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    МИД пригрозил Западу отправить «домой инкоров»
    Посол Антонов сообщил об угрозах российским дипломатам в США
    Медведев поздравил с Днем России включающей Украину картой
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    13 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы потеряли смысл жизни

    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там.

    27 комментариев
    12 июня 2024, 10:01 • Новости дня

    Медведев поздравил с Днем России включающей Украину картой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своих соцсетях видеопоздравление с Днем России, в котором на карте Украина вписана в границы РФ.

    В видео, опубликованном в Telegram-канале Медведева, демонстрируется карта России, границы которой постепенно окрашиваются в цвета российского флага, передает ТАСС. Триколор в ролике также закрашивает и территорию современной Украины вплоть до ее западных регионов.

    «С Днем России!», – говорится в сопровождающем видео сообщении.

    Ранее Медведев заявил о победе России в СВО в ближайшее время.

    11 июня 2024, 09:57 • Новости дня
    Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве

    МИД: Подписание договора о сотрудничестве между Россией и Ираном отложено

    Россия и Иран отложили подписание договора о сотрудничестве
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Подписание нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном временно приостановлено из-за технических проблем со стороны Ирана, сообщил директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

    По его словам, решение о заключении договора является стратегическим для обеих стран и не зависит от текущей геополитической ситуации, передает РИА «Новости».

    Кабулов добавил, что процесс работы над договором приостановлен по причинам проблем у иранских партнеров, однако данная работа будет завершена до согласования текста соглашения, после чего лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания.

    Ранее Россия, Китай и Иран сделали совместное заявление по ядерной сделке.

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    10 июня 2024, 12:50 • Новости дня
    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц

    Политолог Рар: Главный победитель выборов в Европарламент – партия Урсулы фон дер Лайен

    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Выборы в Европарламент показали усиление позиций правых партий. Однако и в ЕС, и в Германии правящие элиты будут бороться за свою власть. Более того, истеблишмент попытается сохранить текущий курс по поддержке Украины, несмотря на недовольство населения, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. В воскресенье завершились выборы в Европарламент.

    «Если мы посмотрим на результаты выборов внимательно, то увидим, что в Германии антисистемные силы, такие как «Альтернатива для Германии» (АдГ) или «Союз Сары Вагенкнехт», набрали лишь четверть голосов избирателей. Главный победитель – ХДС, партия Урсулы фон дер Лайен, которая останется во главе Еврокомиссии. Явно проиграли Шольц и «Зеленые», хотя уходить с политической арены они не хотят», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Не исключено, что по примеру Франции новые выборы парламента могут состояться и в Германии. Тем не менее Бундестаг способна распустить лишь правящая коалиция, а все три составляющих ее партии фактически проиграли на европейских выборах. Они понимают, что на успешное переизбрание надеяться не стоит. Скорее всего, в ФРГ все системные силы объединят усилия, чтобы остановить рост популярности АдГ», – отмечает собеседник.

    «Надо понимать, что в Германии ничего не изменится. Скажем, если на выборах побеждает ХДС, то ей придется искать партнеров. Только так можно будет создать правительство большинства в Бундестаге. И партии ничего другого не останется, кроме как приглашать к себе всю действующую правительственную коалицию. К ней может присоединиться тот же Шольц или «Зеленые», которые имеют громадную поддержку в СМИ. Канцлером в таком случае может стать Мерц, а он гораздо больший русофоб, нежели действующий глава правительства», – акцентирует эксперт

    «Что касается политики в отношении России, то несмотря на мнение большинства избирателей, которые явно выступают за прекращение боевых действий на Украине, правящие партии Европы будут продолжать поставлять оружие Киеву. У элиты ясно поставлена задача – Украину надо удержать в союзе с Западом», – резюмировал Рар.

    Напомним, в ЕС завершились выборы в Европарламент. На утро 10 июня, согласно данным портала European elections, в Германии лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) с результатом 30%. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) занимает второе место с 15,9%. «Союз Сары Вагенкнехт» набрал 6,2% голосов избирателей.

    Партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца, в свою очередь, проиграла выборы в Европарламент. Социал-демократы занимают третье место с результатом 13,9%. «Зеленые», являющиеся партнерами по правящей коалиции, набрали 11,9% голосов избирателей, а Свободная демократическая партия получила 5,2%.

    В этой связи генеральный секретарь оппозиционной партии ХДС Карстен Линнеман призвал канцлера Германии Олафа Шольца поставить в Бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству. Аналогично высказался и глава христианских демократов Фридрих Мерц.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, уже объявил о роспуске Национального собрания после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент. «В ближайшее время я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй – 7 июля», – заявил он.

