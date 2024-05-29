29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».0 комментариев
НАК указал на рост угрозы украинских спецслужб
НАК указал на рост угрозы украинских спецслужб и неонацистских структур
Возрастают угрозы со стороны украинских спецслужб и украинских неонацистских структур, заявил замглавы аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Андрей Новиков.
Основным источником распространения террористической идеологии два года назад были международные террористические организации, делавшие ставки на мотивированных сторонников, сказал Новиков, передает ТАСС.
С начала СВО же террористические угрозы стали исходить от украинских спецслужб и неонацистских формирований, а также западных информационных центров.
Такие структуры пытаются приложить усилия для вовлечения в террористическую деятельность россиян и иностранцев, прежде всего людей из Центральной Азии.
Они выбирают исполнителей среди молодежи, восприимчивой к национализму и неонацизму, с «низкими моральными качествами». Такие люди ведут маргинальный образ жизни и «готовы зарабатывать любыми доступными способами».
При этом международные террористические организации не прекращают попыток создать в регионах России свои законспирированные ячейки.
Между тем официальный представитель НАК Андрей Пржездомский указал, что большинство фигурантов преступлений террористической направленности из числа молодых людей, с которыми он встречался в СИЗО и колониях, не имеют идеологических мотивов.
Один из преступников поджигал военкомат за 3 тыс. рублей, поскольку «ему хотелось пива», другой выполнял задания кураторов, поскольку «мечтал уехать в США».
В декабре 2023 года директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что Украина активизировала террористическую деятельность в России.