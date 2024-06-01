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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Евразийский эксперимент сработал против санкций

    Евросоюз и США никогда не признавали ЕАЭС и отказывались вести с ним прямой диалог. На Западе сразу почувствовали в евразийской интеграции опасность для реализации их планов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    23 комментария
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    43 комментария
    1 июня 2024, 20:57 • Новости дня

    США назначили испытание двух межконтинентальных ракет

    Tекст: Вера Басилая

    Запуски двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с целью демонстрации готовности ядерных сил и проверки их эффективности назначены на 4 и 6 июня, заявило командование космических сил США.

    В сообщении указывается, что старты пройду с севера Ванденберга. Первое испытание запланировано на 4 июня с 12.01 д  6.01, второй запуск должен осуществиться 6 июня с 12.01 до 6.01 по тихоокеанскому времени , передает РИА «Новости».

    Уточняется, что американская сторона предупредила Россию о готовящихся запусках ракет.

    Ранее США провели субкритические испытания на ядерном полигоне в Неваде.

    30 мая 2024, 05:26 • Новости дня
    Командира взвода ВДВ обвинили в убийстве девушки в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В Южном окружном военном суде началось рассмотрение дела командира взвода ВДВ Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, которых обвиняют в похищении и убийстве жительницы ЛНР.

    По версии следствия, в январе 2023 года Жамидулов встретил в кафе в ЛНР свою знакомую Валентину Давронову. Опасаясь, что девушка расскажет о связи его жене, офицер решил ее убить, сообщает «Коммерсант»

    Вместе с сослуживцем он вывез девушку в расположение воинской части, представив ее украинской разведчицей.

    Там Жамидулов и Дорожкин зарезали потерпевшую, а тело взорвали, пытаясь скрыть следы преступления.

    Отмечается, что в конце 2022 года в соцсетях и СМИ набрало популярность видео, на котором офицер Жамидулов декламировал стих собственного сочинения, посвященный участникам СВО.

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    1 июня 2024, 11:48 • Новости дня
    Ветеран США высказался об отсутствии России на торжестве в Нормандии
    Ветеран США высказался об отсутствии России на торжестве в Нормандии
    @ ASSOCIATED PRESS/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Американский ветеран Второй мировой войны Фрэнк Кон считает, что приглашение России на церемонию в честь 80-летия высадки союзных войск в Нормандии стало бы дружественным актом и шагом к восстановлению отношений между двумя странами.

    «Это был бы жест доброй воли, – сказал Кон РИА «Новости». – Но, конечно, в этом году этого не будет».

    98-летний полковник в отставке уверен, что ветераны войны могут сыграть особую роль в устранении напряженности в отношениях между Россией и США.

    «В России люди очень уважают ветеранов. И здесь, в США, когда я надеваю свою ветеранскую кепку, это тоже привлекает большое внимание», – поделился Кон.

    Однако, по его мнению, для нормализации отношений потребуется время.  Кон не участвовал в высадке в Нормандии, но побывал на месте сражения несколько месяцев спустя. Он считает эту операцию одной из самых важных для союзников.

    Церемония в честь 80-летия высадки союзников в Нормандии пройдет 6 июня. В ней примут участие лидеры 25 стран, но России приглашение не было отправлено.

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    30 мая 2024, 08:32 • Новости дня
    Лавров предупредил США о российских шагах по ядерному сдерживанию

    Лавров: Россия может предпринять шаги по ядерному сдерживанию, если США развернут РСМД

    Лавров предупредил США о российских шагах по ядерному сдерживанию
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В ответ на возможный шаг США по размещению ракет в Европе или АТР Россия может отказаться от моратория на ракеты средней и меньшей дальности и предпринять дополнительные меры в области ядерного сдерживания, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, такие меры станут неизбежной реакцией на действия США, которые нарушают баланс сил и угрожают безопасности России.

    Окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент России, добавил Лавров, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что американские ракеты в Европе и АТР создадут для России «серьезный вызов в сфере безопасности», причем проблему это будет представлять не только для нашей страны. Он напомнил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин в заявлении по итогам переговоров в Пекине отметили, что подобные шаги с американской стороны представляют собой прямую угрозу и нашей стране, и Китаю.

    «Поэтому мы с китайскими партнерами условились наращивать взаимодействие с целью отпора безответственному поведению Вашингтона, подрывающему международную стабильность», – указал Лавров.

    Накануне Лавров заявлял, что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, чтобы «осваивать новые просторы», в том числе Филиппины.

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    31 мая 2024, 15:21 • Новости дня
    Пентагон решил вывезти ракеты Excalibur из зоны спецоперации на Украине

    Interia: Пентагон вывозит ракеты большого радиуса действия Excalibur из зоны боевых действий на Украине

    Пентагон решил вывезти ракеты Excalibur из зоны спецоперации на Украине
    @ US Army

    Tекст: Максим Попов

    Пентагон вывозит ракеты большого радиуса действия Excalibur из зоны боевых действий на Украине из-за неэффективности, сообщает Interia.

    Обозреватели подчеркнули, что наибольшую угрозу для Excalibur представляют российские комплексы радиоэлектронной борьбы «Поле-21» и Р-330Ж «Житель», поскольку они создают мощные помехи в работе спутниковой навигации, передает РИА «Новости».

    Как сообщалось ранее, американские тяжелые танки M1 Abrams имеют критическую уязвимость, поэтому их нецелесообразно использовать в конфликте на Украине.


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    31 мая 2024, 12:22 • Новости дня
    На Западе спрогнозировали скорое начало ударов оружием США по России

    The New York Times спрогнозировала скорое начало ударов оружием США по России

    На Западе спрогнозировали скорое начало ударов оружием США по России
    @ U.S. Marines/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В США ожидают, что удары по России с применением американского оружия могут начаться в течение нескольких часов или дней, сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

    По данным издания, изменение позиции Белого дома в отношении ударов по России с применением оружия США было связано с поездкой госсекретаря Энтони Блинкена в Киев в середине мая. Отмечается, что США и Украина вели переговоры по этой теме в течение нескольких недель, передает ТАСС.

    Так, 13 мая советник по национальной безопасности Джейк Салливан, глава Пентагона Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун провели в формате видеосвязи совещание с коллегами из Киева и решили рекомендовать президенту Джо Байдену изменить позицию.

    NYT уточняет, что Байден впервые допустил отмену ограничений 15 мая, финальное решение было принято после пересмотра всех рисков.

    Именно тогда появились сообщения о снятии ограничений на применение американского оружия, это вызвало недовольство Минобороны США.

    Приняв решение об использовании оружия против России Байден «пересек красную линию, которую сам же провел», пишет газета.

    Один из источников издания из числа высокопоставленных чиновников сообщил, что в будущем ограничения могут быть ослаблены еще больше, а украинский конфликт может перейти в новую эру.

    Ранее Госдеп США подтвердил, что Киев может использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на российской территории, находящихся рядом с Харьковской областью Украины.

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    30 мая 2024, 13:29 • Новости дня
    WP: Зеленский отстранил от дел близких Белому дому высокопоставленных чиновников

    Washington Post: Зеленский отстранил от дел близких Белому дому высокопоставленных чиновников

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский за последние несколько недель отстранил ряд близких американской администрации высокопоставленных чиновников, пишет газета The Washington Post.

    По его словам, подобные шаги связаны с разногласиями в отношениях между Киевом и Вашингтоном, передает ТАСС.

    По данным неназванных дипломатов, проблемы усилились после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев в середине мая, который он использовал для того, чтобы «удвоить требования к Украине по борьбе с коррупцией».

    При этом украинские власти с таким подходом не согласились, а Зеленский «был взбешен» во время беседы с Блинкеном.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что «конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано», поэтому «единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер». Полномочия Зеленского как президента истекли в ночь на 21 мая. Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.

