Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.4 комментария
Путин заявил о подготовке перечня важнейших наукоемких технологий
Путин заявил о подготовке перечня необходимых для страны важнейших наукоемких технологий
Правительство и РАН подготовили перечень важнейших наукоемких технологий, от которых будет зависеть будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Дубне.
В ходе заседания обсуждались вопросы формирования и реализации национальных проектов технологического суверенитета.
«По моему поручению правительство и Российская академия наук подготовили перечень необходимых для страны важнейших наукоемких технологий. По сути – это прямые, конкретные задачи для отечественной науки, системы образования, технологического бизнеса. Причем от решения этих задач зависит буквально все: и реализация наших сегодняшних планов, замыслов, устремлений, и безусловно, исторические перспективы России», – приводятся слова главы государства в официальном Telegram-канале Кремля.
Напомним, Путин выразил уверенность, что все политические сложности в развитии науки будут преодолены.