До корректировки получалось так, что Россия бросила вызов Западу на Украине, отключилась от мировой финансовой системы – и после этого у нее пошел рост. Пример выглядит заразительным.8 комментариев
Путин рассказал о планах России войти в десятку лидеров по научным исследованиям
Путин рассказал о планах России войти в десятку лидеров по объему научных исследований
Россия планирует войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума.
«За шесть лет мы планируем войти в десятку мировых лидеров по объему научных исследований и разработок. Внутренние затраты на эти цели должны увеличиться не менее чем до 2% ВВП», – приводятся его слова в Telegram-канале Кремля.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня.