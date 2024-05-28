Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
На Украине предложили Западу новый формат помощи ВСУ
Умеров призвал Запад взять шефство над подразделениями ВСУ
Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров предложил западным партнерам Киева взять шефство над подразделениями украинской армии для их подготовки и оснащения.
На своем аккаунте в Facebook* (принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской в России) Умеров написал, что Украина «активно обновляет боевые подразделения для усиления вооруженных сил», поэтому каждой из стран-союзников было предложено «взять шефство над одной из таких бригад для ее оснащения», передает РИА «Новости».
Он также призвал разрешить украинским войскам атаковать территорию России с использованием западного оружия и рассмотреть возможность использования замороженных в Европе российских активов для покупки оборонной продукции для Украины.
Ранее Умеров попросил НАТО закрыть небо над западными территориями Украины.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