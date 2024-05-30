Есть ли у кого-то еще сомнения, что возвращение Российской Федерации нефтяных богатств и перерабатывающих мощностей, принадлежавших некоторое время ЮКОСу, было законным?5 комментариев
Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО
Президент Владимир Путин предложил главе Тюмени Руслану Кухаруку возглавить Ханты-Мансийский автономный округ.
«Вы родились в Ханты-Мансийском автономном округе, всю жизнь проработали в Тюмени, дважды люди вам оказывали доверие на выборах мэра Тюмени. Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ», – передает ТАСС слова российского лидера.
Предыдущий руководитель региона – единственная в России женщина-губернатор Наталья Комарова – ранее объявила об уходе с поста в связи с переходом на другую работу.
Руслан Николаевич Кухарук родился 8 мая 1979 г. в г. Урае Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). В 2001 г. с отличием окончил Тюменский государственный университет по специальности «юриспруденция».
В феврале – октябре 2002 г. – ведущий специалист-юрист, заведующий сектором правовой работы управления по вопросам юридической и организационно-кадровой работы администрации Тюменского района.
В 2002–2011 гг. работал в департаменте имущественных отношений Тюменской области, занимал должности ведущего специалиста, начальника отдела правового обеспечения земельных отношений, начальника управления распоряжения и аренды земельных участков.
В 2011–2016 гг. возглавлял департамент земельных отношений и градостроительства администрации г. Тюмени.
29 сентября 2016 г. был назначен заместителем главы администрации Тюмени (глава администрации города – Александр Моор). Курировал деятельность департамента земельных отношений и градостроительства, управления градостроительного планирования, департамента имущественных отношений, городского имущественного казначейства и комитета по рекламе.
31 мая 2018 г. в связи с назначением Александра Моора врио губернатора Тюменской области Руслан Кухарук занял пост врио главы администрации Тюмени. 8 октября 2018 г. депутаты гордумы единогласно избрали его главой администрации города.
С 2018 г. – секретарь тюменского городского отделения партии «Единая Россия».
Президент Союза российских городов (с 2020 г.). Сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (с 2022 г.).