    Пасечник рассказал об охоте на российских журналистов в Донбассе

    Глава ЛНР Пасечник осудил украинские власти, которые десять лет подло преследуют российских журналистов

    Tекст: Максим Попов

    Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинская армия на протяжении десяти лет подло преследует российских журналистов, освещающих события в Донбассе.

    Пасечник напомнил, что несколько дней назад в Горловке попала под обстрел съемочная группа НТВ, которая снимала репортаж о жизни мирного населения. Оператор Валерий Кожин получил тяжелые травмы и скончался, а корреспондент Алексей Ивлиев был серьезно ранен. Вчера в селе Никольском в ДНР погиб фотокорреспондент News.ru Никита Цицаги, написал он в своем Telegram-канале.

    Также Пасечник отметил, что сегодня исполнилось десять лет со дня гибели в районе поселка Металлист журналистов ВГТРК Антона Волошина и Игоря Корнелюка. Они попали под минометный обстрел украинских националистов во время подготовки репортажа о беженцах. Пасечник подчеркнул, что журналисты самоотверженно выполняли свою работу, несмотря на опасность для жизни и здоровья. «Главным для них было рассказать миру о боли и страданиях мирных людей, о бесчеловечных преступлениях киевского режима», – написал он.

    Как сообщалось ранее, Москва потребовала от международных организаций осудить убийство военкора Цицаги.


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    17 июня 2024, 02:55 • Новости дня
    Белоусов поблагодарил бойцов отличившихся в ходе СВО полков

    Белоусов направил телеграммы отличившимся в ходе СВО 394-му мотострелковому и 218-му танковому полкам

    Tекст: Антон Антонов

    Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы с благодарностью и поздравлениями 394-му мотострелковому и 218-му танковому полкам, которые отличились в ходе специальной военной операции на Украине.

    394-й мотострелковый полк действует на Времевском направлении. В частности, бойцами этого полка был освобожден населенный пункт Старомайорское. Один из военнослужащих полка стал Героем России, свыше 1,8 тыс. получили государственные награды и ведомственные знаки отличия, сообщило в Telegram Минобороны.

    Также за освобождение Старомайорского Белоусов поблагодарил командование и личный состав 218-го танкового полка, в котором государственных наград и ведомственных знаков отличия удостоены более 750 человек.

    Напомним, в июне российские войска освободили Старомайорское на стыке ДНР и Запорожской области. Данный успех позволит придать динамики действиям по продвижению на Времевском направлении.

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    17 июня 2024, 04:59 • Новости дня
    Беспилотники подавлены над Липецком

    Tекст: Антон Антонов

    В небе над Липецком подавлены четыре беспилотника, жертв нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

    Артамонов в Telegram сообщил, что БПЛА подавлены над промышленной зоной.

    Напомним, российская ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края.


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    17 июня 2024, 08:08 • Новости дня
    Критическая инфраструктура повреждена в подконтрольной Киеву части Херсонской области

    Объект критической инфраструктуры поврежден в Херсонской области, где днем ранее фиксировались взрывы, сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

    В своих соцсетях он сообщил, что кроме объекта критической инфраструктуры был поврежден газопровод. Где именно расположены эти объекты, он не уточнил.

    Отметим, накануне сообщалось о взрывах, прогремевших в подконтрольном Киеву Херсоне.

    на прошлой неделе Минобороны отчиталось, что ВС России поразили место дислокации ВСУ под Херсоном.

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    17 июня 2024, 06:43 • Новости дня
    Беспилотники уничтожены в Воронежской области

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО обнаружили и уничтожили два беспилотника самолетного типа, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

    По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет. В регионе продолжает действовать режим опасности атаки БПЛА, сообщил Гусев в Telegram.

    Напомним, в небе над Липецком были подавлены четыре беспилотника.

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    17 июня 2024, 07:35 • Новости дня
    Российская ПВО сбила шесть беспилотников за ночь

    Tекст: Антон Антонов

    Над территорией Белгородской, Воронежской и Липецкой областей уничтожены шесть украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что за ночь один беспилотник сбит над Белгородской областью, два – над Воронежской, три – над Липецкой.

    Напомним,  губернатор Воронежской области Александр Гусев и губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщали, что в результате украинских атак жертв нет.

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