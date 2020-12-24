Грузия решила сохранить формат переговоров «Карасин-Абашидзе»

Грузия намерена сохранить в будущем образованный семь лет назад формат переговоров с Россией «Карасин-Абашидзе» – российский сенатор Григорий Карасин и спецпред премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе регулярно в Праге обсуждают экономические и гуманитарные вопросы при отсутствии дипотношений между двумя странами после войны-2008, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Этот формат себя не исчерпал, отказываться от него было бы неправильно», – заявил в четверг в парламенте кандидат в премьер-министры Георгий Гахария. «Это единственный прямой канал для рассмотрения вопросов экономического и гуманитарного порядка», – отметил он.



«Максимально надо его использовать», – сказал Гахария, которого должны переназначить 24 декабря.

После войны 2008 года Россия и Грузия участвуют в Международных дискуссиях по безопасности на Южном Кавказе, которые проводятся в Женеве. В январе авторитетный грузинский независимый депутат Леван Коберидзе призывал президента Саломе Зурабишвили начать открытую дискуссию по вопросу изменения форматов переговоров с Россией.