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Вице-президент США уехала с саммита по Украине в Швейцарии до его завершения
Вице-президент США Камала Харрис не стала дожидаться завершения саммита по Украине в Швейцарии и вылетела в Вашингтон, рассказала журналистка Bloomberg Акайла Гарднер. Сообщается, что не только Харрис «пропустит воскресные мероприятия».
Журналистка Bloomberg приводит слова Харрис о том, саммит прошел «очень хорошо». New York Post пишет, что Харрис прибыла на конференцию «всего на несколько часов», далее США на саммите будет представлять советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Советник сказал, что Харрис – «не единственный лидер, который пропустит воскресные мероприятия», передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что офис Владимира Зеленского дал указание украинским чиновникам и депутатам публично критиковать президента США Джо Байдена за отказ приехать на конференцию по Украине.