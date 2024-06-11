Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.0 комментариев
Москалькова призвала освободить бойцов СВО от выплат процентов по кредитам
Москалькова обратилась в кабмин России с просьбой освободить бойцов СВО от выплат процентов по кредитам
Правительству необходимо проработать вопросы освобождения участников спецоперации от выплат процентов по кредитам и членов семей участников СВО от налога на имущество, следует из доклада уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.
Также омбудсмен попросила камбин упростить порядок получения страховых выплат участниками СВО и включить в число получателей единовременной выплаты совершеннолетних детей погибших участников СВО, передает ТАСС.
В своем докладе Москалькова обратила внимание на системные проблемы, с которыми сталкиваются участники СВО и их семьи. Так, незамедлительно требует разрешения установление причинной связи инвалидности с полученным ранением для военнослужащих ЛНР и ДНР, которые служили в ВС этих республик с 2014 года до 30 сентября 2022 года, для бывших сотрудников ЧВК. Кроме того, в документе говорится, что необходимо расширить перечень лиц-получателей поддержки и помощи от Фонда «Защитники Отечества», передает РИА «Новости».
Также омбудсмен указала на длительное решение вопроса о восстановлении военных билетов, утраченных и пришедших в негодность в результате боевых действий, на проблемы с предоставлением отпуска не менее 14 суток раз в полгода участникам СВО. По данным Москальковой, у совершеннолетних детей участников СВО нет социальных гарантий до зачисления их в вуз.
Также омбудсмен указала на проблему, связанную с необходимостью оплачивать долги по кредитам и задолженности по ЖКХ по возвращении с СВО, предоставлением денежной выплаты в связи с гибелью участника СВО членам его семьи в случае, если прописка отличается от регистрации по последнему месту жительства погибшего.
Ранее министр обороны России Андрей Белоусов пообещал работать над социальным обеспечением участников СВО.