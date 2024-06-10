Участники первого потока программы «Время героев» достигли Северного полюса

Участники первого отбора Программы отправились на Северный полюс из Баренцева моря, сообщается на сайте «Время героев».

О ходе экспедиции рассказал куратор программы, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. «За время похода к Северному полюсу участники первого модуля приняли участие в лекциях и мастер-классах по основам госуправления, управлению производством, принципам формирования команд, публичным выступлениям и многому другому», – пояснил он.

По его словам, на ледоколе «царит потрясающая атмосфера, очень рабочая, дружная, по-настоящему командная». Организаторам есть чему поучиться у участников. Это уникальный рейс, на нем находятся 24 Героя России. Совокупное количество орденов и медалей у участников первого модуля – 274.

Участники программы также делятся своими эмоциями от покорения Северного полюса. Так, Роман Гришин говорит, что испытал совершенно новые чувства: «На Северном полюсе я почувствовал не восторг и восхищение, а чувство неизведанного. Атомный ледокол с трудом пробивался к полюсу. Эти льды подвластны только ветрам, а человек здесь всего лишь гость. Во время экспедиции я осознал, насколько широки горизонты, насколько великая наша страна. И что каждому из нас есть к чему стремиться».

А участник Владислав Головин в ходе экспедиции задумался об экологической повестке в будущей работе: «Мне хочется, чтобы Северный полюс сохранил свою первозданную красоту. То, что я здесь ощутил, – невообразимо, невозможно описать словами. Это стало для меня невероятно приятным сюрпризом. Это нетронутое, чистейшее место на планете».

Ледокол с организаторами и военнослужащими следует по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск. На борту для участников предусмотрена не только образовательная, но и культурная программы.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он объявил о запуске кадровой программы, выступая с посланием Федеральному собранию. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации.