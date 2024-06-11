Бортников: Украина пытается терактами вызвать панику у россиян

Tекст: Алексей Дегтярев

В Москве состоялось заседание НАК под руководством Бортникова, на нем обсуждалась тема профилактики террористических угроз в ЦФО, передает РИА «Новости».

Бортников пояснил, что киевский режим пытается при поддержке США и НАТО нарастить усилия по совершению терактов и диверсий в России, чтобы ослабить ресурсную поддержку Российской армии и спровоцировать панику среди населения.

С начала СВО в центральной части России предотвратили 134 теракта и диверсии, пресекли деятельность 32 террористических ячеек, указали в НАК.

Также сорвано восемь терактов на государственных объектах и в местах массового скопления людей. Их готовили выходцы из стран Центральноазиатского региона.

Ранее в НАК сообщали о росте угроз со стороны спецслужб Украины и украинских неонацистских структур.