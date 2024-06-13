Путин заявил о желании умных людей из других стран сотрудничать с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Культура и наука, как и другие сферы, подвержены влиянию политики, отметил Путин на встрече с ведущими учеными и получателями мегагрантов, передает ТАСС.

«Но умные люди и наши партнеры понимают, что это ничего хорошего не несет ни в сфере культуры, ни в сфере научного сотрудничества. И желание ни у кого не пропадает работать с Россией или сюда приезжать, приглашать наших специалистов во всех областях, в том числе в научной сфере. Мы это знаем просто», – сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что российская наука не будет стоять на месте, все политические разногласия, препятствующие ее развитию, будут преодолены.