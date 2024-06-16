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Bloomberg усомнилось в способности саммита по Украине найти путь к миру
Bloomberg выразило сомнение в способности участников саммита по Украине в Швейцарии найти путь к «справедливому миру»
Лидеры стран, участвующие в конференции в Швейцарии, рискуют не найти путь к «справедливому миру» на Украине, заявило Bloomberg.
Bloomberg указывает, что в конференции не стал участвовать Китай, а государства БРИКС направили «дипломатов невысокого ранга». Все это, по мнению Bloomberg, «омрачает усилия по привлечению» стран Глобального Юга, передает РИА «Новости».
Напомним, тем временем вице-президент США Камала Харрис не стала дожидаться завершения саммита по Украине в Швейцарии и вылетела в Вашингтон.