  • Новость часаСаммит по Украине собрался признать необходимость «диалога всех сторон»
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    Ответ на инициативу Путина выдал проигрышную позицию Запада
    США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры
    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом
    Под Угледаром часть группировки ВСУ попала в окружение
    Глава МИД Турции в Швейцарии назвал «проблеском надежды» предложения Путина
    Журналист CNN сказал, что его удивило на борту «Адмирала Горшкова» на Кубе
    В США предложили России вести переговоры по Украине с Залужным
    Экс-полковник СБУ предсказал судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16
    Харрис назвала «капитуляцией Киева» новые мирные предложения России
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева От митингов «несогласных» до окопов под Донецком

    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

    20 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

    20 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

    20 комментариев
    16 июня 2024, 05:25 • Новости дня

    Bloomberg усомнилось в способности саммита по Украине найти путь к миру

    Bloomberg выразило сомнение в способности участников саммита по Украине в Швейцарии найти путь к «справедливому миру»

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры стран, участвующие в конференции в Швейцарии, рискуют не найти путь к «справедливому миру» на Украине, заявило Bloomberg.

    Bloomberg указывает, что в конференции не стал участвовать Китай, а государства БРИКС направили «дипломатов невысокого ранга». Все это, по мнению Bloomberg, «омрачает усилия по привлечению» стран Глобального Юга, передает РИА «Новости».

    Напомним, тем временем вице-президент США Камала Харрис не стала дожидаться завершения саммита по Украине в Швейцарии и вылетела в Вашингтон.

    15 июня 2024, 13:17 • Новости дня
    Стали известны подробности убийства высмеивавших россиян украинских блогерш
    Стали известны подробности убийства высмеивавших россиян украинских блогерш
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Убивший в Виннице двух молодых блогерш мужчина по имени Михаил служил на фронте два года, сообщает украинское издание «20 минут».

    Известно, что Михаил был родом из Песчанки Винницкой области, он воевал на фронте два года, передает Ura.ru.

    Уточняется, что мужчина ревновал жену Наташу, трудно контролировал гнев после смерти товарища, а также болезненно реагировал на критику в свой адрес.

    Напомним, в украинском городе Винница 23-летний мужчина застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу. Тело стрелка с огнестрельным ранением головы обнаружили у берега реки Южный Буг.

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    15 июня 2024, 07:07 • Новости дня
    В Виннице застрелили двух украинских стримерш, высмеивавших россиян
    В Виннице застрелили двух украинских стримерш, высмеивавших россиян
    @ Gleb Garanich/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    В украинском городе Винница застрелили двух девушек, которые вели стримы в интернете и высмеивали на них россиян.

    Инцидент произошел в квартире, где 23-летний мужчина застрелил из пистолета свою 18-летнюю жену и ранил ее 19-летнюю подругу, которая позже скончалась в больнице, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    По данным правоохранителей, конфликт разгорелся на почве личных отношений.

    Тело стрелка с огнестрельным ранением головы обнаружили у берега реки Южный Буг.

    «В Сети утверждают, что речь идет о двух стримершах – «Вере Пантере» и ее подруге Наталье, которые вели стримы, где смеялись над россиянами», – отмечает издание.

    Информация о личностях погибших требует официального подтверждения.

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    15 июня 2024, 13:50 • Новости дня
    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом

    Минобороны: Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом

    Российские войска продвинулись в глубь обороны ВСУ под Харьковом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Подразделения группировок войск «Север» и «Запад» в ходе наступления на Харьковском направлении продвинулись вглубь обороны ВСУ и нанесли поражение украинским войскам, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что на Северном направлении уничтожены живая сила и техника 71-й егерской бригады и 125-й бригады территориальной обороны в районе Волчанска и Терновой.

    Также отбиты семь контратак 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии.

    Потери ВСУ составили до 350 человек, два танка, три автомобиля, гаубицу Д-30 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

    Кроме того, на Западном направлении рсийские войска заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение 14-й, 63-й, 116-й механизированным бригадам, 117-й бригаде теробороны и 13-й бригаде нацгвардии около Синьковки, Петропавловки, Дроновки, Григоровки и Червоной Дибровы.

    ВСУ потеряли до 495 человек, три БМП.

    Уничтожены две гаубицы М777, гаубица FH-70, гаубица 2А65 «Мста-Б», САУ 2С1 «Гвоздика», гаубица Д-30 и РСЗО «Град».

    Общее количество потерь ВСУ за день составило более 845 человек.

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    15 июня 2024, 15:21 • Новости дня
    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной

    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной 2022 года

    В США обнародовали проект секретного договора между Россией и Украиной
    @ Максим Гучек/БелТА/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В 2022 году Россией и Украиной обсуждался проект мирного договора, согласно которому Украина согласилась на статус «постоянно нейтрального государства», пишет The New York Times.

    По данным газеты, в договоре предусмотрено, что Украина признает Крым частью России, повышает статус русского языка до официального, а также соглашается никогда не вступать в военные альянсы, передает «Царьград».

