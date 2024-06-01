  • Новость часаВласти Украины сообщили об ударах по энергетическим объектам
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    Игорь Караулов Игорь Караулов У России припасено восхитительное оружие

    За два с лишним года после этого закрытия Европы мы уже успели к нему привыкнуть, но до сих пор, кажется, так и не поняли, зачем это нужно самим европейцам. Ведь сегодня ситуация диаметрально противоположна той, которая была в советские времена.

    20 комментариев
    Александр Ходаковский Александр Ходаковский Удар по спутникам как альтернатива ядерному апокалипсису

    Запад прикрывает свою прямую агрессию против России действиями якобы Украины и еще при этом зарабатывает дивиденды мнимым сдерживанием в диапазоне использования наиболее эффективных и дальнобойных средств поражения.

    36 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Для российских туристов открылись новые дороги на юг

    Спецоперация меняет формат отпусков, в том числе и внутри России. Украинские ракетные атаки на юге, закрытые аэропорты – всё это порождает опасения насчет отдыха в Крыму. Но Крым и соседние регионы ждут и готовы показать себя с лучшей стороны.

    7 комментариев
    1 июня 2024, 08:20 • Новости дня

    Боррель заявил об отсутствии доказательств поставок оружия из Китая в Россию

    Tекст: Александра Юдина

    У Евросоюза нет доказательной базы поставок оружия из Китая в Россию, заявил на саммите «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

    По его словам, Китай обязался не поставлять оружие России, а доказать обратное ЕС не может, передает ТАСС.

    Ранее газета Washington Post писала, что Пекин в ходе украинского конфликта якобы был готов «отправить боеприпасы России», однако передумал после звонка президента США Джо Байдена.

    30 мая 2024, 05:26 • Новости дня
    Командира взвода ВДВ обвинили в убийстве девушки в ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    В Южном окружном военном суде началось рассмотрение дела командира взвода ВДВ Айдына Жамидулова и рядового Алексея Дорожкина, которых обвиняют в похищении и убийстве жительницы ЛНР.

    По версии следствия, в январе 2023 года Жамидулов встретил в кафе в ЛНР свою знакомую Валентину Давронову. Опасаясь, что девушка расскажет о связи его жене, офицер решил ее убить, сообщает «Коммерсант»

    Вместе с сослуживцем он вывез девушку в расположение воинской части, представив ее украинской разведчицей.

    Там Жамидулов и Дорожкин зарезали потерпевшую, а тело взорвали, пытаясь скрыть следы преступления.

    Отмечается, что в конце 2022 года в соцсетях и СМИ набрало популярность видео, на котором офицер Жамидулов декламировал стих собственного сочинения, посвященный участникам СВО.

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    31 мая 2024, 06:56 • Новости дня
    Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине

    Reuters сообщило об отказе Китая участвовать в швейцарской конференции по Украине

    Китай отказался участвовать в швейцарской конференции по Украине
    @ Didier Lebrun/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Китай отклонил приглашение принять участие в конференции по Украине, которая должна состояться в Швейцарии, сообщили источники.

    Как пояснило Reuters, Китай проинформировал об этом правительства других государств, пояснив, что «условия для его участия не были выполнены». Reuters сообщает, что отказ Китая направить делегацию на конференцию вызван тем, что там не будет представлена российская сторона, передает РИА «Новости».

    Напомним, СМИ сообщали, что Владимир Зеленский не видит смысла в конференции без участия президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Зеленский призвал Байдена и Си Цзиньпина «проявить лидерство» и принять участие в саммите.

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    30 мая 2024, 08:32 • Новости дня
    Лавров предупредил США о российских шагах по ядерному сдерживанию

    Лавров: Россия может предпринять шаги по ядерному сдерживанию, если США развернут РСМД

    Лавров предупредил США о российских шагах по ядерному сдерживанию
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    В ответ на возможный шаг США по размещению ракет в Европе или АТР Россия может отказаться от моратория на ракеты средней и меньшей дальности и предпринять дополнительные меры в области ядерного сдерживания, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, такие меры станут неизбежной реакцией на действия США, которые нарушают баланс сил и угрожают безопасности России.

    Окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент России, добавил Лавров, передает ТАСС.

    Министр подчеркнул, что американские ракеты в Европе и АТР создадут для России «серьезный вызов в сфере безопасности», причем проблему это будет представлять не только для нашей страны. Он напомнил, что Владимир Путин и Си Цзиньпин в заявлении по итогам переговоров в Пекине отметили, что подобные шаги с американской стороны представляют собой прямую угрозу и нашей стране, и Китаю.

