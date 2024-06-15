Юбилейному посетителю выставки «Россия» подарили путешествие в Самарскую область

Юбилейного посетителя поздравили на стенде Самарской области. Елизавете вручили сертификат на семейное путешествие, в которое она отправится вместе со своей семьей. По словам мамы девочки, семья очень любит путешествовать по России, и скоро они собираются поехать в Крым на летние каникулы.

«Мы никогда не были в Самарской области. Уверена, нам запомнится это путешествие. Для нас это большая неожиданность», – отметила Наталья Ельшина.

Во время путешествия семья посетит красивые и значимые места Самары, в том числе самую длинную набережную в Европе, Жигулевский пивоваренный завод и местный «Арбат». Кроме того, они отправятся в село Ширяево, где известный художник Илья Репин делал наброски к картине «Бурлаки на Волге». Также семья побывает в Тольятти, совершит восхождение на вершину Царева кургана и посетит уникальный целебный источник.

Юбилейного посетителя поздравил врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев, отметив, что регион ждет в гости все 16 млн посетителей выставки «Россия».

Ранее 5 июня выставку посетил юбилейный, пятнадцатимиллионный гость — Наталия Корнеева из Ялты, она получила сертификат на семейное путешествие в Республику Северная Осетия – Алания.

6 апреля выставку посетил десятимиллионный гость: им стал Константин Панфилов из Ярославля, приехавший в столицу с супругой Екатериной. Пара получила сертификат на путешествие в Мурманск с посещением первого в мире судна с ядерной энергетической установкой – атомного ледокола «Ленин» и одного из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот».

Рубеж в пять миллионов гостей Выставка преодолела 22 февраля. Тогда на ВДНХ приехал Алексей Максимов с супругой и двумя детьми. Семья из города Волжский Волгоградской области получила путешествие по маршруту «Энергия Ладоги».