В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
Бортников: Украина пытается терактами вызвать панику у россиян
Киевский режим, поддерживаемый НАТО, пытается нарастить свои возможности по совершению терактов и диверсий в России, чтобы создать панику у россиян, заявил директор ФСБ и председатель российского Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.
В Москве состоялось заседание НАК под руководством Бортникова, на нем обсуждалась тема профилактики террористических угроз в ЦФО, передает РИА «Новости».
Бортников пояснил, что киевский режим пытается при поддержке США и НАТО нарастить усилия по совершению терактов и диверсий в России, чтобы ослабить ресурсную поддержку Российской армии и спровоцировать панику среди населения.
С начала СВО в центральной части России предотвратили 134 теракта и диверсии, пресекли деятельность 32 террористических ячеек, указали в НАК.
Также сорвано восемь терактов на государственных объектах и в местах массового скопления людей. Их готовили выходцы из стран Центральноазиатского региона.
Ранее в НАК сообщали о росте угроз со стороны спецслужб Украины и украинских неонацистских структур.