    Победу на выборах в Европарламент во Франции одержало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее, по данным портала European elections, 31% голосов. Партия Макрона набрала около 15% голосов.

    Поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, отметила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. «Следуя в русле исполнения команд из Вашингтона и отказавшись от суверенитета, ни на что другое рассчитывать они и не могли», – подчеркнула она.

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    9 июня 2024, 19:02 • Новости дня
    Малькевич: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    Малькевич: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    После так называемой «мирной конференции в Швейцарии» на Россию будет оказываться еще большее информационное давление. Украина будет вести себя совсем нагло, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. Ранее в Киеве заявили о намерении создать коалицию с Западом для атак на РФ в инфорпространстве.

    «Герасимюк выступила в роли капитана-очевидность. Дело в том, что война в инфорпространстве против нас ведется давно. Причем делается это не просто в коалиции с Украиной, а украинскими руками под чутким руководством западных инструкторов», – говорит Александр Малькевич, журналист, член Общественной палаты.

    Спикер не исключает, что после так называемой «мирной конференции в Швейцарии Киев перестанет стесняться». «Они будут вести себя совершенно нагло, прикрываясь некими украинскими запросами», – рассуждает спикер. Он допускает, что среди прочего во время Олимпиады в Париже будут задержания российских журналистов, а часть статей, касающихся России, в Сети будут переписаны.

    «Формально для этого будут использоваться некие запросы со стороны Украины. Но нет никаких сомнений в том, что «мочить» нас будут с удвоенной силой», – заключил Малькевич, уточнив, что к этому надо быть готовым.

    Ранее глава национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк сообщила о намерении Киева создать коалицию со странами Запада для того, чтобы атаковать Россию в информационном пространстве. Как пишет ТАСС, в эфире национального телемарафона она обвинила Россию в совершении информационных атак на Украину, в частности вмешательствах в теле- и радиоэфир. По ее словам, причастность РФ к этому якобы подтвердили европейские страны.

    Герасимюк не пояснила, как именно Украина и союзники, по замыслу Киева, должны будут осуществлять свои атаки на Россию, идет ли речь о взломах теле- и радиоэфира или же о прямых хакерских атаках на цифровую инфраструктуру.

    Во вторник украинские СМИ сообщили, что одесские радиостанции взломали, после чего включили там российские патриотические песни.

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    10 июня 2024, 14:52 • Новости дня
    Журналист и трое бойцов самообороны подорвались на мине в Белгородской области

    Губернатор Белгородской области Гладков: На мине подорвались трое бойцов самообороны и журналист

    Журналист и трое бойцов самообороны подорвались на мине в Белгородской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    В городе Шебекино Белгородской области на мине подорвались четыре человека, трое из которых – бойцы самообороны, а четвертый – сотрудник канала «Россия 24», сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что оператор канала получил осколочные ранения брюшной полости и левого плеча и находится в тяжелом состоянии. Ему проводится операция в Шебекинской ЦРБ.

    Гладков добавил, что один из бойцов с ранениями конечностей был доставлен в больницу № 2 города Белгорода. Двум другим бойцам оказали медпомощь амбулаторно.

    Глава региона заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

    Накануне трое бойцов белгородской самообороны получили ранения из-за атаки БПЛА.

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    10 июня 2024, 08:24 • Новости дня
    Украинский солдат переплыл Днепр на плоту из бутылок и сдался в плен

    Tекст: Александра Юдина

    Украинский солдат переплыл Днепр на самодельном плоту из пластиковых бутылок и сдался в плен российской армии, сообщили источники в силовых структурах России.

    Известно, что вышел с нами на связь по боту обратной связи Free soldier с российскими военными, после чего переплыл через Днепр на связанных пустых бутылках из-под воды, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что его переход готовили около трех месяцев.

    Пленный отметил, что его бригаду собирались перебросить на харьковское направление, из-за чего он решил сдаться в плен.

    В конце мая житель Одессы предпринял попытку уплыть из Украины на надувном матрасе с изображением Человека-паука.

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    10 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на «свалку истории»

    Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на «свалку истории» из-за результатов выборов в ЕП

    Медведев призвал Шольца и Макрона уйти на «свалку истории»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев призвал канцлера Германии Олафа Шольца и французского президента Эммануэля Макрона уйти в отставку и на «свалку истории» из-за результатов выборов в Европарламент.

