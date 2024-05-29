НАК указал на рост угрозы украинских спецслужб и неонацистских структур

Tекст: Алексей Дегтярев

Основным источником распространения террористической идеологии два года назад были международные террористические организации, делавшие ставки на мотивированных сторонников, сказал Новиков, передает ТАСС.

С начала СВО же террористические угрозы стали исходить от украинских спецслужб и неонацистских формирований, а также западных информационных центров.

Такие структуры пытаются приложить усилия для вовлечения в террористическую деятельность россиян и иностранцев, прежде всего людей из Центральной Азии.

Они выбирают исполнителей среди молодежи, восприимчивой к национализму и неонацизму, с «низкими моральными качествами». Такие люди ведут маргинальный образ жизни и «готовы зарабатывать любыми доступными способами».

При этом международные террористические организации не прекращают попыток создать в регионах России свои законспирированные ячейки.

Между тем официальный представитель НАК Андрей Пржездомский указал, что большинство фигурантов преступлений террористической направленности из числа молодых людей, с которыми он встречался в СИЗО и колониях, не имеют идеологических мотивов.

Один из преступников поджигал военкомат за 3 тыс. рублей, поскольку «ему хотелось пива», другой выполнял задания кураторов, поскольку «мечтал уехать в США».

В декабре 2023 года директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что Украина активизировала террористическую деятельность в России.