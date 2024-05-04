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Тушение пожара на заводе Diehl в Берлине пришлось прервать
Тушение пожара на заводе Diehl в Берлине прервали из-за угрозы загрязнения токсичной водой
Поскольку возникла угроза того, что в стоки попадет загрязненная химикатами вода, пришлось прервать тушение пожара на заводе Diehl в Берлине, сообщил представитель пожарной службы Адриан Венцель.
Венцель пожаловался, что «приходится бороться с загрязненной водой для тушения». По его словам, к моменту, когда было прервано тушение пожара, оставалось множество очагов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.
Поясняется, что «вода для тушения откачивается и утилизируется специализированной компанией», также пришлось возвести заграждения из мешков с песком. чтобы не допустить попадания токсичной жижи в канал Тельтов.
Напомним, завод Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, которая участвует в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T. Здание выгорело вплоть до крыши, часть его обрушилась. Однако оборонный сектор не затронут пожаром: пострадавшее предприятие занимается гальванизацией – покрытием металлом поверхности других металлических изделий – для автомобильной промышленности. Указывалось, что пожар может привести к попаданию в воздух синильной и серной кислот.