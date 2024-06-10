Нет никаких свидетельств того, что Турция в вопросе вхождения в БРИКС не руководствуется принципом «у самурая нет цели, есть только путь». Ведь не исключено, что ни в какой БРИКС Анкара входить не собирается.0 комментариев
Участники первого потока программы «Время героев» достигли Северного полюса
Учащиеся первого модуля «Время героев» дошли до Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы», всего там побывали 83 участника спецоперации.
Участники первого отбора Программы отправились на Северный полюс из Баренцева моря, сообщается на сайте «Время героев».
О ходе экспедиции рассказал куратор программы, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров. «За время похода к Северному полюсу участники первого модуля приняли участие в лекциях и мастер-классах по основам госуправления, управлению производством, принципам формирования команд, публичным выступлениям и многому другому», – пояснил он.
По его словам, на ледоколе «царит потрясающая атмосфера, очень рабочая, дружная, по-настоящему командная». Организаторам есть чему поучиться у участников. Это уникальный рейс, на нем находятся 24 Героя России. Совокупное количество орденов и медалей у участников первого модуля – 274.
Участники программы также делятся своими эмоциями от покорения Северного полюса. Так, Роман Гришин говорит, что испытал совершенно новые чувства: «На Северном полюсе я почувствовал не восторг и восхищение, а чувство неизведанного. Атомный ледокол с трудом пробивался к полюсу. Эти льды подвластны только ветрам, а человек здесь всего лишь гость. Во время экспедиции я осознал, насколько широки горизонты, насколько великая наша страна. И что каждому из нас есть к чему стремиться».
А участник Владислав Головин в ходе экспедиции задумался об экологической повестке в будущей работе: «Мне хочется, чтобы Северный полюс сохранил свою первозданную красоту. То, что я здесь ощутил, – невообразимо, невозможно описать словами. Это стало для меня невероятно приятным сюрпризом. Это нетронутое, чистейшее место на планете».
Ледокол с организаторами и военнослужащими следует по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск. На борту для участников предусмотрена не только образовательная, но и культурная программы.
Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Он объявил о запуске кадровой программы, выступая с посланием Федеральному собранию. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации.