  • Новость часаВ армянском парламенте не поддержали инициативу о вотуме недоверия Пашиняну
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    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Нужна ли Турция в БРИКС

    Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа перешла к албанизации

    Бункеры, разбросанные буквально везде, стали символом Албании. И одновременно паранойи, когда она становится движущей силой для внешней политики. Сейчас по такому пути двигают свои народы многие европейские политики.

    5 комментариев
    10 июня 2024, 16:44 • Новости дня

    Начались летные испытания импортозамещенного SJ-100

    ОАК заявил о начале летных испытаний импортозамещенного SJ-100

    Начались летные испытания импортозамещенного SJ-100
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Стартовали сертификационные летные испытания опытного образца импортозамещенного самолета SJ-100, сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

    Образец разработанного в ПАО «Яковлев» (входит в ОАК) SJ-100 начал сертификационные летные испытания, сообщили в госкорпорации, передает ТАСС.

    Первый полет прошел на аэродроме ЛИИ имени Громова в городе Жуковский. В ходе полета проверялась российская топливная система.

    9 июня 2024, 20:26 • Новости дня
    Партия Шольца проиграла выборы в Европарламент

    Экзит-пол: Блок оппозиции ХДС/ХСС обошел партию Шольца на выборах в ЕП в Германии

    Партия Шольца проиграла выборы в Европарламент
    @ Bernd von Jutrczenka/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в европейский парламент в Германии с 29,5%, при этом Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца занимают третье место, свидетельствуют данные опроса, проведенного на выходе с участков институтом Infratest Dimap.

    Правая партия Альтернатива для Германии (АдГ) занимает второе место с 16,5%, партия Шольца занимает третье место – 14%, передает РИА «Новости».

    Партнеры СДПГ по коалиции «Зеленые по данным опроса могут получить 12%. Еще один член коалиции, свободные либералы (СвДП), могут получить 5%.

    В четверг Нидерланды стали первой страной Евросоюза, в которой начались выборы депутатов Европейского парламента нового созыва. Утром четверга, 6 июня, открылись первые избирательные участки.

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    10 июня 2024, 07:17 • Новости дня
    Sky News: Украинский самолет впервые нанес удар по территории России
    Sky News: Украинский самолет впервые нанес удар по территории России
    @ Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Самолет ВСУ в ночь на понедельник нанес удар по цели на территории Белгородской области, что стало первым случаем применения Украиной авиации против объектов за пределами новых регионов России и Крыма, сообщает британский телеканал Sky News.

    По данным украинского военного источника, это стало первым боеприпасом ВВС Украины, доставленным по воздуху против цели внутри России, передает РИА «Новости».

    Тип примененного боеприпаса, а также то, было ли это оружие западного происхождения, пока не установлено.

    За прошедшую неделю российские средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских самолета МиГ-29.

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    10 июня 2024, 09:42 • Новости дня
    Пушилин объяснил медленное наступление российских сил в ДНР

    Пушилин: Перемещение ВСУ на Харьковское направление замедлило наступление в ДНР

    Пушилин объяснил медленное наступление российских сил в ДНР
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Переброска украинских резервов с Донецкого на Харьковское направление замедлила наступление сил ДНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, переброска украинских резервов сказалась на ситуации в зоне СВО, при этом неправильно было бы сказать, что российским подразделениям стало значительно легче продвигаться, передает РИА «Новости».

    Также Пушилин отметил, что взятие каждого населенного пункта дается ценой больших усилий.

    Он добавил, что стоит задача Верховного главнокомандующего по сохранению личного состава, также есть задача по планомерному освобождению всех населенных пунктов Донбасса.

    Пушилин подчеркнул, что наступление в ДНР идет «медленно, но верно».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом.

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    10 июня 2024, 03:21 • Новости дня
    Макрон объявил о роспуске парламента Франции

    Макрон объявил о роспуске парламента Франции после победы ультраправых на выборах в Европарламент

    Макрон объявил о роспуске парламента Франции
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент.

    «В ближайшее время я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй – 7 июля», – заявил Макрон, передает «Российская газета». 

    Отмечается, что победу на выборах в Европарламент одержало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее, по предварительным данным, 32% голосов. Партия Макрона набрала лишь чуть более 15% голосов.

    Ле Пен уже заявила, что ее партия готова взять власть в стране, если французы доверят ей это право.

    В совокупности ультраправые партии набрали около 40% голосов избирателей.

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    10 июня 2024, 09:25 • Новости дня
    В МИД отреагировали на отказ Армении внести взнос в ОДКБ

    Tекст: Александра Юдина

    Армения во второй раз в этом году приостановила финансирование ОДКБ и «заморозила» участие в организации, сообщили в МИД.

    По данным российского ведомства, задолженности по выплатам в бюджет организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее, проблемы решались за счет резервов, а «должники» позже погашали необходимые суммы, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД счел недружественным шагом посещение Бучи делегацией из Армении.

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    10 июня 2024, 11:14 • Новости дня
    ВСУ собрались размещать F-16 на зарубежных аэродромах
    ВСУ собрались размещать F-16 на зарубежных аэродромах
    @ Master Sgt. Nathan Lipscomb/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Часть истребителей F-16, которые Украина ожидает от западных стран, будет размещена на безопасных аэродромах за пределами страны, чтобы они не стали мишенями, сообщил начальник авиации командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов.

    В интервью украинской службе радиостанции «Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) Голубцов заявил, что размещенные на «безопасных» аэродромах за пределами Украины F-16 будут резервом для замены неисправных истребителей, передает ТАСС.

    По его словам, для прикрытия украинских аэродромов нужны минимум два комплекса ПВО Patriot, два комплекса ПВО NASAMS, а также самоходные зенитные установки Gepard.

    Голубцов рассчитывает, что к оперативным действиям на фронте у Украины будет готово только одно звено F-16 к концу года, так как подготовка пилотов ограничивается количеством учебных мест на базах и  необходимостью изучения английского языка.

    Ранее сообщалось, что Украина должна получить около 60 истребителей F-16 от Бельгии, Дании, Нидерландов и Норвегии.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если американские истребители F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    10 июня 2024, 10:44 • Новости дня
    Партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европарламент
    Партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европарламент
    @ Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Фидес» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана набрала 44,6% на выборах в Европарламент, получив наименьший результат за 20 лет, следует из предварительных подсчетов национального избирательного бюро Венгрии.

    Отмечается, что последний раз партия «Фидес» получила менее 50% голосов на выборах в 2004 году, 20 лет назад, тогда она набрала 47,4% избирателей.

    Между тем за оппозицию «Уважение и свобода» («Тисза») отдали голоса 29,7% избирателей, отмечается, что это лучший для партии от оппозиции результат за 14 лет, пишут «Ведомости».

    Орбан отметил, что правящая партия «победила старую оппозицию и новую оппозицию» и будет брать вверх снова и снова.

    Также он заявил, что урегулирование украинского конфликта зависит от победы миролюбивых сил на выборах в Европарламент и на выборах президента США.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске нижней палаты парламента после поражения на выборах в Европарламент его партии «Возрождение».

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    9 июня 2024, 20:02 • Новости дня
    МИД счел недружественным шагом посещение Бучи делегацией из Армении

    Захарова: МИД рассматривает посещение Бучи делегацией из Армении как недружественный шаг

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва рассматривает посещение Бучи делегацией из Еревана как откровенный недружественный шаг, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что армянская делегация посетила на прошлой неделе город Буча на Украине. Членами делегации стали армянский посол в Киеве и глава одного из районов Еревана, они заявили о солидарности Армении с Украиной в борьбе «с российской агрессией», говорится на сайте МИД России.

    Кроме того, МИД России направил ноту протеста МИД Армении в связи с передачей помощи на нужды ВСУ в ходе посещения Бучи делегацией Еревана.

    Ранее Захарова заявила, что Россия призывает армянских парламентариев поделиться переданным им Киевом списком людей, якобы погибших в Буче.

    В апреле 2022 года в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.

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    10 июня 2024, 15:28 • Новости дня
    На Украине назвали сроки решающего сражения

    Tекст: Кристина Цыцура

    В конце лета 2024 года на Украине произойдет решающее сражение, которое может привести к окончанию боевых действий, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.

    По его словам, заключительное сражение придется на август-сентябрь, передает РИА «Новости».

    Стариков отметил, что такой прогноз основывается на военном анализе, но, как считает офицер, такого же мнения придерживаются и политологи.

    Ранее политолог Владимир Скачко назвал «вбросом идиотизма» рассуждения американских СМИ о новом контрнаступлении ВСУ.

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    10 июня 2024, 12:50 • Новости дня
    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц

    Политолог Рар: Главный победитель выборов в Европарламент – партия Урсулы фон дер Лайен

    Рар: Канцлером ФРГ вместо Шольца может стать русофоб Мерц
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Выборы в Европарламент показали усиление позиций правых партий. Однако и в ЕС, и в Германии правящие элиты будут бороться за свою власть. Более того, истеблишмент попытается сохранить текущий курс по поддержке Украины, несмотря на недовольство населения, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. В воскресенье завершились выборы в Европарламент.

    «Если мы посмотрим на результаты выборов внимательно, то увидим, что в Германии антисистемные силы, такие как «Альтернатива для Германии» (АдГ) или «Союз Сары Вагенкнехт», набрали лишь четверть голосов избирателей. Главный победитель – ХДС, партия Урсулы фон дер Лайен, которая останется во главе Еврокомиссии. Явно проиграли Шольц и «Зеленые», хотя уходить с политической арены они не хотят», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Не исключено, что по примеру Франции новые выборы парламента могут состояться и в Германии. Тем не менее Бундестаг способна распустить лишь правящая коалиция, а все три составляющих ее партии фактически проиграли на европейских выборах. Они понимают, что на успешное переизбрание надеяться не стоит. Скорее всего, в ФРГ все системные силы объединят усилия, чтобы остановить рост популярности АдГ», – отмечает собеседник.

    «Надо понимать, что в Германии ничего не изменится. Скажем, если на выборах побеждает ХДС, то ей придется искать партнеров. Только так можно будет создать правительство большинства в Бундестаге. И партии ничего другого не останется, кроме как приглашать к себе всю действующую правительственную коалицию. К ней может присоединиться тот же Шольц или «Зеленые», которые имеют громадную поддержку в СМИ. Канцлером в таком случае может стать Мерц, а он гораздо больший русофоб, нежели действующий глава правительства», – акцентирует эксперт

    «Что касается политики в отношении России, то несмотря на мнение большинства избирателей, которые явно выступают за прекращение боевых действий на Украине, правящие партии Европы будут продолжать поставлять оружие Киеву. У элиты ясно поставлена задача – Украину надо удержать в союзе с Западом», – резюмировал Рар.

    Напомним, в ЕС завершились выборы в Европарламент. На утро 10 июня, согласно данным портала European elections, в Германии лидирует оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) с результатом 30%. Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) занимает второе место с 15,9%. «Союз Сары Вагенкнехт» набрал 6,2% голосов избирателей.

    Партия действующего канцлера Германии Олафа Шольца, в свою очередь, проиграла выборы в Европарламент. Социал-демократы занимают третье место с результатом 13,9%. «Зеленые», являющиеся партнерами по правящей коалиции, набрали 11,9% голосов избирателей, а Свободная демократическая партия получила 5,2%.

    В этой связи генеральный секретарь оппозиционной партии ХДС Карстен Линнеман призвал канцлера Германии Олафа Шольца поставить в Бундестаге вопрос о вотуме доверия правительству. Аналогично высказался и глава христианских демократов Фридрих Мерц.

    Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, уже объявил о роспуске Национального собрания после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент. «В ближайшее время я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй – 7 июля», – заявил он.

    Победу на выборах в Европарламент во Франции одержало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее, по данным портала European elections, 31% голосов. Партия Макрона набрала около 15% голосов.

    Поражения президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого канцлера Олафа Шольца на выборах в Европарламент говорят об их несостоятельности как национальных лидеров, отметила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко в своем Telegram-канале. «Следуя в русле исполнения команд из Вашингтона и отказавшись от суверенитета, ни на что другое рассчитывать они и не могли», – подчеркнула она.

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    10 июня 2024, 10:55 • Новости дня
    Сенатор Грэм: Зеленский засиял от идеи признать Россию спонсором терроризма

    Американский сенатор Грэм: Зеленский «засиял как елка» от идеи признать Россию спонсором терроризма

    Сенатор Грэм: Зеленский засиял от идеи признать Россию спонсором терроризма
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Белый дом считает нужным признать Россию спонсором терроризма, эту идею приветствовал Владимир Зеленский, заявил в интервью CBS американский сенатор-республиканец Линдси Грэм.

    По его словам, данное предложение понравилось Зеленскому настолько, что он «засиял, как рождественская елка», передает «Коммерсант».

    Как отметил Грэм, присвоение России статуса спонсора терроризма в соответствии с законодательством США стало бы большим ударом по Москве.

    Кроме того, сенатор заявил, что необходимо конфисковать замороженные активы России и передаче их Украине.

    Ранее страны G7 не смогли договориться о кредите Украине на 50 млрд долларов из-за разногласий по условиям предоставления средств.

