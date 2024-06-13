Путин заявил о необходимости поддерживать международное сотрудничество в науке

Tекст: Елизавета Шишкова

«Есть страны, которые никогда не прерывали никаких отношений с нами и у которых тоже есть и желание, и возможности, и интерес к продолжению сотрудничества. Работать нужно по всем векторам. Вот здесь сомнений нет, и это партнерство будет продолжаться. И вы правы, безусловно, это направление деятельности нужно поддерживать. Мы и стараемся так делать», –приводит слова главы государства ТАСС.

Также Путин отметил, что Россия заинтересована в привлечении специалистов из-за рубежа. «Конечно, мы заинтересованы в привлечении специалистов высокого уровня, высокого класса и просто рабочих высокой квалификации, а уж тем более людей высокой квалификации в прямом смысле этого слова, с хорошим образованием людей, которые наукой занимаются. Обязательно будем всем этим заниматься», – сказал он. В связи с этим президент призвал регионы создавать хорошие бытовые условия для приезжающих из-за рубежа ученых.

Президент также отметил, что в отношении российских ученых за рубежом возводятся барьеры, которых раньше не видели. «Что касается бюрократических сложностей, то их хватает везде. В отношении наших специалистов, которые приезжают в некоторые страны, сейчас возводятся такие барьеры, и такие сложности создаются, которых мы раньше никогда не видели и думали, что в демократических странах это просто невозможно. Тем не менее это происходит», – отметил глава государства.

Путин также отмечал, что умные люди хотят работать с Россией во всех сферах, в том числе в научной.