Тушение пожара на заводе Diehl в Берлине пришлось прервать

Тушение пожара на заводе Diehl в Берлине прервали из-за угрозы загрязнения токсичной водой

Tекст: Антон Антонов

Венцель пожаловался, что «приходится бороться с загрязненной водой для тушения». По его словам, к моменту, когда было прервано тушение пожара, оставалось множество очагов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Поясняется, что «вода для тушения откачивается и утилизируется специализированной компанией», также пришлось возвести заграждения из мешков с песком. чтобы не допустить попадания токсичной жижи в канал Тельтов.

Напомним, завод Diehl Metal Applications принадлежит оборонно-промышленной компании Diehl, которая участвует в производстве поставляемых на Украину систем ЗРК Iris-T. Здание выгорело вплоть до крыши, часть его обрушилась. Однако оборонный сектор не затронут пожаром: пострадавшее предприятие занимается гальванизацией – покрытием металлом поверхности других металлических изделий – для автомобильной промышленности. Указывалось, что пожар может привести к попаданию в воздух синильной и серной кислот.