    До этого сообщалось, что Байден и Макрон намерены продолжить поддержку действий ЕС и G7 по передаче Киеву доходов от заблокированных суверенных активов России.

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    9 июня 2024, 23:32 • Новости дня
    Кадыров сообщил об освобождении Рыжевки в Сумской области

    Кадыров сообщил об освобождении Рыжевки в Сумской области на границе с Курской областью

    Кадыров сообщил об освобождении Рыжевки в Сумской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении российскими войсками села Рыжевка, находящегося на границе с Курской областью.

    «Бойцы полка «Ахмат-Чечня» Минобороны России под командованием Асламбека Салиева совместно с военнослужащими других российских подразделений провели тактические действия и освободили от неприятеля очередной населенный пункт. Это село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

    По его словам, в результате масштабных наступательных действий украинская сторона понесла значительные потери и была вынуждена отступить.

    «Слаженная и эффективная работа бойцов всех подразделений позволила достигнуть данного результата без определенных сложностей всего лишь за три дня», – добавил глава Чечни.

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    10 июня 2024, 07:52 • Новости дня
    Финляндия передала Украине неиспытанные оружейные новинки

    Tекст: Александра Юдина

    Финляндия передала Украине партию вооружения, в том числе новинки оборонной промышленности, которые еще не были испытаны, заявил агентству STT глава отдела военной экономики оборонительных сил Финляндии Микко Хейсканен.

    По его словам, на Украину отправили последние новинки финской оборонной промышленности, некоторые из них все еще находятся на стадии разработки, передает РИА «Новости».

    Какие именно образцы оружия были переданы Украине, не уточняется.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб разрешил Киеву бить по России западным оружием.

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    10 июня 2024, 13:53 • Новости дня
    Российские войска освободили Старомайорское в ДНР
    Российские войска освободили Старомайорское в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Восток» в последние сутки продвинулись вглубь обороны украинской армии и установили контроль над населенным пунктом Старомайорское в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

    Группировка поразила живую силу и технику 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ, 123-й и 128-й бригад теробороны у Великой Новоселки, Водяного, Нескучного, Урожайного и Угледара в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 140 человек, британскую гаубицу FH-70, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

    Группировка «Днепр» поразила формирования 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны у Мирного, Нестерянки (Запорожская область), Осокоровки и Тягинки (Херсонская область).

    В зоне ответственности этой группировки украинская сторона потеряла до 60 человек, орудие «Гиацинт-Б» и гаубицу Д-30.

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    9 июня 2024, 19:02 • Новости дня
    Малькевич: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    Малькевич: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    После так называемой «мирной конференции в Швейцарии» на Россию будет оказываться еще большее информационное давление. Украина будет вести себя совсем нагло, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. Ранее в Киеве заявили о намерении создать коалицию с Западом для атак на РФ в инфорпространстве.

    «Герасимюк выступила в роли капитана-очевидность. Дело в том, что война в инфорпространстве против нас ведется давно. Причем делается это не просто в коалиции с Украиной, а украинскими руками под чутким руководством западных инструкторов», – говорит Александр Малькевич, журналист, член Общественной палаты.

    Спикер не исключает, что после так называемой «мирной конференции в Швейцарии Киев перестанет стесняться». «Они будут вести себя совершенно нагло, прикрываясь некими украинскими запросами», – рассуждает спикер. Он допускает, что среди прочего во время Олимпиады в Париже будут задержания российских журналистов, а часть статей, касающихся России, в Сети будут переписаны.

    «Формально для этого будут использоваться некие запросы со стороны Украины. Но нет никаких сомнений в том, что «мочить» нас будут с удвоенной силой», – заключил Малькевич, уточнив, что к этому надо быть готовым.

    Ранее глава национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк сообщила о намерении Киева создать коалицию со странами Запада для того, чтобы атаковать Россию в информационном пространстве. Как пишет ТАСС, в эфире национального телемарафона она обвинила Россию в совершении информационных атак на Украину, в частности вмешательствах в теле- и радиоэфир. По ее словам, причастность РФ к этому якобы подтвердили европейские страны.

    Герасимюк не пояснила, как именно Украина и союзники, по замыслу Киева, должны будут осуществлять свои атаки на Россию, идет ли речь о взломах теле- и радиоэфира или же о прямых хакерских атаках на цифровую инфраструктуру.

    Во вторник украинские СМИ сообщили, что одесские радиостанции взломали, после чего включили там российские патриотические песни.

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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