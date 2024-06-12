Грузинские СМИ заявили о работе по открытию посольства страны в Москве

Mtavari Arkhi заявил о работе Грузии по восстановлению дипломатических отношений с Россией

Tекст: Антон Антонов

По информации Mtavari Arkhi, идет отбор сотрудников для посольства. Однако источники с грузинской стороны, «близкие к Кремлю», заявили, что правящая партия «Грузинская мечта» отрицает подобные планы, а в кабмине распространение сообщений об открытии посольства называют необоснованным, передает РБК.

В 2021 году в Грузии отвергли предложение восстановить дипотношения с Россией. В 2008 году Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения.

Прямой диалог между двумя государствами поддерживали спецпредставитель грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе и член Совета Федерации Григорий Карасин.