    «Поэтому мы с китайскими партнерами условились наращивать взаимодействие с целью отпора безответственному поведению Вашингтона, подрывающему международную стабильность», – указал Лавров.

    Накануне Лавров заявлял, что США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, чтобы «осваивать новые просторы», в том числе Филиппины.

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    29 мая 2024, 10:29 • Новости дня
    WP: Пекин был готов поставить оружие России, но передумал после звонка Байдена
    WP: Пекин был готов поставить оружие России, но передумал после звонка Байдена
    @ White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Пекин в ходе украинского конфликта якобы был готов «отправить боеприпасы России», однако передумал после звонка президента США Джо Байдена, заявил обозреватель газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.

    В материале издания указано, что Байден якобы пригрозил председателю КНР Си Цзиньпину ответом в случае, если Китай поставит России оружие, передает РИА «Новости».

    При этом обозреватель отметил, что слова Байдена вызвали недовольство китайского лидера, который уточнил, являются ли подобные заявления США угрозой.

    Издание, ссылаясь на анонимных американских чиновников, утверждает, что китайские власти назначили бывшего вице-премьера Госсовета Лю Хэ контролировать поставки России материалов, которые на Западе могут рассматривать как якобы помощь в конфликте.

    Ранее Китай обвинил США в нарушениях прав человека. До этого в Китае рассказали, как США «запятнали себя кровью».

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    30 мая 2024, 04:17 • Новости дня
    Два парома в Керчи пострадали при падении обломков сбитых ракет

    Tекст: Денис Тельманов

    Два парома – автомобильный и железнодорожный – получили повреждения при падении обломков сбитых ракет в Керчи. Об это сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

    «Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодорожный – повреждено остекление надстроек», – написал Лукашенко в своем Telegram-канале.

    По его словам, жертв среди моряков и гражданских нет, движение по Крымскому мосту, которое было приостановлено, возобновят после оценки повреждений.

    Также будет восстановлена работа паромной переправы.

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    1 июня 2024, 01:56 • Новости дня
    G7 и ЕС решили разработать санкции против СПФС Банка России

    Bloomberg сообщило о работе G7 и ЕС над санкциями против Системы передачи финансовых сообщений Банка России

    G7 и ЕС решили разработать санкции против СПФС Банка России
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны G7 и Евросоюз работают над санкциями против Системы передачи финансовых сообщений Банка России, заменившей SWIFT, сообщили источники.

    В частности, под санкциями могут оказаться финансовые учреждения, которые пользуются СПФС. Санкции грозят в том числе банкам третьих стран, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Bloomberg указывает, что ЕС собирается запретить государствам Евросоюза пользоваться СПФС. Ряд государств ЕС выступает против полного запрета СПФС, поскольку подобный шаг грозит ухудшить «отношения с третьими странами».

    Напомним, уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем. Так, СПФС функционирует в 20 странах, включая Армению, Белоруссию, Казахстан, Китай и Таджикистан.

    Коментарии (3)
    30 мая 2024, 02:51 • Новости дня
    FT: У НАТО не хватает мощностей ПВО для защиты Восточной Европы

    Tекст: Денис Тельманов

    У НАТО есть менее 5% от необходимых мощностей противовоздушной обороны для защиты стран Восточной и Центральной Европы в случае полномасштабного нападения.

    «ПВО – одна из самых больших прорех, что у нас есть. Мы не можем отрицать это», – сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с оборонными планами альянса, передает ТАСС.

    Газета отмечает, что в Великобритании также наблюдается нехватка средств ПВО.

    Коментарии (6)
    30 мая 2024, 14:50 • Новости дня
    В Совфеде оценили идею Макрона об отправке военных инструкторов на Украину

    Сенатор Климов: Планы Макрона об отправке военных инструкторов на Украину крайне опасны

    В Совфеде оценили идею Макрона об отправке военных инструкторов на Украину
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очередная инициатива президента Франции укладывается в милитаристскую риторику Запада, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Эммануэль Макрон предложил ЕС создать коалицию военных инструкторов для Украины. По мнению парламентария, есть как минимум три причины, почему Париж выступает с подобной инициативой.

    «Пока планы по отправке европейских инструкторов на Украину выглядят как сотрясание воздуха, однако они все равно крайне опасны», – отметил сенатор Андрей Климов. По его мнению, есть несколько причин, почему Париж выдвигает подобные предложения.

    Первая – приближающиеся выборы в Европарламент. «Макрон всячески пытается обратить на себя внимание, поскольку на данный момент правая партия Марин Ле Пен обходит президентскую коалицию. Поэтому складывается ощущение, что подобные заявления будут звучать вплоть до конца предвыборной кампании», – считает собеседник.

