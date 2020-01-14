Грузинский депутат предложил открыть дискуссию по форматам переговоров с Россией

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14 января, вторник | Последнее обновление — 18:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Роухани высказался о виновниках трагедии украинского Boeing
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Россиянам готовят эпоху дорогой мобильной связи
НАТО нечем прикрыть Европу от новейшей российской ракеты
Минздрав России попал под удар информационной войны
Почему Москве не удалось помирить Сараджа и Хафтара
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Зачем Россия спасает Ливию
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Успешное посредничество в ливийских делах резко поднимет авторитет Москвы. Причем не только и не столько на Ближнем Востоке и в Северной Африке, но и в Европе. Страны Старого Света, столько сделавшие для свержения режима Муаммара Каддафи, сейчас страдают от ливийского бардака. Подробности...
Большой брат уже в твоем кармане
Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Не нужно конспирологии и теории заговоров, просто представьте себе, что будет с вами утром того дня, когда вам одновременно отключат поддержку ОС, рабочего офиса, доступ в различные «облака» (облачные сервисы), почту, соцсети… А после и до интернета доберутся, если вы очень уж живучим окажетесь. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
Почему на Украине нет оппозиции
Глеб Простаков, журналист
Избыток толерантности к происходящему выхолащивает последние очаги ментального сопротивления, размывает ценности горожан украинских городов-героев Одессы, Харькова, Киева и других. «Бандера – это нормально и классно» слышат они из уст уже не Порошенко, но Зеленского. И уже совсем теряют ориентиры правильного и неправильного, допустимого и недопустимого. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
Извержение вулкана Тааль на Филиппинах
12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасностиПодробности...
Австралию охватили неукротимые лесные пожары
Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов СШАПодробности...
Как планета встретила новый, 2020 год
Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планетыПодробности...
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