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    31 мая 2024, 01:08 • Новости дня
    США подтвердили снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России

    Байден разрешил ВСУ вести оружием США контрбатарейную борьбу с целями на территории России «в регионе Харькова»

    США подтвердили снятие с ВСУ части ограничений для ударов по России
    @ U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украине разрешено использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы, если речь идет о целях на территории России, находящихся рядом с Харьковской областью Украины, сообщил Госдеп.

    Как заявили в Госдепе, глава американского государства Джо Байден велел «своей команде дать Украине возможность использовать поставленные США вооружения в контрбатарейных целях в регионе Харькова».

    Указывается, что Украина должна получить возможность «отвечать российским силам, атакующим или готовящимся атаковать ее», передает РИА «Новости».

    При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» осталась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской.

    Напомним, о том, что Байден втайне дал согласие на украинские удары американским оружием по регионам России, которые находятся рядом с Харьковской областью Украины, ранее сообщило издание Politico.

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    30 мая 2024, 04:17 • Новости дня
    Два парома в Керчи пострадали при падении обломков сбитых ракет

    Tекст: Денис Тельманов

    Два парома – автомобильный и железнодорожный – получили повреждения при падении обломков сбитых ракет в Керчи. Об это сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

    «Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный – повреждено остекление надстроек», – написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

    По его словам, жертв среди моряков и гражданских нет, движение по Крымскому мосту, которое было приостановлено, возобновят после оценки повреждений.

    Также будет восстановлена работа паромной переправы.

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    1 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Ростех объявил о создании первого наземного FPV-дрона-камикадзе
    Ростех объявил о создании первого наземного FPV-дрона-камикадзе
    @ Минобороны России/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В России создан первый в мире наземный робот-камикадзе, который управляется с помощью джойстика и FPV-шлема, сообщил Ростех.

    Прежде к FPV-дронам относили только летающие беспилотники, передает РИА «Новости».

    Ростех сообщил, что холдинг «Высокоточные комплексы» создал многофункциональные роботизированные комплексы «Депеша» (гусеничный) и «Багги» (колесный). «Депеша» управляется оператором с помощью джойстика и FPV-шлема, «Багги» – джойстика и планшета.

    Испытания проводятся в том числе в зоне специальной военной операции на Украине. Ростех отмечает компактность и маневренность беспилотников, а также их грузоподъемность: 150 кг у «Депеши» и 250 кг у «Багги».

    Они могут применяться как наземные дроны-камикадзе, поражающие цели подрывом заряда, а также доставлять провизию, боеприпасы, топливо, эвакуировать раненых. Целями дронов могут быть живая сила врага, ДОТ, ДЗОТ, укрепленные огневые точки и опорные пункты, они могут быть задействованы для преодоления и разминирования оборонительных заграждений, например, «зубов дракона». Также они могут выполнять задачи по минированию местности.

    В апреле сообщалось, что в Минобороны России будет создан научно-производственный центр беспилотников и роботизированных комплексов, который объединит предприятия, лаборатории и конструкторские бюро по разработке и производству оружия.

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    31 мая 2024, 20:25 • Новости дня
    Политолог объяснил разрешение Зеленского публично критиковать Байдена и Си Цзиньпина

    Политолог Скачко: Зеленский пользуется тем, что Вашингтон оказался в «заложниках» по украинскому вопросу

    Политолог объяснил разрешение Зеленского публично критиковать Байдена и Си Цзиньпина
    @ Yuri Gripas/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    На Банковой не могут признать, что саммит в Швейцарии провалился, поэтому считают возможным обвинять Джо Байдена и Си Цзиньпина в своем фиаско. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее офис Зеленского разрешил публичную критику президента США и председателя КНР.

    «Случаи, когда Зеленский откровенно «нападал» на администрацию Байдена, уже бывали», – напомнил украинский политолог Владимир Скачко. Он объясняет нынешнюю ситуацию безысходностью киевских властей. «На Банковой пытаются отвлечь внимание от собственных неудач как на поле боя, так и в дипломатии, а также оправдаться за них и перекинуть вину. В этих потугах украинское руководство доходит до того, что покусывает руку дающего», – указал собеседник.