    Кроме того Киев соглашается никогда не размещать на территории страны иностранные базы и военных.

    Всего газета опубликовала три версии мирного договора, последний из которых датирован 15 апреля 2022 года.

    Ранее Путин выдвинул Киеву и Западу условия и новые границы.

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    15 июня 2024, 17:14 • Новости дня
    В США предложили России вести переговоры по Украине с Залужным

    Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия могла бы вести переговоры о мире с Сырским или Залужным

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин мог бы вести переговоры о мире на Украине с главой Рады Русланом Стефанчуком, главкомом ВСУ Александром Сырским или генералом Валерием Залужным, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

    Эксперт предположил, что Путин из-за утраты легитимности Зеленским мог бы вести переговоры с другими представителями украинской власти, в том числе, с Залужным, которого могут вернуть на должность, передает РИА «Новости».

    Как отметил Джонсон, Владимир Зеленский больше не уполномочен заключать соглашения с другими государствами, поскольку его легитимность закончилась.

    Ранее Путин заявил, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского не удастся восстановить никакими ухищрениями.

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    15 июня 2024, 08:19 • Новости дня
    Володин: В украинской Раде начали обсуждать предложения Путина
    Володин: В украинской Раде начали обсуждать предложения Путина
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ряд депутатов украинской Рады начал обсуждать предложения российского президента Владимира Путина.

    В своем Telegram-канале он указал, что, чем дольше украинские депутаты будут надеяться, что за них все вопросы решат США и Евросоюз, тем меньше останется граждан страны.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии, изложив условия для прекращения конфликта.

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    15 июня 2024, 15:56 • Новости дня
    Захарова сыронизировала по поводу предложения Харрис дать Киеву 1,5 млрд долларов

    Спикер МИД Захарова сыронизировала по поводу предложения Харрис о выделении 1,5 млрд долларов Киеву

    Захарова сыронизировала по поводу предложения Харрис дать Киеву 1,5 млрд долларов
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Вице-президент США Камала Харрис объявила о выделении 1,5 млрд долларов Киеву на «гуманитарные и энергетические проекты», в которые включены, видимо, сносы памятников и глумление над памятью борцов с фашизмом, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале он отметила, что к гуманитарным проектам, видимо, относятся снос памятников писателю Александру Пушкину, замена английским языком родного русского и глумление над памятью борцов с фашизмом.

    Кроме того, дипломат сыронизировала, что к энергетическим объектам относится обстрел Запорожской АЭС.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберга признал главную цель конфликта на Украине.

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    15 июня 2024, 10:01 • Новости дня
    В Госдуме сочли «редким хамством» требование стран G7 по Украине

    Депутат Госдумы Шеремет назвал хамством требование стран G7 по Украине

    В Госдуме сочли «редким хамством» требование стран G7 по Украине
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представители G7 в финальном заявлении саммита в Италии потребовали от России выплатить 486 млрд долларов за якобы нанесенный Украине ущерб, с их стороны это «редкое хамство», заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

    По его словам, со стороны стран «Большой семерки» это – редкое хамство и цинизм, с учетом того, что Запад вооружает украинских боевиков, раздувает еще большее пламя конфликта, чтобы еще больше погубить Украину и погрузить ее в хаос, передает РИА «Новости».

    Шеремет возмутился тому факту, что у представителей G7 «хватает наглости что-либо требовать от России».

    Депутат добавил, что США и Евросоюз, поставляя оружие на Украину, «зарабатывают на украинском конфликте».

    Ранее страны G7 призвали Китай надавить на Россию. Также G7 решила ограничить доступ к своим финсистемам поддерживающим СВО странам.

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    15 июня 2024, 23:24 • Новости дня
    США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры с Москвой

    Помощник Байдена заявил о желании Украины начать переговоры с Россией после улучшения положения ВСУ на поле боя

    США назвали условие, при котором Киев может согласиться на переговоры с Москвой
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина хочет быть «в наилучшем положении на поле боя», чтобы оказаться «в наилучшем положении за столом переговоров», заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

    Салливан призвал «послушать Украину», которая «дала понять», что конфликт «завершится путем переговоров», в том числе «переговоров с Россией». Комментируя желание Украины оказаться «в наилучшем положении на поле боя», Салливан сказал, что «процесс не завершен», передает ТАСС.

    Кроме того, он заверил, что «формула мира» из десяти пунктов – единственный план, предложенный украинским лидером Владимиром Зеленским Вашингтону, никакого «секретного диалога» не ведется. Как заявил Салливан, Зеленский проявил «глубоко скептическое» отношение к готовности Москвы соблюдать потенциальные договоренности по урегулированию.

    Напомним, накануне президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине.

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    15 июня 2024, 17:47 • Новости дня
    Эпидемия брюшного тифа началась среди военных ВСУ
    Эпидемия брюшного тифа началась среди военных ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Эпидемия брюшного типа стала распространяться среди украинских военных в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщили в пророссийском подполье Херсона.