    По его словам, результаты выборов в ЕП стали отражением неумелых мер Шольца и Макрона по поддержке Украины за счет граждан их стран, передает РИА «Новости».

    «Пора уйти в отставку! На свалку истории», – отметил Медведев.

    По словам зампреда Совбеза, выборы в ЕП отразили «неумелую, даже идиотскую экономическую и миграционную политику» Шольца и Макрона, которые поддерживают «бандеровские власти в б. Украине ценой жизней своих собственных граждан».

    Ранее Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента после поражения его партии на выборах в ЕП.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца несостоятельными национальными лидерами.

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    10 июня 2024, 06:50 • Новости дня
    В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опасное вождение

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуму внесли законопроект, который вводит штрафы за опасное вождение в размере от 3 до 5 тыс. рублей.

    Автор инициативы – глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

    Повторное нарушение, согласно законопроекту, будет грозить лишением прав на срок от одного до трех месяцев, сообщает ТАСС со ссылкой на текст законопроекта. 

    Термин «опасное вождение» появился в ПДД в 2016 году. Речь идет о нарушении правил при перестроении, несоблюдении дистанции, резком торможении, препятствовании обгону, если указанные действия создают угрозу безопасности другим участникам дорожного движения.

    Отмечается, что правительство поддержало законопроект с учетом доработок.

    Ранее сообщалось, что в России ввели штрафы за езду на летней резине зимой.

    Согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП, за такое нарушение можно получить предупреждение или административный штраф в размере 500 рублей.

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    11 июня 2024, 20:41 • Новости дня
    Путин рассказал, когда встретится с Эрдоганом

    Путин сообщил о планах встретиться с Эрдоганом в июле в Астане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на скорую встречу с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом в рамках международного мероприятия в Астане.

    «Хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания президенту Эрдогану. Надеюсь, что в ближайшее время – в июле, по-моему, 3-4-го числа – он должен быть в Астане, насколько мне известно, в рамках международного мероприятия. У нас будет возможность с ним встретиться и обсудить все текущие вопросы», – сказал Путин в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

    Российский лидер отметил, что Москва высоко ценит роль Анкары в сирийском урегулировании и выступает за продолжение использования Астанинского формата в этом процессе.

    «Мы сыграли вместе значимую роль в урегулировании сирийского кризиса. И, думаю, было бы правильно продолжать Астанинский формат – бороться с терроризмом, делать все, что от нас зависит, чтобы ситуация входила в нормальное русло и на этом важнейшем для нас направлении», – сказал Путин, отметив позитивное развитие ситуации.

    Ранее Турция выразила заинтересованность в присоединении к БРИКС, рассматривая эту межправительственную организацию как «хорошую альтернативу» Евросоюзу.

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    11 июня 2024, 02:52 • Новости дня
    В Дагестане собрали более 53 тонн воды для жителей Буйнакска

    Tекст: Денис Тельманов

    В Дагестане собраны более 53 тонн бутилированной воды для жителей Буйнакска, в котором произошло массовое отравление водопроводной водой.

    «Минпромторг по поручению главы республики организовал доставку чистой воды. К работе подключились фонды им. Али-Гаджи Акушинского, «Чистое сердце», «Инсан», различные предприятия», – говорится в сообщении пресс-службы главы региона Сергея Меликова, передает ТАСС

    Напомним, что число госпитализированных в результате отравления достигло 84 человек. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, причиной отравления стала водопроводная вода.

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    10 июня 2024, 05:55 • Новости дня
    Президент Зимбабве предложил Путину ряд направлений сотрудничества

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил ряд направлений для сотрудничества на территории африканской республики.

    «Мы встречались один на один с президентом России и, конечно, обсуждали отношения между Москвой и Хараре. Я обратился к президенту России с тезисом о том, что есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать, особенно в Зимбабве», – сказал зимбабвийский президент в интервью ТАСС

    В частности, он отметил, что Зимбабве нуждается в дальнейшей механизации сельского хозяйства и что Россия может оказать поддержку в этой области.

    Также президент Зимбабве отметил необходимость строительства дамб и производства удобрений.

    Ранее Мнангагва сообщил, что обсуждал с Путиным желание своей страны вступить в БРИКС.

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    10 июня 2024, 23:11 • Новости дня
    Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили ближневосточный конфликт

    Лавров и глава МИД Саудовской Аравии обсудили урегулирование ближневосточного конфликта

    Tекст: Денис Тельманов

    На полях заседания Совета глав МИД стран БРИКС Сергей Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом объединение усилий по урегулированию ближневосточного конфликта.

