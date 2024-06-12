Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.3 комментария
Украина решила продать госсобственность ради финансирования ВСУ
Из-за острого бюджетного дефицита власти Украины решили найти дополнительные источники дохода
Из-за острого бюджетного дефицита властям необходимо найти дополнительные источники дохода. Это поможет сохранить макроэкономическую стабильность и обеспечить финансирование ВСУ, заявил замминистра экономики Украины Алексей Соболев в интервью New York Times.
По его словам, в рамках усилий по реализации крупных государственных активов украинское правительство уже приняло решение продать отель «Украина» в частную собственность. Всего украинские власти планируют продать около 20 государственных компаний, передает РИА «Новости».
Как сообщалось ранее, в парламент Крыма поступил проект по национализации ряда предприятий украинских собственников.