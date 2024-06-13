Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.7 комментариев
Наследный принц Саудовской Аравии отказался участвовать в саммите G7
Наследный принц Саудовской Аравии бен Салман Аль Сауд сообщил премьеру Италии Мелони об отказе участвовать в саммите G7
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд направил главе правительства Италии Джорджии Мелони телеграмму в которой сообщил, что не сможет принять участие в саммите G7.
Бен Салман Аль Сауд поблагодарил Мелони за «благожелательное приглашение», но с сожаление отметил, что не может приехать из-за «обязательств, связанных с наблюдением за работами в сезон хаджа», передает РИА «Новости» со ссылкой на SPA.
Напомним, саммит лидеров государств G7 пройдет в итальянской области Апулия 13–15 июня.
Сообщалось, что на саммите ждут высокопоставленных представителей Индии, Саудовской Аравии, Иордании, ЮАР, Бразилии, Аргентины, Турции, Алжира, Кении и Мавритании. Также приглашен папа римский Франциск, передает «Интерфакс».