    По данным на 10 июня были зарегистрированы 62 случая заболевания брюшным тифом, причем уже имеется три летальных исхода, передает РИА «Новости».

    Отмечается что по данным на 7 июня диагноз «брюшной тиф» был поставлен лишь 26 военным, а уже через три дня количество заболевших выросло более чем вдвое.

    По предварительным данным, источником инфекции стала вода из местных систем водоснабжения.

    Коментарии (6)
    15 июня 2024, 16:46 • Новости дня
    Французский политик заявил о провокации НАТО в ответ на предложение России о мире
    Французский политик заявил о провокации НАТО в ответ на предложение России о мире
    @ Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Предложение Москвы о мирном решении конфликта на Украине было встречено провокацией со стороны НАТО, который толкает Европу к мировой войне, заявил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо сообщил о готовности альянса мобилизовать более 300 тыс. солдат против России, передает РИА «Новости».

    «НАТО не хочет отступать, он выбирает эскалацию, возможную мировую войну, это крайне безответственно и опасно», – сказал Филиппо.

    Он отметил, что эта ситуация напомнила о марте 2022 года и первой мирной инициативе в Стамбуле.

    При этом предложение России о мирном урегулировании на Украине было хорошо воспринято западным обществом, которое устало от конфликта, добавил Филиппо. По его словам, предложения президента России Владимира Путина разумны.

    Ранее президент России предложил способ завершения конфликта на Украине.


    Коментарии (2)
    15 июня 2024, 20:10 • Новости дня
    Экс-полковник СБУ предсказал судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16

    Экс-полковник СБУ: Переданным Западом Украине F-16 грозит уничтожение на открытых аэродромах

    Экс-полковник СБУ предсказал судьбу переданных Западом Украине самолетов F-16
    @ U.S. Air Force/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Самолеты F-16 ВСУ будут уничтожены на открытых аэродромах, если не построить специальные укрытия под землей, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka.

    По словам Старикова, аэродромы на Украине уже уничтожаются ракетными ударами, которые в будущем помешают истребителям F-16 взлететь.

    Эксперт отметил, что для безопасности самолетов необходимо построить специальные бункеры, передает РИА «Новости».

    Ранее начальник авиации командования воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах. По его словам, размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    15 июня 2024, 10:49 • Новости дня
    Рогов рассказал, как потеря Работино отразилась на боевом духе ВСУ

    Рогов: Потеря Работино надломила боевой дух ВСУ

    Рогов рассказал, как потеря Работино отразилась на боевом духе ВСУ
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Потеря села Работино надломила боевой дух ВСУ на запорожский линии фронта, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По словам Рогова, у противника резко упал морально-боевой дух, психологическое состояние военнослужащих ВСУ сразу надломилось, передает РИА «Новости».

    Рогов рассказал, что противник ради исправления ситуации привлек на помощь психологов и журналистов, но это не помогло.

    Ранее сообщалось, что ВС России отбросили ВСУ на 1 км от Работино.

    Коментарии (8)
    15 июня 2024, 20:26 • Новости дня
    Харрис назвала «капитуляцией Киева» новые мирные предложения России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин призывает не к переговорам, а к капитуляции Киева, заявила вице-президент США Камала Харрис на конференции по Украине в Швейцарии.

    По словам Харрис, представленное предложение Путина об урегулированию конфликта на Украине, администрация США расценивает как призывы к капитуляции Киева, передает ТАСС.

    Ранее Харрис заявила, что Вашингтон выступает за урегулирование конфликта на Украине на условиях Киева.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

    Коментарии (17)
    15 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Глава МИД Турции в Швейцарии назвал «проблеском надежды» предложения Путина

    Глава МИД Турции Фидан на конференции в Швейцарии назвал «проблеском надежды» предложения Путина

    Tекст: Вера Басилая

    Выдвинутые президентом России Владимиром Путиным новые мирные предложения по Украине являются проблеском надежды и важным шагом, конференция была бы более результативной при участии российских представителей, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на встрече по Украине в Швейцарии.

    Фидан назвал конференцию в Швейцарии последней возможностью «свернуть с дороги перед мостом». Он подчеркнул, что «мирный саммит»  «мог бы быть более ориентированным на результат», если бы Россия была бы на конференции, передает ТАСС.

    Фидан добавил, что Анкара верит в необходимость полномасштабного и инклюзивного решения конфликта на основе дипломатии, и всегда готова принять новые переговоры Москвы и Киева. Он отметил, что попытка турецких властей выдвинуть альтернативу прекратившей действие зерновой сделке позитивно оценили и в России, и на Украине, передает РИА «Новости».

    Ранее вице-президент США Камала Харрис на конференции по Украине в Швейцарии назвала «капитуляцией Киева» новые мирные предложения России.

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как президент России Владимир Путин, предложив условия для прекращения конфликта, изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии.

    Коментарии (7)
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