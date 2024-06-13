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    Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва ставит Узбекистан во главу угла

    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

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    13 июня 2024, 18:12 • Новости дня

    Путин выразил уверенность в преодолении всех политических сложностей в развитии науки

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская наука стоять на месте не будет, все политические разногласия, препятствующие ее развитию, будут преодолены, заявил президент России Владимир Путин на встрече с получателями мегагрантов.

    «Как сейчас мне рассказали, все принципиальные вопросы [по реализации коллайдера в Дубне] решаются. У наших партнеров тоже, скажу, к сожалению, сдвижки идут даже больше, чем у нас», – приводит слова главы государства ТАСС.

    «Почему к сожалению? Потому что это значит, что в целом мы, если объединяем усилия, могли бы действовать более эффективно. Но уверен, что рано или поздно все сложности политического характера будут преодолеваться, наука на месте стоять не будет ни при каких обстоятельствах. Развитие будет обеспечено», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что Россия должна войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок.

    12 июня 2024, 15:24 • Новости дня
    Путин: В России выросла плеяда командиров, вызывающих «чувство надеги»
    Путин: В России выросла плеяда командиров, вызывающих «чувство надеги»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России выросла замечательная плеяда командиров разных уровней, они «вызывают чувство надеги», заявил президент России Владимир Путин, рассказывая о прошедшей во вторник встрече с командующими группировками ВС России.

    Глава государства признался, что встреча произвела на него очень хорошее, позитивное впечатление, передает ТАСС.

    «Все взрослые, серьезные, но по возрасту достаточно молодые люди. Профессионалы, отдающие полностью себе отчет в том, что они должны делать сейчас, что должны делать завтра, послезавтра, сегодня. Все слажено. – отметил Путин. – У нас выросла замечательная плеяда командиров и на таком высоком уровне, и на низком. Такое чувство, как у нас в народе говорят, надеги возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса».

    Ранее сообщалось, что Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО.

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    12 июня 2024, 11:04 • Новости дня
    Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО

    Песков: Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО

    Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Минобороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и командующие округами доложили президенту России Владимиру Путину о ходе специальной военной операции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Совещание Путина с участием Белоусова, Герасимова и командующими округами состоялось накануне поздно вечером, сообщил Песков журналистам, передает ТАСС.

    «Главе государства, верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий», – сказал он. После общего совещания Путин провел отдельные встречи с участниками мероприятия, добавил представитель Кремля.

    Ранее Белоусов заявил об утрате Киевом инициативы на поле боя.

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    12 июня 2024, 10:41 • Новости дня
    Путин подписал указ о создании новых управлений в своей администрации
    Путин подписал указ о создании новых управлений в своей администрации
    @ Alexander Kazakov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в администрации главы государства создаются пять новых управлений.

    В составе администрации президента появятся управления по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, по госполитике в гуманитарной сфере, по вопросам госполитики в сфере ОПК, по вопросам национальной морской политики и по вопросам деятельности Госсовета России, передает РИА «Новости». При этом упраздняется ранее существовавшее управление по обеспечению деятельности Госсовета.

    Новые управления, в частности, возглавили Сергей Вахруков (начальник управления по вопросам национальной морской политики), который ранее занимал должность заместителя секретаря Совбеза России, и Виктор Евтухов (начальник управления по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса), занимавший пост замглавы Минпромторга.

    Начальником нового управления по вопросам формирования и деятельности Госсовета назначен Владимир Симоненко, который ранее был начальником экспертного управления в администрации президента.

    Бывший начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев возглавил новое управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.

    Кроме того, упраздняется должность спецпредставителя по Украине и определение Совбеза и Госсовета как самостоятельных, а не «совещательных и консультативных» структур. Их работу будут обеспечивать помощники президента.

    Указом Путина первые замруководителя администрации президента наделяются правом временно исполнять обязанности главы структуры в период его отсутствия. Глава администрации и его заместители теперь также будут координировать работу советников президента и полномочных представителей.

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    12 июня 2024, 13:11 • Новости дня
    Путин: Ракетоносцы «Севмаша» обеспечивают надежность ядерной триады России
    Путин: Ракетоносцы «Севмаша» обеспечивают надежность ядерной триады России
    @ Максим Воркунов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Произведенные на Северном машиностроительном предприятии («Севмаш») ракетоносцы нового поколения обеспечивают высочайшую надежность российской ядерной триады, заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения Героев Труда и лауреатов госпремий.