    При этом подобную риторику Зеленского не стоит воспринимать как бунт против Вашингтона, считает Скачко. «Критика из Киева – лишь пропагандистский трюк. Там не могут признать, что саммит в Швейцарии провалился, потому что сама идея изначально была нежизнеспособной, но допускают возможным обвинять Байдена и Си, из-за отсутствия которых мероприятие якобы и потерпит фиаско», – пояснил политолог. 

    В этом контексте спикер вспомнил о недавних сообщениях об увольнении приближенных к администрации Байдена украинских чиновников. «Они одергивали «просроченного» президента, который будучи Моськой, стал лаять на слона. Также его принуждали действовать в тех правилах игры, которые были изначально согласованы на Западе», – добавил Скачко.

    При этом проблема Белого дома в том, что американские власти стали в некотором смысле «заложниками» Киева, поэтому вряд ли ответят на дерзость. «Вашингтон пока не может бросить инструмент «Украина», и Зеленский этим пользуется», – уточнил собеседник.

    Политолог не исключил, что Зеленского могут заменить в любой момент, тем более что срок его президентских полномочий уже закончился. «На этом фоне для западной прессы он уже утратил статус «священной коровы», которой аплодировали в парламентах. СМИ перешли к приближенному к правде описанию деятельности Зеленского. В этом смысле они выступают своеобразным барометром, который показывает подлинное отношение Запада к Киеву», – заключил Скачко.  

    По информации британской газеты Financial Times, офис Зеленского дал указание чиновникам и депутатам публично критиковать Джо Байдена и Си Цзиньпина за отказ приехать на конференцию в Швейцарию. Издание со ссылкой на документ и высокопоставленного украинского чиновника пишет, что в последние месяцы на Банковой царит «паранойя», сам Зеленский «глубоко озабочен мирным саммитом в июне», в котором он не видит смысла без президента США и председателя КНР.

    Вместе с тем на Украине обеспокоены поведением Зеленского, который «кусает руку, которая его кормит». По словам источников газеты в украинском правительстве, своими действиями он может навредить отношениям Украины и США.

    На прошлой неделе Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите, который будет проходить 15-16 июня. Однако, по всей видимости, они не прислушаются к заявлению Зеленского. Как сообщало агентство Bloomberg, Байден вместо конференции в Швейцарии собирается посетить мероприятие по сбору средств на предвыборную кампанию. Политолог Дмитрий Дробницкий объяснял решение американского лидера нежеланием присутствовать на заведомо провальном саммите.

    Также Зеленский отстранил от работы несколько украинских чиновников, которых в Киеве считают близкими к администрации США. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских дипломатов. Имена отстраненных политиков в материале не упоминаются.

    По ее данным, проблемы усилились после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Киев в середине мая, который он использовал для того, чтобы «удвоить требования к Украине по борьбе с коррупцией». Собеседники газеты отметили, что в последние годы Киев предпринял много шагов по борьбе со взяточничеством, которые недостаточно признаются на Западе. При этом украинские власти с таким подходом не согласились, а Зеленский «был взбешен» во время беседы с Блинкеном.

    Более того, WP напоминает о недовольстве Зеленского позицией Вашингтона в вопросе использования американской техники для ударов по РФ. Издание также указывает на прямые нападки Зеленского на президента США Джо Байдена. Так, в своем видеообращении он причислил американского лидера к тем, кто остается в стороне от саммита по украинской «формуле мира» в Швейцарии.

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    31 мая 2024, 12:50 • Новости дня
    Сенатор Долгов: Байден подводит весь мир к красной линии

    Сенатор Долгов: Байден и Макрон рискуют подорвать глобальную безопасность

    Сенатор Долгов: Байден подводит весь мир к красной линии
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Евгений Поздняков

    США, как и многие другие западные страны, утонули в гибридной войне, развязанной ими против России. Они собственными руками спровоцировали конфликт на Украине, а теперь не могут остановиться и признать ошибки, опасаясь за и без того подорванную репутацию, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории.

