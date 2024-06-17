Каждого из нас спросят: а что ты делал во время этой войны? И русские женщины отвечают на него с опережением. Они прекрасно понимают, что способность отдавать – это и есть то, что делает нас живыми.0 комментариев
Сербские фанаты скандировали имя Путина перед матчем ЧЕ по футболу
Сербские фанаты скандировали имя Путина перед матчем чемпионата Европы по футболу
В Сети появилось видео, как болельщики сборной Сербии по футболу скандировали имя президента России Владимира Путина перед игрой чемпионата Европы против команды Англии, которая состоялась накануне.
Ролик, снятый на улицах немецкого города Гельзенкирхен, опубликовал в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) венгерский болельщик с ником @FranzBranntwe10, передает РИА «Новости».
На нем запечатлено, как сербские болельщики в атрибутике футбольной команды Сербии выкрикивают: «Владимир Путин».
Ранее сообщалось, что сербские футбольные болельщики вывесили на трибунах флаг России на матче ЧЕ.