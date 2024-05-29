Эксперт: Губернатор Оренбургской области проявил себя как антикризисный менеджер

Политолог Быстров: Эффективность Паслера подтверждена реальными делами в Оренбургской области

Tекст: Андрей Резчиков

«На протяжении пяти лет Денис Паслер показал себя как эффективный губернатор Оренбургской области. В условиях беспрецедентного апрельского паводка губернатор проявил себя как антикризисный менеджер, то есть продемонстрировал те качества, которые необходимы для продолжения работы на посту губернатора Оренбургской области», – считает Петр Быстров, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

Что касается перспектив развития региона, то стоит обратить внимание на туристический потенциал области. «Тем более в последнее время президент говорит о внутреннем туризме как об одном из ключевых направлений развития экономики, – продолжил собеседник. – Кроме того, Оренбуржье традиционно считается одной из житниц и ведущим производителей зерновых. Успехи в аграрном секторе тоже могут получить дальнейшее развитие».

Эксперт также отметил желание Паслера не приукрашивать действительность в своих докладах. «Губернатор – открытый и честный руководитель. Иногда это даже идет ему во вред, когда он говорит о реальной ситуации. Как мы помним, не все были довольны его заявлениями во время паводка, но таков его принцип – не приукрашивать ситуацию», – считает политолог.

Кроме восстановления экономики региона и доходов граждан после паводка ключевой задачей для губернатора будет реновация общественных пространств в Оренбурге и Орске, заключил Быстров.

В среду на встрече Путина с губернатором Оренбургской области отдельное внимание было уделено вопросам ликвидации последствий паводков. Глава государства потребовал не затягивать с восстановлением, а в случае необходимости обращаться напрямую к нему. «Надо срочно организовывать все работы», – подчеркнул Путин, добавив, что в данный момент устранение последствий паводков является самым острым вопросом в регионе.

После рассказа о положении дел в области и планах по экономическому развитию Паслер напомнил, что его полномочия на должности губернатора заканчиваются, однако он «готов участвовать в выборах и продолжать работать». Президент отметил, что за предыдущие годы Паслер сделал немало, настроен «на такую же активную работу» и понимает, что нужно сделать для улучшения уровня и качества жизни людей, повышения устойчивости экономики региона. «Поэтому желаем только успехов. Конечно, все будет зависеть от избирателей, от жителей Оренбуржья», – уточнил Путин.

Паслер возглавляет регион с 2019 года. На предыдущих выборах он получил более 65% голосов. Выборы нового главы региона намечены в единый день голосования 8 сентября.