Боррель назвал законными удары Киева западным оружием вглубь России

Боррель: Удары Киева западным оружием вглубь России законны, если они являются ответными

Tекст: Вера Басилая

Боррель заявил, что на встрече с главами министров обороны обсуждалась возможность отмены ограничения на удары западным оружием по военным объектам в глубине территории России. По его словам, эти удары законны, если наносятся пропорционально, то есть в ответ, передает ТАСС.

Глава европейской дипломатии пока только одна, две страны готовы дать разрешение на такие удары, остальные пока думают.

Боррель заявил, что поставки боеприпасов Украине продвигаются медленнее, чем ожидалось. Напомним, по данным СМИ, Германия и Италия выступают против ударов ВСУ западным оружием по военным объектам на территории России.

Президент России Владимир Путин, комментируя призывы генсека НАТО Йенса Столтенберга бить по России дальнобойными ракетами, заявил, что представители стран альянса должны понимать, с чем они «играют».