    «Джо Байден не оставляет попыток спасти собственную репутацию. Его неосторожными действиями была развязана опасная антироссийская авантюра, последствия которой Вашингтон до сих пор пожинает. Он продолжает способствовать беспрецедентному росту эскалации. Фактически подводит весь мир к красной линии», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН.

    «Не удивлюсь, если американцы и до официального заявления Байдена тайно разрешали Украине бить по территории России. Как отмечал наш президент, подобные обстрелы невозможны без систем наведения, получения разведданных со спутников. Все это может быть сделано только при поддержке западных военных», – подчеркивает собеседник.

    «Белый дом практически полностью утратил инстинкт самосохранения. Это печально, ведь на США лежит не меньшая ответственность, чем на России, в деле поддержания глобальной стабильности. Однако безалаберность американского лидера в какой-то степени развязывает руки и другим главам западных государств», – уточняет он.

    «Эммануэль Макрон также пытается использовать тему конфликта на Украине для того, чтобы заработать больше политических очков. Его заявления абсолютно безрассудны. Вместо того чтобы работать на благо укрепления европейской безопасности, он размышляет над тем, чтобы послать ВСУ французских инструкторов. Абсурдная позиция для лидера ядерной державы», – акцентирует сенатор.

    «Таким образом, страны НАТО все больше и больше утопают в гибридной войне. Они собственными руками разрушили стабильность мироустройства, но даже не могут признать собственных ошибок. Их козни не остановят Россию. И на что бы ни рассчитывали Байден и Макрон, Москва достигнет всех поставленных целей», – резюмирует Долгов.

    Ранее США разрешили ВСУ использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории. Об этом сообщают в Госдепартаменте страны. В дипведомстве подчеркнули, что Джо Байден лично велел своей команде предоставить офису Зеленского полномочия для применения поставок в целях контрбатарейной борьбы.

    При этом позиция Вашингтона относительно «запрета на применение» оперативно-тактических ракет ATACMS и других «средств дальнего поражения» осталась прежней, когда речь идет об ударах по территории, которую США не считают украинской. До этого о тайных договоренностях двух стран сообщало издание Politico.

    В статье неназванный чиновник подчеркивал, что резкое изменение позиции политиков Штатов по данному вопросу стало возможным после начала активного продвижения ВС РФ в Харьковской области. На этом фоне Пентагон планирует подготовить для ВСУ рекомендации, касающиеся того, «куда именно можно бить в России», пишет The New York Times.

    Между тем официальный представитель МИД Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что дискуссия о «разрешении» или «неразрешении» использования Украиной западного орудия для атак по территории РФ является выдуманной, поскольку офис Зеленского и так пользуется данными разведки стран НАТО.

    Рост эскалации провоцирует и Эммануэль Макрон. Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Ожидается, что данная инициатива будет задействовать не только военнослужащих Парижа, но и представителей Лондона, Таллина и Вильнюса.

    Первоочередной задачей инструкторов НАТО станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. Газета Reuters со ссылкой на дипломатические источники уточняет, что о данном решении Макрона может быть объявлено уже на следующей неделе. Отмечается, что миссия Парижа начнется с привлечения ограниченного количества военных, однако их число будет постепенно увеличиваться.

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    30 мая 2024, 02:51 • Новости дня
    FT: У НАТО не хватает мощностей ПВО для защиты Восточной Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    У НАТО есть менее 5% от необходимых мощностей противовоздушной обороны для защиты стран Восточной и Центральной Европы в случае полномасштабного нападения.

    «ПВО – одна из самых больших прорех, что у нас есть. Мы не можем отрицать это», – сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с оборонными планами альянса, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что в Великобритании также наблюдается нехватка средств ПВО.