    «Главы внешнеполитических ведомств двух стран подробно обсудили перспективы дальнейшего развития многопланового российско-саудовского сотрудничества. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня», – сообщили в МИД России, передает ТАСС.

    Ранее Лавров отметил рост числа единомышленников Китая и России в мире. По его словам, многие страны уже выразили желание сотрудничать и с БРИКС, и с Шанхайской организацией сотрудничества.

    В рамках совещания министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде Сергей Лавров отметил, что Россия и Китай должны усилить координацию своей внешней политики в рамках различных международных организаций, таких как Совет Безопасности ООН, БРИКС, ШОС, G20, АТЭС и других.

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    9 июня 2024, 22:07 • Новости дня
    Газманов и «Любэ» выступили на концерте в честь съезда молдавского блока «Победа»

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве состоялся праздничный концерт, приуроченный к второму съезду молдавского оппозиционного блока «Победа». На нем выступили российские артисты Олег Газманов и группа «Любэ».

    Газманов обратился к зрителям с призывом к единству россиян и молдаван, отмечая общие ценности и исторические связи.

    «Очень хочется, чтобы мы были вместе. Мы исторически вместе. У нас общие ценности. Видим, что так, как мы относимся к родителям, к семье, к детям – это наши ценности и мы никому не дадим их изменить», – приводит слова Газманова ТАСС.

    Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев также высказался о необходимости сохранения дружеских отношений между Россией и Молдавией.

    «И как-то нас разрывать – для нас, по крайней мере, это очень болезненно. И это неправильно. Мы как жили дружно, так и должны жить... А их наши враги тянут к себе», – сказал он.

    В концерте также приняли участие группа «Эскадрон» и итальянский дуэт Duo BACIO, исполнивший песню «Журавли» на итальянском языке.

    Съезд блока «Победа» прошел в Москве с участием около 4 тысяч человек. Лидер блока Илан Шор заявил, что в преддверии референдума о евроинтеграции, который пройдет в октябре в Молдавии, политическая сила запускает кампанию за сближение с ЕАЭС.

    Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул объяснила, что съезд проходит в России, потому что в Молдавии оппозиции «угрожают предатели, захватившие власть».

    Ранее сообщалось, что Шор поблагодарил президента России Владимира Путина за возможность провести съезд блока «Победа» в Москве.

    В апреле ряд молдавских оппозиционных партий подписали соглашение о создании предвыборного блока «Победа».



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    11 июня 2024, 08:41 • Новости дня
    В ООН расследовали часть обращений Москальковой о нарушениях Киева

    В ООН расследовали часть обращений Москальковой о нарушениях прав человека со стороны Киева

    Tекст: Александра Юдина

    Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова направила с февраля 2022 года более 500 обращений о нарушениях прав человека со стороны Киева в международные органы, часть из них расследовало Управление Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) ООН.

    По ее словам, в общей сложности в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека и демократические институты прав человека было направлено более 500 обращений касательно массового нарушения Украиной прав мирных жителей ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей, передает ТАСС.

    Как отметила омбудсмен, на многие из них ответы вообще не поступали или носили формальный характер, однако по ряду российских обращений сотрудники ООН проводили расследование.

    Ранее Москалькова предложила создать юридический механизм для привлечения иностранных граждан и должностных лиц за русофобию как за проявление экстремизма.

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    11 июня 2024, 20:33 • Новости дня
    Композитор Матвиенко: Мы стараемся дать дорогу ярким инициативам, воспевающим любовь к Родине

    Композитор Матвиенко: Задача президентского фонда культурных инициатив – найти лучшие патриотические проекты

    Композитор Матвиенко: Мы стараемся дать дорогу ярким инициативам, воспевающим любовь к Родине

    Tекст: Олег Исайченко

    Задача экспертов Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) – разглядеть действительно яркие проекты и помочь им реализоваться, сказали газете ВЗГЛЯД композитор Игорь Матвиенко и дирижер Иван Рудин. Ранее были подведены итоги второго грантового конкурса ПФКИ 2024 года.

    «В этом конкурсе проведены 21 593 экспертиз, их оценивали 400 специалистов из 61 региона России. Заявки оценивали профессионалы своего дела со всей страны. Перед его итоговым заседанием прошли десять совещаний, на которых досконально рассматривалась каждая инициатива», – сказал композитор Игорь Матвиенко, председатель экспертного совета Президентского фонда культурных инициатив.

    «Мы обращали внимание на каждую деталь: смотрели, какую сумму планируют потратить заявители, изучали их опыт, рассматривали, на что именно планируется потратить деньги. Уже на экспертном совете мы перепроверяли объективность выставленных оценок, изучали проекты», – подчеркивает он.

    «Но важно понимать, что мы говорим о творчестве. Наша главная задача заключалась в том, чтобы разглядеть за цифрами и требованиями положения то, что сокрыто в проектах, их суть», – уточняет эксперт.

    «Деятельность фонда направлена, в том числе, на поддержку патриотических проектов. Сейчас в стране есть конкретный запрос на тему обращения к истокам, к народным традициям. Отличный пример – ставшая недавно популярной композиция «Матушка». Мы стараемся дать дорогу ярким инициативам, в которых от чистого сердца воспевается любовь к Родине», – сказал Матвиенко.

    При этом классическое и академическое искусство остаются основой культурного образования, считает дирижер и генеральный директор концертного зала «Зарядье» Иван Рудин. «Без него невозможно воспитание гармоничной личности. Очень важно на фоне поддержки современных проектов не забывать про важность развития инициатив в этой сфере. В конкурсах ПФКИ такие проекты регулярно находят поддержку. Авторы планируют достаточно большие, поэтапные форматы, включающие несколько регионов или имеющие всероссийские охваты», – отметил он.

    Во вторник были подведены итоги второго грантового конкурса ПФКИ 2024 года. Было подано более 10 тыс. инициатив. Из них отобрали 1189, которые получат финансирование на сумму около 5,5 млрд рублей. Впервые за историю конкурса в число победителей вошли представители всех 89 регионов России. Активно участие приняли и проекты из новых регионов. Из ДНР поступило 77 заявок, ЛНР – 18, Херсонской и Запорожской областей – 12 и 18 соответственно.

    Дополнительно в качестве софинансирования отобранные участники привлекут 5,8 млрд рублей, что является рекордным показателем для ПФКИ.

    Президентский фонд культурных инициатив был создан указом Владимира Путина в 2021 году. Его главная цель – поддержка творческих проектов, искусства и креативной индустрии.

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    11 июня 2024, 09:03 • Новости дня
    В России стартовал второй этап учений нестратегических ядерных сил

    Минобороны: В России объявили о втором этапе учений нестратегических ядерных сил

    Tекст: Александра Юдина

    В России объявлен второй этап учений нестратегических ядерных сил, сообщает Минобороны.

    По данным ведомства, во время учений будут отрабатываться вопросы совместной подготовки частей ВС России и Белоруссии к возможности боевого применения нестратегического ядерного оружия, передает ТАСС.

    Отмечается, что целью учений являются поддержание готовности личного состава и техники боевого применения нестратегического ядерного оружия двух стран для обеспечения территориальной целостности России и Белоруссии.

    Совместные с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС Белоруссии учения прошли в конце мая.

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    Как идея о спасении мира превращается в орудие Запада

    Энергетический переход терпит крах, несмотря на усилия его адептов – западных стран, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе. Огромные инвестиции в солнечную и ветряную энергетику не привели к вытеснению традиционных углеводородов. С какими проблемами столкнулся Евросоюз и как идея о спасении планеты от выбросов парниковых газов становится новым способом колонизировать бедные страны? Подробности

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    В чем проблемы со стратегическим договором между Россией и Ираном

    Ключевой договор, который должен определить отношения России и Ирана на десятилетия вперед, поставлен на паузу. Об этом официально заявлено руководством МИД РФ. В чем заключаются возникшие сложности, насколько они велики и почему в целом непросто согласовывать документы с Тегераном? Подробности

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    Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16

    В ВСУ впервые раскрыли планы по хранению и использованию истребителей F-16. Так, часть машин планируется базировать на заграничных аэродромах, чтобы избежать их уничтожения ударными средствами ВС России. В чем заключаются политические и военно-технические особенности подобного подхода и что этому противопоставит армия России? Подробности

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    США нашли в недрах Украины 12 трлн долларов только для себя

    «Я не хочу отдавать эти активы Путину, чтобы он поделился ими с Китаем. Если поможем Украине сейчас… 10-12 трлн долларов могут быть использованы в том числе нами». Так один из самых влиятельных сенаторов США, претендующий на важный пост в администрации Дональда Трампа, видит смысл конфликта на Украине. Он умалчивает о главном. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Макрон уйдет досрочно?

      Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность досрочной отставки, сообщают французские СМИ. Сам он такой сценарий, впрочем, категорически отрицает. Однако у досрочного ухода есть резон: он даст Макрону шанс вернуть власть в будущем.

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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