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Захарова: НАТО придется отвечать за удары Украины западным оружием по России
Захарова: Россия понимает роль НАТО в возможных ударах западным оружием по своей территории
Украине не требуется разрешение на использование западного оружия для ударов вглубь России, поскольку основную роль в этом процессе будет выполнять НАТО, и Москва это понимает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дискуссия о «разрешении» или «неразрешении» использования Киевом западного оружия для атак по российской территории является выдуманной, в ней нельзя участвовать, заявила дипломат в своем Telegram-канале.
Украина не в состоянии самостоятельно использовать ракеты большой дальности, это возможно лишь с помощью космической разведки, а полетное задание этих боеприпасов формируется в самих странах НАТО, указала Захарова.
«В одном случае они доставляются в ракетные комплексы непосредственно с натовских баз, в другом – передаются через планшеты. Но, в любом случае, максимальное участие в этом процессе украинских военнослужащих – это подсказать цель на карте. А дальше – уже дело натовцев. Да и цели эти, как правило, они определяют сами», – отметила она.
В России прекрасно понимают роль НАТО в нанесении таких ударов, подчеркнула Захарова. «И нечего западникам пускать эти лексические пузыри – никаких «разрешений» или «неразрешений» Украине им для этого давать не надо. Это – дело рук натовцев. И отвечать за это придется им», – заключила дипломат.
Ранее Ватикан предупредил о последствиях ударов Киева по России западным оружием.