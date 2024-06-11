РЖД открыли движение по двум модернизированным перегонам БАМа

Tекст: Ольга Иванова

Церемония открытия прошла по видеосвязи с участием главы РЖД Олега Белозерова, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, начальника Дальневосточной железной дороги (ДВЖД) Евгения Вейде и врио губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, передает ТАСС.

Как отметил Вейде, открытие двухпутной вставки на перегоне Пурикан – Муртыгит позволит увеличить пропускную способность участка Тында – Бамовская на восемь пар грузовых поездов в сутки за счет возможности безостановочного пропуска встречных поездов весом до 7100 тонн.

Ввод в эксплуатацию второго пути на перегоне 323 км – Людю, в свою очередь, поддержит возрастающий грузопоток в направлении Ванинского транспортно-логистического узла.

Ранее российское правительство одобрило запуск третьего этапа инвестиционного проекта по модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железных дорог до 2035 года.