В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.5 комментариев
РЖД открыли движение по двум модернизированным перегонам БАМа
На Восточном полигоне БАМа открыто движение по двум модернизированным перегонам: Пурикан – Муртыгит (Амурская область) и 323 км – Людю (Хабаровский край), сообщает пресс-служба РЖД.
Церемония открытия прошла по видеосвязи с участием главы РЖД Олега Белозерова, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, начальника Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Евгения Вейде и врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, передает ТАСС.
Как отметил Вейде, открытие двухпутной вставки на перегоне Пурикан – Муртыгит позволит увеличить пропускную способность участка Тында – Бамовская на восемь пар грузовых поездов в сутки за счет возможности безостановочного пропуска встречных поездов весом до 7100 тонн.
Ввод в эксплуатацию второго пути на перегоне 323 км – Людю, в свою очередь, поддержит возрастающий грузопоток в направлении Ванинского транспортно-логистического узла.
Ранее российское правительство одобрило запуск третьего этапа инвестиционного проекта по модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железных дорог до 2035 года.