    Вторая причина – обида Макрона на русских, которые оказались в Африке предпочтительнее французов, продолжил Климов. «Антиколониальная тема для французского лидера как кость в горле. Однако это не мы выдавливаем Францию из Африки, это решение местных властей, которые посчитали неприемлемой политику Парижа», – пояснил парламентарий.

    На этом фоне он обратил внимание на события в Новой Каледонии, где не стихают протесты за независимость. Французские власти даже приняли решение ввести туда войска. «Выходит, что Макрон не способен справиться с ситуацией в Новой Каледонии, но лезет куда-то еще», – заметил спикер.

    Отсюда вытекает третья причина, почему Макрон подумывает об отправке то войск, то инструкторов на Украину. «Французы, видимо, вспоминают времена, когда они в составе Антанты вводили войска в Одессу. У них периодически проявляется ностальгия по былым имперским временам», – допустил Климов.

    Впрочем, он не исключает, что президента Франции вынуждают делать милитаристские заявления политики из Вашингтона. «Макрон несамостоятелен. Может, его просят постоянно поднимать этот вопрос? Соединенные Штаты видят положение ВСУ, но не хотят связывать себя возможными жертвами среди своих военнослужащих, а европейцев им не жалко. Поэтому Америке нужны такие «макроны», которые будут им подыгрывать», – предположил сенатор.

    Ранее газета Le Monde сообщила, что Эммануэль Макрон хочет создать в ЕС коалицию для совместной отправки инструкторов на Украину. Такую инициативу, по информации издания, президент Франции продвигает в преддверии визита Владимира Зеленского, запланированного на первую неделю июня. Французский лидер хочет обсудить это предложение детально в ходе встречи.

    Ожидается, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, в частности – Литвы, Эстонии и Великобритании. Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, обучение украинских солдат на территории Украины будет не только более эффективным, но и снизит риски, связанные с поездками.

    Издание отмечает, что отправка инструкторов в зону боевых действий станет логичным продолжением программы военной тренировочной миссии ЕС для Украины (EUMAM), в рамках которой уже более 50 тыс. украинских солдат прошли обучение в странах Европы.

    Напомним, главком ВСУ Александр Сырский разрешил допуск французских инструкторов в учебные центры ВСУ. По его словам, они будут заниматься подготовкой украинских военнослужащих. Сырский добавил, что предложение отправить на территорию Украины инструкторов поступило от министра обороны Франции Себастьяна Лекорню на встрече по видеосвязи. Главком ВСУ допустил, что решение Парижа сможет побудить других союзников «присоединиться к этому амбициозному проекту».

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    31 мая 2024, 10:49 • Новости дня
    Белоусов заявил об утрате Киевом инициативы на поле боя
    Белоусов заявил об утрате Киевом инициативы на поле боя
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Киев потерял инициативу на поле боя и демонстрирует западным спонсорам способность наносить ущерб России ударами по гражданской инфраструктуре, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

    По данным, которое озвучил глава военного ведомства, в мае ВСУ потеряли более 35 тыс. военнослужащих и свыше 2,7 тыс. единиц вооружения, передает ТАСС.

    Кроме того, сообщил Белоусов, перехвачены более 1 тыс. беспилотников ВСУ, свыше 250 реактивных снарядов Himars и Vampire, а также 50 ракет ATACMS.

    Также Белоусов сообщил, что Вооруженные силы России освободили 28 населенных пунктов в течение мая благодаря мужественным и профессиональным действиям российских военнослужащих.

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    31 мая 2024, 10:42 • Новости дня
    Белоусов: ВС России в мае освободили 28 населенных пунктов в зоне СВО
    Белоусов: ВС России в мае освободили 28 населенных пунктов в зоне СВО
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Вооруженные силы России освободили 28 населенных пунктов в течение мая благодаря мужественным и профессиональным действиям российских военнослужащих, заявил министр обороны Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

    За 2024 год под российский контроль, сообщил министр обороны, перешло 880 кв. километров территории в зоне проведения спецоперации, передает ТАСС.

    Он отметил также, что российские войска на важных участках в Харьковской области заставили ВСУ отступить на восемь-девять километров, продвижение идет на всех тактических направлениях.

    Белоусов заявил также, что Россия продолжает специальную военную операцию, и все ее цели будут непременно достигнуты.

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    29 мая 2024, 23:58 • Новости дня
    Саркози отверг возможность войны между Россией и Францией

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что не представляет себе военного конфликта между Россией и Францией.

    «Я не могу даже вообразить, что страна Льва Толстого и страна Оноре де Бальзака вступают в войну», – сказал Саркози в интервью газете Le Figaro, передает ТАСС.