    «Звания Героя Труда удостоен Михаил Анатольевич Будниченко, генеральный директор легендарного «Севмаша». Это предприятие выпускает атомные ракетоносцы нового поколения, которые обеспечивают надежность и высочайшие боевые возможности ядерной триады России», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Глава государства также отметил роль главного конструктора старейшего в стране конструкторского бюро «Радуга» Елтугана Сыздыкова в укреплении обороноспособности страны. Востребованный труд на производствах добывающей промышленности выбрали для себя машинист мельниц Михайловского горно-обогатительного комбината Владимир Щедов и водитель Тугнуйского угольного разреза Алексей Халмакшинов, добавил Путин.

    В среду в Кремле проходит торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий.

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    12 июня 2024, 09:51 • Новости дня
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах
    Путин утвердил денонсацию соглашения с Киевом о культурных центрах
    @ Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин утвердил денонсацию межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров.

    Подписанный Путиным закон о денонсации соглашения опубликован на портале правовой информации, передает ТАСС.

    Соглашение, предусматривающее создание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве и Национального культурного центра Украины (НКЦУ) в Москве, было подписано в российской столице в феврале 1998 года и вступило в силу в апреле 2012 года.

    В 2021 году российский центр в Киеве прекратил свою работу из-за санкций Украины против Россотрудничества, а украинский центр в Москве закрылся в 2022 года после разрыва дипотношений между странами.

    Из-за закрытия центров и отсутствия перспективы возобновления их деятельности на прежней правовой основе принято решение о денонсации соглашения.

    В мае Госдума денонсировала соглашение с Украиной о культурных центрах.

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    12 июня 2024, 20:38 • Новости дня
    Путин открыл Игры БРИКС в Казани

    Tекст: Алексей Дегтярев

    БРИКС увеличивает свою роль в мировых делах, заявил президент России в приветствии к участникам церемонии открытия Игр БРИКС в Казани.

    «Спортивные игры под эгидой нашей организации [БРИКС] – важная часть всестороннего политического, экономического и гуманитарного взаимодействия. Роль БРИКС в мировых делах стремительно растет», – цитирует Путина ТАСС.

    Игры принимают Москва и Казань, это города, богатые своей историей, многонациональной культурой, традициями. При этом эти города современные и «устремленные в будущее», что отражает дух и характер самого БРИКС, подчеркнул глава государства.

    Российский лидер отметил, что БРИКС – это объединение «суверенных стран, которые динамично развиваются, сохраняя свою самобытность, вместе решают масштабные задачи, показывают пример подлинно партнерских и равноправных отношений, основанных на доверии, крепкой дружбе и уважении интересов друг друга».

    По его словам, эти Игры представляют собой «образец честной борьбы, спортивных ценностей и равных возможностей».

    Путин напомнил, что игры, которые продлятся две недели, собрали более 3 тыс. атлетов из почти 100 государств мира.

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    11 июня 2024, 21:48 • Новости дня
    Путин подписал указ о присуждении Государственных премий Российской Федерации
    Путин подписал указ о присуждении Государственных премий Российской Федерации
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении президента Курчатовского института Михаила Ковальчука Государственной премией в области науки и технологий 2023 года.

    Госпремия в области науки и технологий также присуждена научному руководителю Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники Евгению Адамову и советнику гендиректора Росатома Владимиру Асмолову.

    Они награждены за цикл фундаментальных и прикладных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ, которые внесли выдающийся вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития ядерной энергетики России, сообщается на сайте Кремля.

    Оперному певцу Ильдару Абдразакову указом президента присвоена Госпремия 2023 года в области литературы и искусства. Абдразаков – заслуженный артист России, обладатель премии «Грэмми» 2011 года, является художественным руководителем Международной академии музыки Елены Образцовой.

    Главе Комитета семей воинов Отечества (КСВО) Юлии Белеховой присуждена премия в области правозащитной деятельности. О создании КСВО было объявлено в ходе встречи Путина с матерями военнослужащих в ноябре 2022 года.

    Кроме того, Путин присудил Госпремию исполнительному директору межрегиональной благотворительной общественной организации «Российский комитет «Детские деревни – SOS» Николаю Слабжанину за благотворительность и помощь в сохранении детей в семьях.

    Премия в области науки и технологий также присвоена доктору медицинских наук, академику РАН, заслуженному врачу России Сергею Готье, доктору медицинских наук, профессору РАН Марине Мининой и доктору медицинских наук, академику РАН, заслуженному врачу России Могели Хобутии за технологии трансплантации жизненно важных органов.

    Госпремия в области литературы и искусства присуждена директору музея «Царское Село» Ольге Таратыновой и руководителю Царскосельской янтарной мастерской Борису Игдалову за вклад в возрождение Царскосельского дворцово-паркового ансамбля. Также эту премию получили авторы Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области – скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

    Доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Петр Чумаков награжден Госпремией в области науки и технологий за исследования новых подходов к терапии опухолевых заболеваний.

