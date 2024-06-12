В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.11 комментариев
Грузинские СМИ заявили о работе по открытию посольства страны в Москве
Mtavari Arkhi заявил о работе Грузии по восстановлению дипломатических отношений с Россией
Власти России и Грузии ведут активную работу по вопросам восстановления дипломатических отношений и открытия грузинского посольства в Москве, сообщили СМИ. Власти Грузии опровергают эту информацию.
По информации Mtavari Arkhi, идет отбор сотрудников для посольства. Однако источники с грузинской стороны, «близкие к Кремлю», заявили, что правящая партия «Грузинская мечта» отрицает подобные планы, а в кабмине распространение сообщений об открытии посольства называют необоснованным, передает РБК.
В 2021 году в Грузии отвергли предложение восстановить дипотношения с Россией. В 2008 году Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии, а Тбилиси в ответ разорвал дипотношения.
Прямой диалог между двумя государствами поддерживали спецпредставитель грузинского премьера по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе и член Совета Федерации Григорий Карасин.