    Он также призвал искать пути мирного урегулирования конфликта на Украине и предостерег от его эскалации.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны Европы не ведут войну против России и ее народа.

    При этом, по его словам, страны ЕС намерены продолжать оказывать помощь Украине столько, сколько это будет необходимо.

    Кроме того, Макрон добавил, что европейцы выступают за достижение долгосрочного мирного урегулирования на Украине.

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    30 мая 2024, 18:54 • Новости дня
    Белоусов назвал задачи в рамках единой ПВО с Казахстаном

    Белоусов: Россия и Казахстан должны усовершенствовать единую систему ПВО

    Белоусов назвал задачи в рамках единой ПВО с Казахстаном
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российско-казахстанское сотрудничество в оборонной сфере должно поставить главной целью совершенствование единой системы противовоздушной обороны, заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов на встрече с казахстанским коллегой Русланом Жаксылыковым.

    Страны должны совершенствовать единую региональную систему ПВО, обмениваться опытом по деятельности вооруженных сил, заявил Белоусов, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.

    Также необходимо сфокусироваться на обеспечении работы в республике испытательных полигонов Минобороны России и на военно-техническом сотрудничестве и обучении кадров.

    Белоусов предложил Жаксылыкову обсудить актуальные вопросы партнерства двух стран в военной сфере и наметить пути его развития.

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    30 мая 2024, 00:28 • Новости дня
    Из-за атаки ВСУ загорелся фельдшерский пункт в Белгородской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины атаковали несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа Белгородской области, в одном из них загорелся фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    «Под повторной атакой со стороны ВСУ несколько населенных пунктов Грайворонского городского округа. Слава богу, обошлось без пострадавших», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, село Новостроевка-Вторая подверглось атаке с помощью двух дронов-камикадзе.

    В результате взрывов произошло возгорание фельдшерско-акушерского пункта, который в настоящее время не эксплуатируется

    Глава региона отметил, что в поселке Доброполье после прилета возле частного жилого домовладения повреждена газовая труба.

    Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны России, добавил Гладков.

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    30 мая 2024, 13:21 • Новости дня
    МИД: Запад использует грязные инструменты, чтобы расколоть союз России и Китая

    Замглавы МИД Руденко назвал попытки Запада расколоть союз России и Китая «грязными инструментами»

    МИД: Запад использует грязные инструменты, чтобы расколоть союз России и Китая
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Западные страны применяют «грязные инструменты», чтобы дискредитировать российско-китайские отношения на международной арене, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.

    Выступая на девятой международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху», Руденко отметил, что тесное сотрудничество, которое за последние годы установилось между Москвой и Пекином, вызывают резкое неприятие у западных стран. Их магистральной задачей является не допустить дальнейшего сближения двух стран и попытаться внести разлад в их отношения.

    В настоящее время в адрес Москвы и Пекина проводится политика двойного сдерживания. Коллективный Запад рассматривает Россию в качестве немедленной угрозы, а Китай как долгосрочный системный вызов, пояснил дипломат.

    Также Руденко охарактеризовал политику США по отношению к Тайваню. По его словам, действия Вашингтона напоминают процесс превращения Украины в угрозу национальной безопасности России. «США продолжают нагнетать ситуацию вокруг Тайваня, усиливая тем самым давление на Пекин», – приводит слова Руденко ТАСС.

    Как сообщалось ранее, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва и Пекин рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнеров.


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    30 мая 2024, 16:30 • Новости дня
    Захарова напомнила ЕС его заявления о продовольственной безопасности

    Захарова напомнила обещания ЕС накормить нуждающихся на фоне новых пошлин на российское зерно

    Tекст: Максим Попов

    На фоне введения «запретительных пошлин» на зерно из России и Белоруссии официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила европейским политикам про их обещания обеспечить продовольственную безопасность ЕС и накормить нуждающихся.

    По словам дипломата, европейцам стоит пересмотреть обещания относительно продовольственной безопасности, которые они давали два года назад. «Это говорят те же самые люди или их двойники?» – задалась вопросом Захарова, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующее решение ЕС.

    Напомним, накануне Совет Европы утвердил заградительные пошлины на зерно, импортируемое из России и Белоруссии. Размер пошлины составил 95 евро за тонну, что примерно соответствует 50% стоимости пшеницы на европейском рынке, передает ТАСС.

    Как сообщалось ранее, по словам замглавы МИД Сергея Вершинина, заявления о том, что цены на зерновом рынке Европы растут из-за действий России, не соответствуют действительности.



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