    Ранее Кремль анонсировал вручение Путиным Госпремий в День России.

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    11 июня 2024, 20:41 • Новости дня
    Путин рассказал, когда встретится с Эрдоганом

    Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом в июле в Астане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на скорую встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в рамках международного мероприятия в Астане.

    «Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время – в июле, по-моему, 3-4-го числа – он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия. У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», – сказал Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил, что Москва высоко ценит роль Анкары в сирийском урегулировании и выступает за продолжение использования Астанинского формата в этом процессе.

    «Мы сыграли вместе значимую роль в урегулировании сирийского кризиса. И, думаю, было бы правильно продолжать Астанинский формат – бороться с терроризмом, делать все, что от нас зависит, чтобы ситуация входила в нормальное русло и на этом важнейшем для нас направлении», – сказал Путин, отметив позитивное развитие ситуации.

    Ранее Турция выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу.

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    13 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    Кремль анонсировал совещание Путина по миграционной политике

    Кремль анонсировал совещание Путина по совершенствованию миграционной политики

    Кремль анонсировал совещание Путина по миграционной политике
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин проведет вечером в четверг совещание по совершенствованию миграционной политики, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Точное время начала совещания пока неизвестно, передает ТАСС.

    Кроме того, 13 июня Путин проведет заседание Совета по науке и образованию.

    Ранее Путин заявил, что Россия планирует войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок.

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    11 июня 2024, 23:18 • Новости дня
    Белоусов включен в число постоянных членов Совбеза России

    Путин включил Белоусова в число постоянных членов Совета безопасности России

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Минобороны Андрей Белоусов включен в число постоянных членов Совета безопасности России, говорится в указе президента страны Владимира Путина.

    Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Также в нем уточняются новые должности Николая Патрушева, назначенного на должность помощника президента России, и Сергея Шойгу, который стал секретарем Совбеза.

    Кроме того, Путин обновил состав Военно-промышленной комиссии и ее коллегии. В комиссию вошли Белоусов глава Минпромторга Антон Алиханов, помощник президента Алексей Дюмин. Из состава ВПК выведен Патрушев, передает ТАСС.

    Президент России также утвердил новый состав комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Председателем комиссии стал он сам. Его заместителями в этой должности – вице-премьер Денис Мантуров и Шойгу. Ответственным секретарем комиссии назначен Дюмин, его заместителем – директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

    Также в структуру вошли Алиханов, Белоусов, директор ФСБ Александр Бортников, глава МИД Сергей Лавров, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, глава СВР Сергей Нарышкин, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков.

    Напомним, в мае Белоусов возглавил Минобороны. Шойгу, до этого руководивший ведомством, был назначен секретарем Совбеза вместо Патрушева, который стал помощником президента.

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    11 июня 2024, 22:52 • Новости дня
    Путин присвоил звание генерал-полковника замначальника Генштаба Трушину

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении замначальника Генштаба Вооруженных сил Василию Трушину звания генерал-полковника.

    Звание генерал-полковника также присвоено начальнику Главного управления вооружения Вооруженных сил Анатолию Гуляеву. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

    В начале мая Путин присвоил звание генерал-лейтенанта заместителю командующего группировкой войск «Восток» Олегу Лучанскому.

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    12 июня 2024, 02:24 • Новости дня
    КНДР назвала отношения с Россией несокрушимыми

    Ким Чен Ын направил Путину телеграмму по случаю Дня России

    Tекст: Антон Антонов

    Северокорейский лидер направил президенту России Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня России, назвав товарищеские отношения между двумя странами несокрушимыми.

    Ким Чен Ын заявил, что «встреча на космодроме Восточный» позволила поднять отношения на уровень «стратегических отношений на вечные времена», передает ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

    Их дальнейшее укрепление будет способствовать «глобальному миру и безопасности, истинной международной справедливости», а также «мощно стимулировать процесс построения сильного государства» как в России, так и в КНДР, заявил он.

    Ким Чен Ын заявил, что Россия и ее народ преодолевают все вызовы со стороны враждебных сил, решительно защищают свой суверенитет и движутся к процветанию, народ КНДР при этом «всегда рад успехам в России». Северная Корея «выразила полную поддержку и солидарность со святым делом армии и народа России».

    В сентябре Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный. Глава Северной Кореи поддержал действия Москвы на Украине, а также выразил надежду на укрепление двусторонних связей.

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    11 июня 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин поблагодарил Турцию за стремление к урегулированию украинского кризиса

    Путин: Россия благодарна Турции за стремление к урегулированию украинского кризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поблагодарил Турцию за стремление внести вклад в урегулирование украинского конфликта на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

    «Мы с благодарностью констатируем настрой наших турецких друзей на то, чтобы внести свой вклад в урегулирование кризисных ситуаций, в том числе кризиса вокруг Украины», – приводит его слова ТАСС.

    Он также отметил, что Россия с вниманием относится к инициативам Турции, в том числе в вопросах безопасности Черного моря.

    «Знаю также об инициативе президента (Турции Тайипа) Эрдогана по поводу ситуации в Черном море. Мы внимательно и с большим уважением рассматриваем все инициативы Турецкой республики на этом треке и будем оставаться с вами в контакте», – отметил Путин.

    Российский президент отметил значимую роль Эрдогана в заключении черноморской «зерновой сделки».

    Ранее Путин сообщил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Кроме того, глава государства заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

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    11 июня 2024, 21:05 • Новости дня
    Путин: Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия приветствует интерес Турции к работе БРИКС и будет поддерживать это стремление, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

    «Безусловно, будем всячески поддерживать это стремление и желание быть вместе со странами этого объединения, быть вместе, поближе, решать общие задачи», – передает ТАСС слова Путина.

    Российский лидер отметил, что «ситуация требует более тщательного и плотного взаимодействия, особенно для стран региона, к которому мы относимся, для того чтобы действовать эффективно по всем направлениям». Путин уточнил, что имеет в виду работу с точки зрения обеспечения безопасности и экономического взаимодействия.

    Ранее президент России поблагодарил Турцию за стремление к урегулированию украинского кризиса.

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    12 июня 2024, 12:43 • Новости дня
    Путин: День России надо отмечать как символ непрерывности тысячелетней истории
    Путин: День России надо отмечать как символ непрерывности тысячелетней истории
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле началась торжественная церемония награждения Героев Труда и лауреатов государственных премий, награды вручает президент России Владимир Путин.

    Выступая на церемонии, Путин поздравил россиян с Днем России, передает ТАСС. «Это праздник в честь нашей Родины. Мы отмечаем его с уважением к своей стране, с почитанием ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед», – сказал Путин.

    Глава государства заявил, что считает необходимым отмечать этот праздник как символ неразрывности тысячелетнего пути отечества.

    «Слава, державная мощь Древней Руси развивались и крепли в величайшие эпохи Московского царства, Российской Империи и Советского Союза, – отметил российский лидер. – И все эти этапы – одно неразрывное целое с современной Россией».

    Среди тех, кто удостоен почетного звания Героя Труда, – ректор МГУ Виктор Садовничий. Также в числе награждаемых – гендиректор производственного объединения «Севмаш» Михаил Будниченко, первый заместитель гендиректора, главный конструктор машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» (Московская область) Елтуган Сыздыков.

    Также Героями Труда стали завотделом Национального центра зерна имени Лукьяненко (Краснодарский край) Людмила Беспалова, водитель из компании «Разрез Тугнуйский» (Бурятия) Алексей Халмакшинов и машинист мельниц обогатительной фабрики Михайловского ГОК (Курская область) Владимир Щедов.

    Кроме того, Путин наградит лауреатов государственных премий за прошлый год. Премий в области науки и технологий удостоены глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, научный руководитель НИКИ энерготехники Евгений Адамов и советник главы Росатома Владимир Асмолов.

    Также к награде представлены научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН и член-корреспондент академии Петр Чумаков. Будут награждены и директор Центра трансплантологии им. Шумакова академик Сергей Готье, заведующая Московским координационным центром донорства Марина Минина и президент НИИ скорой помощи им. Склифосовского Могели Хубутия.

    Оперному певцу Ильдару Абдразакову указом президента присвоена Госпремия 2023 года в области литературы и искусства. Ее также удостоены директор музея «Царское Село» Ольга Таратынова, руководитель Царскосельской янтарной мастерской Борис Игдалов, скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

    В области правозащиты награда присуждена руководителю организации «Комитет семей воинов Отечества» (КСВО) Юлии Белеховой, премии в области благотворительности удостоен исполнительный директор организации «Детские деревни – SOS» Николай Слабжанин.

    Ранее Кремль анонсировал вручение Путиным Госпремий в День России.

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      Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

      6 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Запад оказался далек от своих идей

      Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Москва ставит Узбекистан во главу угла

      Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

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    • «Украинцы сидят на 12 триллионах»

      Влиятельный сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил, что украинцы «сидят на 10-12 триллионах долларов» – и именно поэтому им нужно помогать. Что имеется в виду? И чего добивается старый враг России?

    • Макрон уйдет досрочно?

      Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность досрочной отставки, сообщают французские СМИ. Сам он такой сценарий, впрочем, категорически отрицает. Однако у досрочного ухода есть резон: он даст Макрону шанс вернуть власть в будущем.

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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