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    31 мая 2024, 10:49 • Новости дня
    Белоусов заявил об утрате Киевом инициативы на поле боя
    Белоусов заявил об утрате Киевом инициативы на поле боя
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киев потерял инициативу на поле боя и демонстрирует западным спонсорам способность наносить ущерб России ударами по гражданской инфраструктуре, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

    По данным, которое озвучил глава военного ведомства, в мае ВСУ потеряли более 35 тыс. военнослужащих и свыше 2,7 тыс. единиц вооружения, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщил Белоусов, перехвачены более 1 тыс. беспилотников ВСУ, свыше 250 реактивных снарядов Himars и Vampire, а также 50 ракет ATACMS.

    Также Белоусов сообщил, что Вооруженные силы России освободили 28 населенных пунктов в течение мая благодаря мужественным и профессиональным действиям российских военнослужащих.

    Коментарии (14)
    30 мая 2024, 20:55 • Новости дня
    США отправили военных советников в Армению, Молдавию и на Украину

    США отправили военных советников в Минобороны Армении, Молдавии и Украины

    США отправили военных советников в Армению, Молдавию и на Украину
    @ Armin Weigel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные советники были направлены в оборонные ведомства Армении, Молдавии и Украины, а также на Балканы по просьбе властей этих стран, сообщил портал Intelligence Online.

    Советники должны «сделать Минобороны этих стран совместимыми с американскими силами и увести от российской модели», якобы эти государства собираются «сойти с орбиты влияния Москвы», передает ТАСС.

    В публикации отмечается, что «операция проводится частной структурой» и подготовит будущие закупки для реформированных армий.

    Ранее газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину.

    Представитель Пентагона Патрик Райдер заявил о «незначительном присутствии» военных советников США на Украине, якобы там американцы обеспечивают поддержку в логистике и надзор за поставками оружия.

    Коментарии (10)
    31 мая 2024, 10:42 • Новости дня
    Белоусов: ВС России в мае освободили 28 населенных пунктов в зоне СВО
    Белоусов: ВС России в мае освободили 28 населенных пунктов в зоне СВО
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы России освободили 28 населенных пунктов в течение мая благодаря мужественным и профессиональным действиям российских военнослужащих, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

    За 2024 год под российский контроль, сообщил министр обороны, перешло 880 кв. километров территории в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС.

    Он отметил также, что российские войска на важных участках в Харьковской области заставили ВСУ отступить на восемь-девять километров, продвижение идет на всех тактических направлениях.

    Белоусов заявил также, что Россия продолжает специальную военную операцию, и все ее цели будут непременно достигнуты.

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    Хуситы помогают Севморпути стать мировой транспортной артерией

    Западные перевозчики рассматривают Северный морской путь (СМП) как альтернативу логистическим маршрутам в Красном море, где из-за атак йеменских хуситов количество грузовых судов сократилось на 60%. В пользу СВП играет и фактор глобального потепления, который делает навигацию по этому пути круглогодичной. Однако развитие Севморпути тормозит напряженность в отношениях между США и Россией. Когда СВП станет полноценной мировой транспортной артерией и что это даст России? Подробности

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    Трампу приписали желание бомбить Москву с особым умыслом

    Одна из главных газет США сообщила об обещании Дональда Трампа разбомбить Москву и Пекин ради спасения Украины и Тайваня. Насколько можно доверять таким заявлениям? И в чем умысел тех, кто морально готовит американцев к войне с Россией и Китаем? Подробности

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    Как «народный ОПК» меняет облик Российской армии

    Владимир Путин призвал активнее задействовать продукцию «народного ОПК» в рамках спецоперации. Наиболее удачные разработки должны быть поставлены на фронт в максимально сжатые сроки. О каких разработках идет речь и какие меры необходимы для интеграции «народного ОПК» в «большую оборонку»? Подробности

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    Макрон отказывается от последних табу перед Россией

    Идея Макрона об отправке войск на Украину начинает претворяться в жизнь, хоть и не в изначальном виде. Судя по утечкам в прессе, президент Франции уже выбрал момент для официального объявления своей инициативы. Как именно Париж планирует ее реализовать, кого приглашает за компанию – и какая судьба ждет «французских инструкторов» на Украине? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

    • Стефанчук как легитимный глава Украины

      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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