Путин выразил уверенность в преодолении всех политических сложностей в развитии науки

Tекст: Елизавета Шишкова

«Как сейчас мне рассказали, все принципиальные вопросы [по реализации коллайдера в Дубне] решаются. У наших партнеров тоже, скажу, к сожалению, сдвижки идут даже больше, чем у нас», – приводит слова главы государства ТАСС.

«Почему к сожалению? Потому что это значит, что в целом мы, если объединяем усилия, могли бы действовать более эффективно. Но уверен, что рано или поздно все сложности политического характера будут преодолеваться, наука на месте стоять не будет ни при каких обстоятельствах. Развитие будет обеспечено», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Россия должна войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок.